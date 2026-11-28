Средние зарплатные ожидания работающих россиян на 2027 год составили 116 094 рубля в месяц. До 100 тыс. рублей планируют получать 43% респондентов.

Работающие россияне рассчитывают в среднем зарабатывать 116 094 рубля в месяц в 2027 году, следует из исследования «Авито Работы» и «Авито Рекламы».

На доход от 100 тыс. до 150 тыс. рублей ориентируются 22% опрошенных. Еще 10% ожидают зарплату от 150 тыс. до 200 тыс. рублей.

Свыше 200 тыс. рублей в месяц рассчитывают получать в общей сложности 13% респондентов. Опрос провели в ноябре среди более чем 7 тыс. россиян.