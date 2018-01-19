Предпринималь выиграл суд у Модуль-банка, отказавшего ему в открытии счета

15 января Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск индивидуального предпринимателя к челябинскому филиалу «Модуль-банка» (дело № А76-27456/2017).

Кредитную организацию обязали пересмотреть решение от августа 2017 года об отказе ИП в открытии банковского счета, пишет портал «Право.Ru».

Причиной отказа стало то, что бизнесмен также являлся учредителем и исполнительным органом двух юрлиц — «Союзмонтажстрой» и «Эксперт Права». Ранее банк отказал этим фирмам в обслуживании. Данные обстоятельства могут свидетельствовать о том, что деятельность истца связана с отмыванием доходов, полученных преступным путем, сочли в «Модуль-банке».

Однако суд назвал эти основания недостаточными для того, чтобы не сотрудничать с клиентом. В решении подчеркивается — банк не предоставил никаких доказательств того, что им была выявлена негативная информация, позволяющая сделать выводы о преступном характере деятельности истца. Отказ признан неправомерным. Решение не вступило в законную силу, банк намерен жаловаться в апелляционную инстанцию.

Отметим, что жалобы предпринимателей на Модуль-банк были и на Клерке. Без всяких на то оснований банк требовал закрывать счета предпринимателей и организаций.