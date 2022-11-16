13 самых опасных видов манипуляций: «Палочный довод»

Шестой вид манипуляции «Палочный довод»

При такой манипуляции угроза явно не называется, но тем не менее, в основе лежит угроза, шантаж.

Примеры

1. «Хорошо, мы можем сделать по-твоему, но только учти, что за все последствия отвечать будешь только ты»

2. «Вы отдает себе отчёт, что ваши слова могут быть расценены как пропаганда нацизма? Вы понимаете, чем это может обернуться для вас?»

3. «Вы понимаете, что такие действия могут привести к нарушениям закона. Подумайте, какие последствия могут быть»

При парировании такого рода манипуляции можно скрытый шантаж выявить и озвучить, но иногда, например, когда речь идет о вашем руководителе, это может быть небезопасно, нужно действовать мягче. Озвучивание шантажа приводят к тому, что манипуляция перестаёт ею быть, т.к. теряет скрытый характер. Другой способ парирования – вскрыть цель манипуляции. Третий способ парирования палочного довода – ломка сценария.

Дополнительные примеры «Палочного довода»

4. «Да, конечно, большинство бизнесменов так или иначе уходят от налогов, оптимизируют налогообложения. Только здесь нужно выбирать проверенные и незнакомые налоговикам методы, а те, кто используют предложенные вами способы не очень хорошо закончили. Подумайте об этом, пожалуйста».

5. «Вы знаете, что происходит с людьми, которые вот говорят такое? Нет, не знаете? Подумайте на досуге. Мне бы на вашем месте было немного страшно за себя».

Важно, что при таком способе давления на вас, манипулятор не применяет прямой угрозы, он позволяет вам самим домыслить негативный сценарий. Как известно, большинство людей – лучшие сценаристы своего личного кошмара, ужаса. Вы уже рисуете страшные картины будущей «реальности», куда вас искусно отправил манипулятор, во время страха рациональное мышление, да и мышление вообще отключается.

Примеры ответов:

1. Ты хочешь сказать, что там будут какие-серьёзные последствия? Ты мне угрожаешь этим?

2. Для чего вы мне это говорите сейчас? Хорошо, я подумаю над вашими словами, а сейчас давайте продолжим обсуждение нашего вопроса.

3. Я адвокат, поэтому последствия будут не только у меня, но и у вас, причем более ощутимыми и видимыми.

4. Конечно, многие бизнесмены пострадали от производя недобросовестных правоохранителей и налоговиков, надеюсь, вы ничего не имеете общего с ними? Иначе на вашей репутации как консультанта можно поставить крест.

5. Вам бы, возможно, и было бы страшно, но бояться за сказанные слова, высказанное мнение можно только в архаичных, отсталых обществах, а не в развитой и высокообразованной стране как наша.

Любопытные факты. Интересно и то, что манипуляции страхами, палочный довод широко используют секты, завлекая сторонников. Внушая страх потенциальному члену секты, секта добивается отключения критического мышления и дают новому адепту «волшебный способ» избавится от страха, чувствовать себя в безопасности. Также такой тип манипуляции использует пропаганда, внушая слушателям, зрителям страх, пропаганда призывает к действию: голосовать за кого-то, поддержать того или иного политика или его программу действий. Причем голосование или поддержка никак не связаны со снижением рисков конкретного избирателя или зрителя ТВ, но он этого не осознает, во время страха мышление отключается.

В прошлых публикациях мы рассмотрели манипуляции:

1. «Плохой человек – плохой аргумент», такую манипулою еще называют прямой атакой. Такую манипуляцию еще называют прямой атакой, когда предмет обсуждения заменяется критикой оппонента.

2. «Несоответствие слов делу». Во время такой манипуляции подменяется тема обсуждения, фокус внимания смещается с тезиса (темы обсуждения) на поведение собеседника.

3. «Личная выгода». При такой манипуляции ваш оппонент переключает внимание на вашу выгоду, причем поучается, что вы неискренни. Такие манипуляции особенно опасны, когда они делаются публично.

4. «Невежество». Эта манипуляция обычно имеет целью поставить вас ниже в знаниях или в статусе и/или делается ссылка на «авторитеты», законы науки или права, используются сложные научные термины, понятия на иностранных языках, концепции, цифры, которые вы не знаете, либо знаете плохо. Иногда манипулятор даже придумывает закон или понятие.

5. «А что у вас руки дрожат?» При данном виде манипуляции атака манипулятора осуществляется на внешность и поведение человека, вместо обсуждения актуального вопроса. Целью является – вывести вас из равновесия, зачастую явился газлайтингом.

Для развития навыков парирования манипуляций нужно тренироваться, можно приводить примеры из жизни, в работе, когда вам встречались манипуляции, и мы могли бы их разобрать.

Следующий тип манипуляции: «Подмазывание».