«А что у вас руки дрожат?» Разве вы не нервничаете, т.к. ничего не знаете о манипуляциях?

В прошлых публикациях мы рассмотрели манипуляции:

1. «Плохой человек – плохой аргумент», такую манипулою еще называют прямой атакой. Такую манипуляцию еще называют прямой атакой, когда предмет обсуждения заменяется критикой оппонента.

2. «Несоответствие слов делу». Во время такой манипуляции подменяется тема обсуждения, фокус внимания смещается с тезиса (темы обсуждения) на поведение собеседника.

3. «Личная выгода». При такой манипуляции ваш оппонент переключает внимание на вашу выгоду, причем поучается, что вы неискренни. Такие манипуляции особенно опасны, когда они делаются публично.

4. «Невежество». Эта манипуляция обычно имеет целью поставить вас ниже в знаниях или в статусе и/или делается ссылка на «авторитеты», законы науки или права, используются сложные научные термины, понятия на иностранных языках, концепции, цифры, которые вы не знаете, либо знаете плохо. Иногда манипулятор даже придумывает закон или понятие.

Пятый вид манипуляции «А что у вас руки дрожат?»

При пятом виде манипуляции – «А что у вас руки дрожат?» атака манипулятора осуществляется на внешность и поведение человека, а не на предмет обсуждаемого вопроса. Целью является – вывести вас из равновесия.

Примеры

1. «А что у вас руки дрожат? Вы нервничаете?»

2. «Почему вы на меня не смотрите? Вам стыдно смотреть в глаза?»

3. «Вы все время сидите в закрытой позе. У меня создаётся стойкое впечатление, что вы сейчас неискренни».

4. «Вы все время болтаете ногой, вы что нервничает? У вас дискомфорт?»

При таком виде манипуляции нужно сохранять спокойствие, поскольку обычно такие выпады происходят неожиданно, также можно неожиданно согласиться с манипулятором, но представить все в выгодном для вас свете. Тут хорошо использовать рефрейминг. При рефрейминги, часто используется лингвистическая конструкция с «зато».

Дополнительные примеры данной манипуляции

5. «Вы столько восклицательных знаков ставите в комментариях, зачем так раздражаться? Не лучше ли подумать и согласиться?»

6. «У вас же на глазах слезы! Ну разве можно так! Давайте спокойно пройдемся ещё раз, после этого, вы будете согласны».

Зачастую, такие манипуляции весьма неожиданно, они ставят в тупик.

При такой манипуляции важно сохранять спокойствие, нельзя показывать манипулятору, что вы нервничаете, что вас задели. Именно этого добивается манипулятор, он хочет вывести вас в эмоциональное состояние, дестабилизировать. При противодействии данной манипуляции важно сломать сценарий манипулятора. Т.е. нужно максимально быть спокойным и вернуться к теме (тезису) обсуждения, перестроить коммуникацию на позитивный лад.

Идеально, если вы будете сохранять нейтральную мимику, это дается большими тренировками. Существует даже специальное понятие покер-фейс, означающее выражение лица профессионального игрока в покер, в котором часто очень важно для успеха не дать оппонентам понять ваше эмоциональное состояние.

На фото 16 чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен за игрой в покер. Конечно, тут нельзя назвать выражение лица покер-фейс, тут М.Карлсен очень эмоционален, поэтому недавно он проиграл в покер, хотя ранее выигрывал

Примеры ответов:

1. Да, я нервничаю и у меня руки дрожали. А как же тут не нервничать, если речь идет о судьбе моего отдела? Я еще раз хочу повторить свои предложения...

2. Да, я на вас не смотрю, я разглядываю эту замечательную картину в вашем кабинете, она говорит о хорошем вкусе. Нам нужно вернуться к вопросу...

3. Да, согласно австралийскому писателю Алану Пизу закрытость позы может говорить о неискренности, однако, австралийская, американская культуры сильно отличаются от российской. Например, в США вполне нормальным является положить ноги на стол даже в офисе. Это, кончено, интересно, но такая «открытость может многим не нравится, тем не менее нам нужно обсудить...

4. Да, я болтаю ногой, нужно было приобрести новые туфли, они еще не разносились. Тем не менее, нам нужно обсудить первое, второе и третье.

5. Восклицательные знаки в комментариях связаны с моим желанием того, чтобы вы обратили на мои комментарии внимания и не более того. Раздражение? Нет, люди еще не научились читать мысли или считывать эмоции через комментарии. Благодарю вас за внимательное прочтение моих комментариев, нам стоит вернуться к теме обсуждения ...

6. На улице холодно, а у вас тут очень тепло – из-за разницы температур у меня, да, слезятся глаза. Тем не менее, это никак не связано с тем, что я принципиально не согласен с... и нам нужно обсудить...

Еще важно обратить ваше внимание на то, что данный вид манипуляции зачастую является газлайтингом, мы уже писали о нем здесь

Для развития навыков парирования манипуляций нужно тренироваться, можно приводить примеры из жизни, и мы могли бы их разобрать.

Следующий тип манипуляции: «Палочный довод».