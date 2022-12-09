Экономика России

«Клерк» стал инфопартнером престижной премии года. Банки, крупные компании из сферы финансов и юристы поборются за первое место

19 декабря 2022 год пройдет вручение премии WEALTH Navigator Awards. Узнаем, какой банк лучший в части обслуживания состоятельных клиентов и их семей, также будут выбраны лучшие управляющие, инвестиционные компании, леди и джентельмен индустрии, банкир и юридический консультант года. Мы заглянули в шорт-лист премии.

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Итак, кто же вошел в шорт-лист WEALTH Navigator Awards 2022.

Лучший российский банк для частных клиентов:

  • Sber Private Banking
  • А-Клуб
  • Газпромбанк Private Banking

Лучший российский банк для корпоративных клиентов:

  • ВТБ
  • Газпромбанк
  • Сбер

Лучшая управляющая компания:

  • Атон-менеджмент
  • Альфа-Капитал
  • УК «Первая»

Лучшая инвестиционная компания:

  • General Invest
  • АТОН
  • Цифра брокер

Джентльмена индустрии:

  • Андрей Бабиян (Альфа-Капитал)
  • Александр Хенкин (Банк ЗЕНИТ)
  • Улан Илишкин (Росбанк)

Леди индустрии:

  • Алина Назарова (А-Клуб)
  • Наталья Капинос (РСХБ Private Banking)
  • Ольга Райкес (Confideri Family Office)

Лучший российский банк для обслуживания семей состоятельных частных клиентов:

  • Sber Private Banking
  • Газпромбанк Private Banking
  • А-Клуб

Страховая компания года:

  • Ингосстрах
  • АльфаСтрахование
  • Сбер Страхование Жизни

Команда года:

  • Газпромбанк
  • Альфа-Банк
  • Банк ЗЕНИТ

Банкир года:

  • Дмитрий Брейтенбихер (ВТБ Private Banking)
  • Александр Хенкин (Банк ЗЕНИТ)
  • Владимир Верхошинский (Альфа-Банк)

Юридический консультант года:

  • Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры
  • O2 Consulting
  • Пепеляев Групп

Мультисемейный офис года:

  • Family Office Private Banking ВТБ
  • UFG Wealth Management
  • Confideri Family Office

Больше о премии можно узнать на сайте.

На «Клерке» уже давно существует рейтинг компаний, в котором, уже есть Сбер, ВТБ, Альфа-банк, Ингосстрах и другие банки и организации. Вы можете поучаствовать в нем, оставив свой отзыв, написав претензию или задав вопрос.

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19 декабря 2022 год пройдет вручение премии WEALTH Navigator Awards. Узнаем, какой банк лучший в части обслуживания состоятельных клиентов и их семей, также будут выбраны лучшие управляющие, инвестиционные компании, леди и джентельмен индустрии, банкир и юридический консультант года. Мы заглянули в шорт-лист премии.

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