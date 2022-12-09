«Клерк» стал инфопартнером престижной премии года. Банки, крупные компании из сферы финансов и юристы поборются за первое место

Итак, кто же вошел в шорт-лист WEALTH Navigator Awards 2022.
Лучший российский банк для частных клиентов:
- Sber Private Banking
- А-Клуб
- Газпромбанк Private Banking
Лучший российский банк для корпоративных клиентов:
- ВТБ
- Газпромбанк
- Сбер
Лучшая управляющая компания:
- Атон-менеджмент
- Альфа-Капитал
- УК «Первая»
Лучшая инвестиционная компания:
- General Invest
- АТОН
- Цифра брокер
Джентльмена индустрии:
- Андрей Бабиян (Альфа-Капитал)
- Александр Хенкин (Банк ЗЕНИТ)
- Улан Илишкин (Росбанк)
Леди индустрии:
- Алина Назарова (А-Клуб)
- Наталья Капинос (РСХБ Private Banking)
- Ольга Райкес (Confideri Family Office)
Лучший российский банк для обслуживания семей состоятельных частных клиентов:
- Sber Private Banking
- Газпромбанк Private Banking
- А-Клуб
Страховая компания года:
- Ингосстрах
- АльфаСтрахование
- Сбер Страхование Жизни
Команда года:
- Газпромбанк
- Альфа-Банк
- Банк ЗЕНИТ
Банкир года:
- Дмитрий Брейтенбихер (ВТБ Private Banking)
- Александр Хенкин (Банк ЗЕНИТ)
- Владимир Верхошинский (Альфа-Банк)
Юридический консультант года:
- Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры
- O2 Consulting
- Пепеляев Групп
Мультисемейный офис года:
- Family Office Private Banking ВТБ
- UFG Wealth Management
- Confideri Family Office
Больше о премии можно узнать на сайте.
На «Клерке» уже давно существует рейтинг компаний, в котором, уже есть Сбер, ВТБ, Альфа-банк, Ингосстрах и другие банки и организации. Вы можете поучаствовать в нем, оставив свой отзыв, написав претензию или задав вопрос.