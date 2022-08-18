Налоговые требования

Как правильно ответить на требование или уведомление ФНС❓

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Как правильно ответить на требование или уведомление ФНС❓

Не всегда требования или уведомления ФНС стоит исполнять. Но они приходят, без объявления войны. Поэтому, получив уведомление, обратите внимание на следующие пункты, чтобы подготовить ответ:

  1. Основание документа. Часто представители ФНС ссылаются на статьи НК, видимо, не читая их. Увидели, что имеют право, а дальше и не надо читать...
  2. Сроки выставленного требования или уведомления. Налоговый орган имеет свойство пропускать сроки либо отправлять документы в последний день. Здесь надо знать свои и их права, поэтому проверяйте даты и не попадайтесь на удочку.
  3. Содержание. В требовании или уведомлении должна быть логика. Никакого «масла масленого». Налогоплательщик должен четко понимать, что хочет от него инспектор. Как говорится, ясно и по пунктам!
  4. Соотношение основания и содержания. Если вас вызывают на основании камеральной проверки, то требовать предоставление документов не имеют права. Если же вызов на комиссию по заработной плате, то некоторые документы вы можете предоставить.
  5. Налоговый орган отвечает за налоги! И требовать регистры бухгалтерского учета у них нет права на основании требования/уведомления.
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