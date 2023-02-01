Какие события произошли 31 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

МВФ изменил прогноз по РФ экономике с падения в 2,3% на рост в 0,3%; в пещере неандертальцев обнаружили коллекцию черепов; в Okko вышел документальный сериал о Мавроди; умер Бобби Халл. Ему было 84 года

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Какие события произошли 31 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

🎉 Сегодня:
День рождения русской водки;
Международный день ювелира!

🕑 Исторические события дня:
1714 – Создан «Государев Кабинет» — Кунсткамера
1729 – В Стамбуле издана первая печатная книга с арабским шрифтом
1892 – Прошли первые соревнования на лыжном трамплине Холменколлен в Осло
1893 – Зарегистрирован товарный знак «Кока-Кола»
1921 – День основания МТУСИ
1924 – Принята первая Конституция СССР

🌍 Главное

$/€ вверх: 69,59/75,77 ₽
• «Сбер» выпустил «умные» колонки SberBoom и SberBoom Mini с ассистентом «Салют»
• «Яндекс» обнаружил нарушение «собственных политик» при расследовании утечки фрагментов код
• Разработчик электрофургонов Arrival объявил об увольнении половины штата — 800 человек
• США прекратили выдавать разрешения на продажу технологий для Huawei
• В Росавиации обсуждают возможность «снятия всех ограничений» для «Белавиа» при полетах на территорию РФ
• Правительство планирует выделить в 2023-м ж/д операторам 22,3 млрд ₽ за вагоны, изъятые в Украине и Финляндии
• «Росатом» почти вдвое увеличил оценочную стоимость завода по производству литий-ионных батарей для автотранспорта в Калининграде — до 51 млрд ₽
• В РФ сокращаются клинические испытания препаратов. Это следствие массового отказа иностранных компаний от исследований в стране
• Из-за пандемии «спецоперации» количество зарегистрированных туроператоров и агентов в РФ с 2020-го упало почти на 20%
• С момента введения Украиной визового режима соответствующие документы получили 12 граждан РФ
• МВД РФ в 2022-м оформило выход из российского гражданства 40 заявителям
• МВФ изменил прогноз по РФ экономике с падения в 2,3% на рост в 0,3%
• Stripe ведёт переговоры о привлечении $2-3 млрд инвестиций при оценке $55-60 млрд
• «Сбер», «2ГИС», «иви» и издательство МИФ — лидеры рейтинга лучших работодателей 2022-го по версии HeadHunter
• «Яндекс Маркет» начал принимать подержанные одежду и обувь на продажу от частных лиц
• WB будет выдавать партнёрам субсидии при открытии ПВЗ в определённых регионах и зонах
• Платформа для управления рабочими процессами Fibery Михаила Дубакова привлекла $5,2 млн
Убыток Spotify за 4-й квартал 2022-го составил €270 млн — в семь раз больше показателя 2021-го

🔬 Наука и техника

• В пещере неандертальцев обнаружили коллекцию черепов
• Метеориты из внешней области Солнечной системы сформировали 10 % Земли
• Биоархеологи выяснили рацион 42 римлян времен ранней Империи
• Исследователь выявил связь между популяцией медведей и числом сообщений о встречах со снежным xtkjdtrjv
• Кофе с молоком может оказывать противовоспалительное воздействие

🎭 Культура

• Зрители оценили третий эпизод The Last of Us на порядок ниже предыдущих
• Майкла Джексона сыграет его племянник в байопике режиссёра «Великого уравнителя»
• Аня Тейлор-Джой намекнула на продолжение сериала «Ход королевы»
• В Okko вышел документальный сериал о Мавроди
• Авторы хоррора о Винни Пухе анонсировали сиквел проекта
• На Мэрилина Мэнсона подали в суд за насилие над несовершеннолетней
• Universal Pictures сняли с производства фильм о Мадонне из-за жесткого сценария

🥇 Спорт

• Малиновский извинился за объятия с Головиным: «Лучше бы я обошел его стороной. После игры все пожимают друг другу руку, и я чисто машинально это сделал»
Умер Бобби Халл. Ему было 84 года
КХЛ: СКА проиграл «Торпедо» по буллитам, минское «Динамо» выиграло у «Куньлуня», «Авангард» уступил «Адмиралу»
• «Аль-Хилаль» хочет сделать Месси самым высокооплачиваемым игроком мира
НБА: «Бруклин» взял верх над «Лейкерс», «Голден Стэйт» обыграл в гостях «Оклахому»
• Президент РФ подарил экипировку 10-летнему хоккеисту из Самарской области. Об этом просила мама мальчика
НХЛ: «Виннипег» победил «Сент-Луис», отыгравшись с 0:2 в 3-м периоде

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Вадим Д.
Вадим Д.

Какие события произошли 31 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

МВФ изменил прогноз по РФ экономике с падения в 2,3% на рост в 0,3%; в пещере неандертальцев обнаружили коллекцию черепов; в Okko вышел документальный сериал о Мавроди; умер Бобби Халл. Ему было 84 года

Какие события произошли 31 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

ЕНП (единый налоговый платеж)

Минфин рассказал, как правильно считать пени. Ясно еще далеко не все

Разъяснения Минфина никогда не отличались особой ясностью. Но сейчас от чиновников требуется объяснить налогоплательщикам, как правильно применять новую систему ЕНС. Объясняют они… Так себе. Например, как начислять пени в разных ситуациях.

Минфин рассказал, как правильно считать пени. Ясно еще далеко не все
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Инвестобзор от «Клерка»: важное по инвестициям за неделю. Новые инструменты, растущая экономика США и блокировка сделки по продаже Билайна

Норникель и X5 Retail Group (владелец сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток») отчитались об успехах, в США стало меньше заявок на пособия по безработице, Билайн не продадут нидерландской компании. Собрали интересные новости за прошедшую неделю.

Инвестобзор от «Клерка»: важное по инвестициям за неделю. Новые инструменты, растущая экономика США и блокировка сделки по продаже Билайна

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⚡⚡⚡ Для уменьшения налога по УСН на фиксированные взносы годятся платежки: новое разъяснение ФНС

Недавно Минфин и ФНС наконец-то выдали бизнесменам механизм уменьшения налога на фиксированные взносы. Но прошла неделя и вышли новые вводные – вместо заявлений с ЭЦП нужны платежки-уведомления. То есть, появился способ №2.

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НДС

Применение заявительного порядка возмещения НДС в 2023 году

Организации и ИП могут возмещать НДС за 2022 и 2023 годы в заявительном (ускоренном) порядке без банковской гарантии в пределах рассчитываемого лимита. Заявление по форме по КНД 1151155 могут подать заявление в налоговый орган не позднее 5 дней со дня подачи налоговой декларации

Применение заявительного порядка возмещения НДС в 2023 году
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