Как перестать бояться криптовалют и зачем знакомиться с ними поближе?

Криптовалюты — горячая тема. В Турции их запрещают, в Госдуме хотят обложить налогом, называют пузырем, однако прогнозируют высокий спрос.

Простые финансисты осторожно присматриваются к этому стихийному (как кажется со стороны) рынку и пытаются разобраться, насколько разумна работа с криптой и как обстоят дела с налогами. Опасения понятны, но все же за цифровыми валютами будущее, недаром тестируемый сейчас «цифровой рубль» уже нарекли высшей формой денег.

Однако важно понимать разницу между цифровыми валютами вообще и цифровыми валютами, основанными на технологии блокчейн — распределенной анонимной цепочке блоков, хранящей информацию о транзакциях. Сейчас такие валюты фактически теневые, многие из них имеют огромную стоимость, а государства и банковские системы не в состоянии их контролировать.

Принято считать, что платят «криптой» в основном за теневые делишки. А если нечего скрывать, то для всего остального есть мастеркард, как говорится. Во многом так и есть. Но для широкой аудитории криптовалюта— это не платежное средство, а хороший способ вложить свободные деньги.

Самая известная и самая первая криптовалюта — биткоин (BTC). Но первая — не значит лучшая. Ситуация напоминает доллар и евро: евро в свое время обогнал доллар по стабильности и ценности. А какая валюта обогнала биткоин? Более молодая, но быстро развивающаяся криптовалюта эфир (Etherium, ETH, Эфириум). За последний год Биткоин вырос на 282%. Неплохо. Но эфир вырос аж на 888%! То есть почти в 9 раз!

У криптовалют, как и у акций компаний, бывают взлеты и падения. Недавно как раз и биткоин, и эфир заметно рухнули, однако даже с учетом этого падения их курсы в 3 и 9 раз (соответственно) выше, чем год назад!

Изначально планировалось, что биткоин станет альтернативной независимой системой для денежных транзакций. Но сейчас это по факту «вещь в себе». Примерно как золото, которое лишь покупают и продают, храня в слитках. Так и биткоин покупают и хранят, ожидая, когда можно будет выгодно продать.

В криптосообществе Bitcoin считают переоцененным, в этом плане он напоминает доллар (который, как известно, обеспечен не столько золотым запасом, сколько сильной американской экономикой). Транзакции занимают слишком много времени, комиссии огромные (20-60 долларов).

Эфир — более современная криптовалюта. Его главная фишка — в смарт-контрактах. Такие контракты можно упрощенно сравнить с «безопасной сделкой» на YouDo, когда деньги покупателя «замораживаются», и получатель имеет к ним доступ только после выполнения обязательств. Сервис выступает гарантом того, что ни одна сторона не обманет другую. Так и смарт-контракты в Etherium автоматически следят за тем, чтобы передача ценностей происходила без махинаций.

На базе смарт-контрактов создаются различные децентрализованные приложения (dApps) — от видеоигр до финансовых сервисов (вклады, депозиты, кредиты). Все это с высокой надежностью и без влияния со стороны государства: по сути, альтернативная защищенная финансовая система. У таких приложений есть внутренняя валюта на базе Эфира, называемая токенами. На росте токенов тоже можно заработать. Эфир не лежит «мертвым грузом», как Bitcoin, а может использоваться.

Очередное отличие — количество биткоинов в мире ограничено 21 миллионом монет (как запасы золота — они не бесконечны). А вот Эфириум можно добывать столько, сколько потребуется, в этом плане у него лучше потенциал.

Еще один плюс Etherium — возможность легко начать с ним работать, даже если вы новичок. Речь о приложении MEW wallet. Для биткоина есть аналоги, но по интерфейсу и возможностям не дотягивают.

Бесплатное приложение доступно для смартфонов на базе iOS и Android. Сервис появился в 2015 году — тогда же, когда и сам Эфириум. Сейчас его каждый месяц используют 3,5 миллиона человек по всему миру.

MEW wallet — это НЕ официальное мобильное приложение для криптовалюты (такого не может быть, так как у блокчейна нет «хозяев»). Это не биржа и не сервис, а интерфейс для работы с Эфириумом. Вместо командной строки — интуитивно понятная утилита, ведь смартфоны сейчас всегда с нами.

Вся купленная криптовалюта будет храниться только на вашем смартфоне. При создании кошелька вы сгенерируете особый ключ, аналог локального сейфа. Ключ надо записать и надежно спрятать, так как в случае утери телефона только он позволит восстановить доступ к кошельку, даже разработчики не помогут.

Создатели MEW wallet не имеют доступа к счетам пользователей и не смогут рассказать компетентным органам, у кого сколько денег, кто какие операции проводит. Такой вариант намного надежнее, чем покупка «крипты» на биржах, так как некоторые популярные биржи хранят ваши деньги в своих кошельках. С биржей что-то случится — пиши пропало.

Если во многих других приложениях сложно разобраться, то MEW wallet — поистине юзер-френдли. Крупные шрифты, нижний ряд иконок с разделением на 5 панелей — «Кошелек», «Обмен» (крипты на токены), «Вклады» (о них ниже), «Обучение» и «Браузер» (не для интернета, а для поиска dApps).

Для новичков есть справочный раздел на русском — мини-учебный центр с комиксами. Не спешите улыбаться, даже взрослым так понятнее!

В конце курса будет доступна кнопка «Создать кошелек», но перед его созданием вас еще раз проинформируют про безопасность работы с криптовалютой.

Если что-то осталось неясным, можно обратиться в русскоязычную службу поддержки MEW — ребята отзывчивые и готовы оперативно проинструктировать не только по работе с приложением, но и по особенностям Etherium в принципе.

Купить криптовалюту можно используя платежную систему Simplex (поддерживает 45 криптовалют, 49 обычных валют, имеет лицензию на финансовые операции на территории ЕС). Заплатить можно банковской картой.

В разделе «Обмен» эфир можно обменять на различные токены (доступно более 500). О токенах говорилось выше, это как акции на бирже, их курс меняется в зависимости от успехов выпустившего их приложения. Также можно купить за Эфир валюту, точнее — токены, стоимость которых привязана к фактическому курса доллара, евро и других валют. Такие токены называются stablecoins — и они действительно стабильные, потому что позволяют зафиксировать прибыль, не выходя из «крипты». К примеру, вложили вы весь эфир в доллары, эфир внезапно рухнул, но деньги остались, так как у доллара таких резкий падений не бывает (но и таких взлетов, справедливости ради, — тоже).

Необычная особенность — функция «телепортации» биткоина (если он у вас завалялся). Причем речь не идет о продаже или обмене — вы покупаете особый токен и тем самым отдаете BTC в залог, получая сумму в ETH. Эта сумма будет расти вместе с биткоином. Вы сможете получить биткоины обратно, не потеряв на разнице курсов.

Обмен токенов в MEW wallet происходит через агрегатор децентрализованных бирж. Приложение само находит самый выгодный курс. Комиссия за обмен токенов Ethereum — $2,5 плюс стоимость транзакции (она меняется от текущей загрузки системы, обычно составляет несколько долларов).

Прямо в программе можно отслеживать динамику токенов за выбранный отрезок времени. Если у вас есть купленные токены, MEW wallet будет уведомлять о резких изменениях их курса. Если вы пока не готовы закупаться «криптой», то в приложении даже с нулевым балансом кошелька можно изучить курсы токенов и их динамику, проанализировать будущий рост.

MyEtherWallet оперативно внедряет все новшества криптовалюты Эфириум. В частности, уже поддерживается функция стейкинга. Стейкинг — аналог банковских депозитов с гарантированными процентами, доходящими до 8%. И без влияния традиционных банков и государства. Пока работает в ограниченной версии (пока нельзя снять / перевести на другой счет эфир и проценты со счета), но после запуска Etherium 2.0 функция будет доступна в полной мере.

Подытожим: если хотите изучить мир криптовалют, присмотритесь к Etherium — наиболее перспективной и быстрорастущей крипте. Бухгалтеры цифр не боятся, но сложный мир блокчейн-финансов лучше познавать, используя самый удобный для новичков инструмент — приложение MEW wallet. Помните времена, когда банковские утилиты были монструозными и непонятными, а потом пришли «Рокетбанк» и «Тинькофф» и все изменили? С MEW ситуация аналогичная.

Программа с интуитивным интерфейсом предлагает все возможности Эфира, включая новейшую функцию стейкинга. Помогает выбрать лучший обменный курс и найти интересные приложения dApps на базе Etherium. Утилита MEW wallet русифицирована, содержит обучающий раздел, есть сервис поддержки пользователей.

В заключение отметим очевидное: инвестиции в криптовалюты — дело рискованное. Можно очень много выиграть, но можно и проиграть. Никто не может рекомендовать покупать криптовалюту и обещать мгновенных баснословных заработков, ведь предсказать ситуацию на этом рынке достаточно сложно.