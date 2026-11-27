Благодаря интеграции с API ФНС предприниматели теперь могут купить оборудование, оформить электронную подпись и поставить кассу на учет в одном интерфейсе без визитов в налоговую.

Т-Банк Бизнес запустил первый в России сервис для полной регистрации и фискализации онлайн-касс прямо в банковском приложении. Новый инструмент сокращает срок подготовки расчетного оборудования к приему платежей с регламентных пяти дней до одного, а для клиентов банка услуга предоставляется бесплатно.

Реализовать такой формат удалось за счет интеграции сервиса с API ФНС России, созданным для производителей кассовой техники — Т-Банк подключил его первым среди российских банков. Благодаря этому предприниматели могут передавать сведения в налоговую службу и отслеживать статус оформления в личном кабинете без перехода на сторонние ресурсы.

«Предприниматель выбирает кассу и накопитель, а представитель банка привозит оборудование и помогает подготовить его к работе за одну встречу. Если нужна квалифицированная электронная подпись, ее тоже можно оформить в рамках этого процесса. Для нас это еще один шаг к тому, чтобы сделать запуск и ведение бизнеса проще. Мы хотим, чтобы предприниматели тратили меньше времени на технические и организационные моменты и могли сосредоточиться на развитии своего дела», — сказал руководитель управления эквайринга Т-Банк Бизнеса Даниил Смирнов.

В едином процессе объединены все этапы запуска оборудования — выбор самой кассы и фискального накопителя, оформление доставки, получение квалифицированной электронной подписи (УКЭП), подключение к оператору фискальных данных (ОФД) и постановка техники на учет. Представитель банка привозит оборудование и помогает подписать документы за одну встречу, после чего предпринимателю остается завершить фискализацию в приложении.

На старте сервис работает для клиентов Т-Банк Бизнеса в Москве. Масштабировать запуск на всю территорию России компания планирует в начале 2027 года.