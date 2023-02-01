Какие события произошли 31 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

🎉 Сегодня:
День рождения русской водки;
Международный день ювелира!
🕑 Исторические события дня:
1714 – Создан «Государев Кабинет» — Кунсткамера
1729 – В Стамбуле издана первая печатная книга с арабским шрифтом
1892 – Прошли первые соревнования на лыжном трамплине Холменколлен в Осло
1893 – Зарегистрирован товарный знак «Кока-Кола»
1921 – День основания МТУСИ
1924 – Принята первая Конституция СССР
🌍 Главное
• $/€ вверх: 69,59/75,77 ₽
• «Сбер» выпустил «умные» колонки SberBoom и SberBoom Mini с ассистентом «Салют»
• «Яндекс» обнаружил нарушение «собственных политик» при расследовании утечки фрагментов код
• Разработчик электрофургонов Arrival объявил об увольнении половины штата — 800 человек
• США прекратили выдавать разрешения на продажу технологий для Huawei
• В Росавиации обсуждают возможность «снятия всех ограничений» для «Белавиа» при полетах на территорию РФ
• Правительство планирует выделить в 2023-м ж/д операторам 22,3 млрд ₽ за вагоны, изъятые в Украине и Финляндии
• «Росатом» почти вдвое увеличил оценочную стоимость завода по производству литий-ионных батарей для автотранспорта в Калининграде — до 51 млрд ₽
• В РФ сокращаются клинические испытания препаратов. Это следствие массового отказа иностранных компаний от исследований в стране
• Из-за пандемии «спецоперации» количество зарегистрированных туроператоров и агентов в РФ с 2020-го упало почти на 20%
• С момента введения Украиной визового режима соответствующие документы получили 12 граждан РФ
• МВД РФ в 2022-м оформило выход из российского гражданства 40 заявителям
• МВФ изменил прогноз по РФ экономике с падения в 2,3% на рост в 0,3%
• Stripe ведёт переговоры о привлечении $2-3 млрд инвестиций при оценке $55-60 млрд
• «Сбер», «2ГИС», «иви» и издательство МИФ — лидеры рейтинга лучших работодателей 2022-го по версии HeadHunter
• «Яндекс Маркет» начал принимать подержанные одежду и обувь на продажу от частных лиц
• WB будет выдавать партнёрам субсидии при открытии ПВЗ в определённых регионах и зонах
• Платформа для управления рабочими процессами Fibery Михаила Дубакова привлекла $5,2 млн
• Убыток Spotify за 4-й квартал 2022-го составил €270 млн — в семь раз больше показателя 2021-го
🔬 Наука и техника
• В пещере неандертальцев обнаружили коллекцию черепов
• Метеориты из внешней области Солнечной системы сформировали 10 % Земли
• Биоархеологи выяснили рацион 42 римлян времен ранней Империи
• Исследователь выявил связь между популяцией медведей и числом сообщений о встречах со снежным xtkjdtrjv
• Кофе с молоком может оказывать противовоспалительное воздействие
🎭 Культура
• Зрители оценили третий эпизод The Last of Us на порядок ниже предыдущих
• Майкла Джексона сыграет его племянник в байопике режиссёра «Великого уравнителя»
• Аня Тейлор-Джой намекнула на продолжение сериала «Ход королевы»
• В Okko вышел документальный сериал о Мавроди
• Авторы хоррора о Винни Пухе анонсировали сиквел проекта
• На Мэрилина Мэнсона подали в суд за насилие над несовершеннолетней
• Universal Pictures сняли с производства фильм о Мадонне из-за жесткого сценария
🥇 Спорт
• Малиновский извинился за объятия с Головиным: «Лучше бы я обошел его стороной. После игры все пожимают друг другу руку, и я чисто машинально это сделал»
• Умер Бобби Халл. Ему было 84 года
• КХЛ: СКА проиграл «Торпедо» по буллитам, минское «Динамо» выиграло у «Куньлуня», «Авангард» уступил «Адмиралу»
• «Аль-Хилаль» хочет сделать Месси самым высокооплачиваемым игроком мира
• НБА: «Бруклин» взял верх над «Лейкерс», «Голден Стэйт» обыграл в гостях «Оклахому»
• Президент РФ подарил экипировку 10-летнему хоккеисту из Самарской области. Об этом просила мама мальчика
• НХЛ: «Виннипег» победил «Сент-Луис», отыгравшись с 0:2 в 3-м периоде
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