Ежемесячную выплату хотят назначать женщинам, которые не работают и занимаются детьми. Пособие по уходу за ребенком также предлагают платить до трех лет.

Ежемесячную «мамину зарплату» не ниже прожиточного минимума предложил ввести лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов. Выплату смогут получать женщины, которые отказались от работы ради ухода за детьми.

«Мы настаиваем на введении "маминой зарплаты" — ежемесячной выплаты не ниже прожиточного минимума для женщин, которые не работают, а занимаются детьми», — сказал Сергей Миронов.

Политик также предложил увеличить срок выплаты пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. По его словам, именно на такой срок женщина может уйти в декрет по закону.

Кроме того, Миронов призвал расширять региональные выплаты ко Дню матери. Сейчас в некоторых субъектах разовую помощь получают, например, женщины, которые воспитывают пятерых и более детей. Депутат предложил распространить такие выплаты на всех многодетных матерей.