Банки

WEALTH Navigator Awards 2022: назван лучший банк для состоятельных клиентов

Вечером 19 декабря в Москве со сцены театра Et Cetera были объявлены победители WEALTH Navigator Awards 2022 – первой в России премии для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий.

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WEALTH Navigator Awards 2022 – наследница престижной премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards, ежегодное вручение которой в России уже почти полтора десятилетия организуют журнал WEALTH Navigator (до недавнего – SPEAR’S Russia) и сайт PBWM.ru. Творческое и коммерческое управление проектом осуществляет MEDIACRAT.

Каждая церемония WEALTH Navigator Awards неизменно вызывает большой интерес, причем не только в профессиональной среде. И дело не только в том, что вручение премии – заметное явление московской светской жизни. Управление частным капиталом традиционно довольно закрытая сфера, поэтому выбор самими игроками индустрии private banking & wealth management (шорт-лист номинантов сформирован на основе рекомендаций профессионалов private banking) лучшего из своей среды – событие примечательное.

Недаром WEALTH Navigator Awards называют «премией для финансистов, очень нужной их клиентам». Это индикатор интеллектуальной и деловой зрелости отдельных профессионалов, команд и организаций, показатель их устойчивости и стабильности, что особенно важно с учетом турбулентности, которую продемонстрировал уходящий год. Показательно, что одна из новых номинаций премии WEALTH Navigator Awards 2022 так и называлась – «Банк-партнер в условиях идеального шторма» (награда в ней отошла Sber Private Banking).

В персональных номинациях премии в 2022 году победу праздновали Дмитрий Брейтенбихер (Private Banking ВТБ) – «Банкир года»; Алина Назарова («А-Клуб») – номинация «Леди индустрии»; Улан Илишкин (Росбанк) – «Джентльмен индустрии». Руководитель Sber Private Banking Евгения Тюрикова удостоена премии за личный вклад в развитие индустрии PBWM.

Лучшим банком для состоятельных частных клиентов был назван «А-Клуб». Лучшим банком для корпоративных клиентов стал Газпромбанк, а лучшей организацией для обслуживания семей состоятельных частных клиентов признали Газпромбанк Private Banking.

В других номинациях жюри под председательством управляющего партнера MEDIACRAT Армана Джилавяна в составе бизнесмена и мецената Александра Гафина, издателя WEALTH Navigator Дарьи Фигуркиной, управляющего партнера iTech Capital Глеба Давидюка и члена РСПП Темура Шакая распределило победителей следующим образом. Лучшей управляющей компанией для состоятельных частных клиентов стала УК «Первая», лучшей инвесткомпанией – General Invest, лучшей страховой компанией – «Сбер Страхование Жизни».

Звания «Юридический консультант года» удостоена компания O2 Consulting. Мультисемейным офисом года стал Family Office Private Banking ВТБ. В номинации «Команда года» победил коллектив ЗЕНИТ Private Banking, а «Легендарной командой в индустрии» признали Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Лучшим VIP-сервисом спортивной индустрии стала букмекерская компания «Лига Ставок». В номинации «Банк-лидер для high-net-worth и top affluent клиентов» премия досталась Private Banking ВТБ. Лучшим коммуникационным решением для клиентов жюри сочло VTB Private Banking Club, лучшим инструментом для инвестиций в недвижимость – «Современные фонды недвижимости».

Inanomo, площадку для работы с криптовалютами, наградили за инновации в разработке гибридных экономических моделей для игровых вселенных.

Партнерами WEALTH Navigator Awards 2022 стали легендарный армянский коньяк «АРАРАТ», ГК «Мангазея» и благотворительный фонд «Созвездие Добра» имени Олега Журавского. За всеми этапами организации премии, от старта заявочной компании до итогового голосования жюри, вела наблюдение компания «Технологии Доверия» (ранее – PwC Россия).

«На протяжении уже 14 лет наша компания выступает независимым консультантом премии. Ее номинантов с полным правом можно отнести к профессионалам самого высокого класса в индустрии частного банковского обслуживания и управления большими капиталами, которые помогают своим клиентам и в периоды экономического роста, и на нынешних нестабильных и труднопредсказуемых рынках, – отметила Карина Худенко, партнер компании «Технологии Доверия». – Именно в сложные экономические времена и проявляется профессионализм высокого класса, умение правильно выбрать стратегию и лично поддержать клиентов».

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