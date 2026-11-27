Минюст разработал порядок передачи сведений о счетах иноагентов и тех, кто перечисляет им деньги. Приказ должен вступить в силу 24 декабря 2026 года.

Банки должны будут в течение трех рабочих дней отвечать на запросы Минюста об операциях иноагентов, следует из проекта приказа, опубликованного для общественного обсуждения. Ведомство сможет запрашивать данные при контроле за соблюдением законодательства об иностранных агентах.

В выписках потребуется указывать дату, время, сумму и назначение платежа, сведения об отправителе и получателе, а также способ проведения операции. По физлицам банки передадут ФИО, адрес регистрации, номер счета и привязанные телефоны, по организациям — название, адрес и банковские реквизиты. Об этом пишет РБК.

Также Минюст сможет получить сведения о снятии наличных, номерах банкоматов и отделений, месте открытия счета, IP- и MAC-адресах, SIM-картах и IMEI устройств. Если ведомство укажет один счет, банк должен будет представить операции по всем счетам проверяемого лица в этой кредитной организации за период не более года.

«Порядок и форма направления запроса в кредитные организации разработаны Минюстом в рамках исполнения 255-ФЗ», — сообщили в министерстве.

Проект не расширяет полномочия ведомства, а уточняет состав и порядок передачи данных: право запрашивать сведения об операциях, счетах и вкладах иноагентов уже закреплено в статье 26 закона «О банках и банковской деятельности».