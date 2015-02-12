Бизнес-омбудсмен хочет защищать обвиняемых в невыплате зарплаты

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратится к президенту, чтобы получить право защищать предпринимателей, обвиняемых по статье 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат». В настоящее время статья выходит за пределы компетенции уполномоченного, уточняет агентство RNS.

Такое предложение содержится в докладе «Уголовное преследование по экономическим делам — 2017», представленном Титовым на заседании экспертного центра при уполномоченном по защите прав предпринимателей.

«Будет инициировано обращение к президенту, чтобы уполномоченные получили возможность знакомиться с материалами уголовных дел, вступать в процесс, присутствовать при проведении оперативно-розыскных мероприятий», — говорится в докладе.

«Как правило, решение о задержке зарплаты связано с объективными причинами: это или кризис ликвидности, или срывы оплат по госконтрактам, срывы оплат заказчиками... Мы эту статью приравниваем к индексу „здоровья“ российской экономики. Хотя Минэкономразвития говорит о переходе к умеренному экономическому росту, уголовные дела продолжают расширяться. С 2013 года число „зарегистрированных преступлений“ выросло в 6 раз — с 397 до 2332 — и ситуация продолжает ухудшаться», — указано в докладе.