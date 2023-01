Какие события произошли 31 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

🎉 Сегодня:

День рождения русской водки;

Международный день ювелира!

🕑 Исторические события дня:

1714 – Создан «Государев Кабинет» — Кунсткамера

1729 – В Стамбуле издана первая печатная книга с арабским шрифтом

1892 – Прошли первые соревнования на лыжном трамплине Холменколлен в Осло

1893 – Зарегистрирован товарный знак «Кока-Кола»

1921 – День основания МТУСИ

1924 – Принята первая Конституция СССР

🌍 Главное

• $/€ вверх: 69,59/75,77 ₽

• «Сбер» выпустил «умные» колонки SberBoom и SberBoom Mini с ассистентом «Салют»

• «Яндекс» обнаружил нарушение «собственных политик» при расследовании утечки фрагментов код

• Разработчик электрофургонов Arrival объявил об увольнении половины штата — 800 человек

• США прекратили выдавать разрешения на продажу технологий для Huawei

• В Росавиации обсуждают возможность «снятия всех ограничений» для «Белавиа» при полетах на территорию РФ

• Правительство планирует выделить в 2023-м ж/д операторам 22,3 млрд ₽ за вагоны, изъятые в Украине и Финляндии

• «Росатом» почти вдвое увеличил оценочную стоимость завода по производству литий-ионных батарей для автотранспорта в Калининграде — до 51 млрд ₽

• В РФ сокращаются клинические испытания препаратов. Это следствие массового отказа иностранных компаний от исследований в стране

• Из-за пандемии «спецоперации» количество зарегистрированных туроператоров и агентов в РФ с 2020-го упало почти на 20%

• С момента введения Украиной визового режима соответствующие документы получили 12 граждан РФ

• МВД РФ в 2022-м оформило выход из российского гражданства 40 заявителям

• МВФ изменил прогноз по РФ экономике с падения в 2,3% на рост в 0,3%

• Stripe ведёт переговоры о привлечении $2-3 млрд инвестиций при оценке $55-60 млрд

• «Сбер», «2ГИС», «иви» и издательство МИФ — лидеры рейтинга лучших работодателей 2022-го по версии HeadHunter

• «Яндекс Маркет» начал принимать подержанные одежду и обувь на продажу от частных лиц

• WB будет выдавать партнёрам субсидии при открытии ПВЗ в определённых регионах и зонах

• Платформа для управления рабочими процессами Fibery Михаила Дубакова привлекла $5,2 млн

• Убыток Spotify за 4-й квартал 2022-го составил €270 млн — в семь раз больше показателя 2021-го

🔬 Наука и техника

• В пещере неандертальцев обнаружили коллекцию черепов

• Метеориты из внешней области Солнечной системы сформировали 10 % Земли

• Биоархеологи выяснили рацион 42 римлян времен ранней Империи

• Исследователь выявил связь между популяцией медведей и числом сообщений о встречах со снежным человеком

• Кофе с молоком может оказывать противовоспалительное воздействие

🎭 Культура

• Зрители оценили третий эпизод The Last of Us на порядок ниже предыдущих

• Майкла Джексона сыграет его племянник в байопике режиссёра «Великого уравнителя»

• Аня Тейлор-Джой намекнула на продолжение сериала «Ход королевы»

• В Okko вышел документальный сериал о Мавроди

• Авторы хоррора о Винни Пухе анонсировали сиквел проекта

• На Мэрилина Мэнсона подали в суд за насилие над несовершеннолетней

• Universal Pictures сняли с производства фильм о Мадонне из-за жесткого сценария

🥇 Спорт

• Малиновский извинился за объятия с Головиным: «Лучше бы я обошел его стороной. После игры все пожимают друг другу руку, и я чисто машинально это сделал»

• Умер Бобби Халл. Ему было 84 года

• КХЛ: СКА проиграл «Торпедо» по буллитам, минское «Динамо» выиграло у «Куньлуня», «Авангард» уступил «Адмиралу»

• «Аль-Хилаль» хочет сделать Месси самым высокооплачиваемым игроком мира

• НБА: «Бруклин» взял верх над «Лейкерс», «Голден Стэйт» обыграл в гостях «Оклахому»

• Президент РФ подарил экипировку 10-летнему хоккеисту из Самарской области. Об этом просила мама мальчика

• НХЛ: «Виннипег» победил «Сент-Луис», отыгравшись с 0:2 в 3-м периоде