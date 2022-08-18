Как правильно ответить на требование или уведомление ФНС❓

Не всегда требования или уведомления ФНС стоит исполнять. Но они приходят, без объявления войны. Поэтому, получив уведомление, обратите внимание на следующие пункты, чтобы подготовить ответ:
- Основание документа. Часто представители ФНС ссылаются на статьи НК, видимо, не читая их. Увидели, что имеют право, а дальше и не надо читать...
- Сроки выставленного требования или уведомления. Налоговый орган имеет свойство пропускать сроки либо отправлять документы в последний день. Здесь надо знать свои и их права, поэтому проверяйте даты и не попадайтесь на удочку.
- Содержание. В требовании или уведомлении должна быть логика. Никакого «масла масленого». Налогоплательщик должен четко понимать, что хочет от него инспектор. Как говорится, ясно и по пунктам!
- Соотношение основания и содержания. Если вас вызывают на основании камеральной проверки, то требовать предоставление документов не имеют права. Если же вызов на комиссию по заработной плате, то некоторые документы вы можете предоставить.
- Налоговый орган отвечает за налоги! И требовать регистры бухгалтерского учета у них нет права на основании требования/уведомления.