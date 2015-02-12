Клерк.Ру
Новости для юриста

Бизнес-омбудсмен хочет защищать обвиняемых в невыплате зарплаты

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратится к президенту, чтобы получить право защищать предпринимателей, обвиняемых по статье 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат». В настоящее время статья выходит за пределы компетенции уполномоченного, уточняет агентство RNS.

Такое предложение  содержится  в докладе «Уголовное преследование по экономическим делам — 2017», представленном Титовым на заседании экспертного центра при уполномоченном по защите прав предпринимателей.

«Будет инициировано обращение к президенту, чтобы уполномоченные получили возможность знакомиться с материалами уголовных дел, вступать в процесс, присутствовать при проведении оперативно-розыскных мероприятий», — говорится в докладе.

«Как правило, решение о задержке зарплаты связано с объективными причинами: это или кризис ликвидности, или срывы оплат по госконтрактам, срывы оплат заказчиками... Мы эту статью приравниваем к индексу „здоровья“ российской экономики. Хотя Минэкономразвития говорит о переходе к умеренному экономическому росту, уголовные дела продолжают расширяться. С 2013 года число „зарегистрированных преступлений“ выросло в 6 раз — с 397 до 2332 — и ситуация продолжает ухудшаться», — указано в докладе.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Трудовое законодательство, ТК РФ»
Бухгалтеру
 
Какие трудовые нарушения самые опасные. Проверьте, насколько вы рискуете
 
Юридические новости
 
За долг по зарплате в 90 тыс. рублей директора дисквалифицировали
 
Юридические новости
 
Как Генпрокуратура вступается за предпринимателей. Почти половина внеплановых проверок отменены
 

Посетить семинар по теме «Трудовое законодательство, ТК РФ»

Все семинары по теме Трудовое законодательство, ТК РФ