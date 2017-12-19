Коллекторы заплатили за частые звонки

Житель Красноярского края обратился в УФССП с жалобой на коллекторское бюро. Коллекторы, требуя возврата просроченной задолженности, осуществляли частые звонки, и при этом, со слов заявителя, в разговоре допускали выражения, унижающие честь и достоинство человека.

Факт совершения телефонных звонков в количестве, превышающем разрешенное законодательством, подтвержден, что послужило основанием к составлению протокола об административном правонарушении по ч. 2 ст.14.57 КоАП РФ.

Суд назначил коллекторской фирме наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Ответчик обжаловал постановление, однако суд апелляционной инстанции оставил ранее вынесенное решение без изменения, а жалобу — без удовлетворения, сообщает пресс-служба УФССП по Красноярскому краю.