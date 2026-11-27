Банки будут удерживать 13% при выплате процентов сверх необлагаемого лимита. Если вклады открыты в нескольких банках, итоговую сумму налога рассчитает ФНС.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект № 617-9, который меняет порядок уплаты НДФЛ с процентов по вкладам. Для процентов, полученных в 2027 году, необлагаемый лимит рассчитают по максимальной ключевой ставке на первое число каждого месяца 2026 года. При максимуме в 16% лимит составит 160 тыс. рублей.

Если вкладчик получит в одном банке 300 тыс. рублей процентов, при таком лимите налог удержат со 140 тыс. рублей. Банк удержит 18 200 рублей по ставке 13%, рассчитала в комментарии «Клерку» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Эльвира Рамазанова. Это сумма удержания банком. Окончательный расчет ФНС сделает по итогам года.

Если вклады открыты в нескольких банках, каждый банк при удержании налога учитывает проценты, которые выплатил сам. ФНС сложит проценты по всем вкладам и применит один общий необлагаемый лимит. Если итоговый налог окажется выше суммы, которую уже удержали банки, разницу укажут в налоговом уведомлении.

«Общий лимит 160 000 рублей не делится между банками, он применяется один раз ко всем вкладам», — пояснила Рамазанова.

Облагаемые проценты можно будет уменьшить на неиспользованную часть стандартных, социальных и имущественных вычетов, в том числе вычета по ипотечным процентам. Остаток вычетов учтут по итогам года в пределах налоговой базы по процентам.