Полицейским не удалось получить взятку с бизнесмена

Владелец сети ресторанов «Мясо и рыба» официально обратился за помощью к бизнес-омбудсмену Борису Титову по факту вымогательства со стороны сотрудников полиции.

Со слов ресторатора, при проверке его органами МВД за нарушение миграционного законодательства был задержан ряд сотрудников. Их вместе с руководителем отдела кадров забрали в отделение полиции. У части работников было выявлено нарушение правил регистрации, к которому сам работодатель отношения не имел. Там же, непосредственно в ОВД, начальнику отдела кадров было предложено отпустить всех сотрудников без штрафов и санкций в обмен на три дисконтные карты ресторана в 50%. Сейчас по факту вымогательства проводит проверку ГУВД Москвы.

Бизнес-омбудсмен отметил, что аналогичных случаев много, но часто предприниматели или идут на поводу у вымогателей или пытаются «спустить на тормозах» ситуацию, сообщается на сайте бизнес-защитника.

Бизнес-омбудсмен порекомендовал в аналогичных ситуациях пользоваться мобильным приложением «Набат».

Напомним, электронный сервис «Набат» позволяет получить оперативную помощь уполномоченного в случае внезапной проверки или обыска. Специальное приложение на мобильном телефоне позволяет сделать это, нажав одну кнопку.

Приложение для смартфона «Набат» предусматривает предварительную регистрацию обращающегося, так что сигнал от него будет приравниваться к заявлению в адрес уполномоченного, с указанием всех требуемых по закону реквизитов. Поэтому воспользоваться «красной кнопкой» можно будет как при плановой, так и при внеплановой проверке.

Приложение «Набат» доступно для скачивания в App Store и Google Play.