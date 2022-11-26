Поговорим о вашей красоте и уме или рассказ о манипуляции «Подмазывание»

Восьмой вид манипуляции «Подмазывание»

«Каплей меда поймаешь больше мух, чем галлоном желчи»

Авраам Линкольн

Основная мишень при таком виде манипуляции – ваше тщеславие. Кто же не любит похвалу? Манипулятор вас хвалит – вас охватывают эмоции, а как хорошо известно, в эмоциональном состоянии люди плохо мыслят рационально, больше подвержены импульсам бессознательного «Я» и тут вам дается команда или аргумент, с которым вы должны согласится.

То есть устроена эта манипуляция по простой формуле: комплимент + команда. Логическая конструкция подразумевает, что если вы не выполняете команду, то автоматически становитесь «необразованным», «неумным» и т.д.

Примеры манипуляции «Подмазывание»

1) «Вы, как образованный человек, согласитесь, что ...»

2) «Вы, как один из лучших специалистов нашей компании, должны...»

3) «Нам хорошо известна ваша честность, порядочность и открытость, поэтому вы обязательно...»

4) «Вы же эксперт, почему бы вам не нарисовать 7 красных линии...» /Это из одного популярного видеоролика/

5) «Я полагаюсь на ваше благоразумие, честность, остроту ума, доброту и уверен, что вы согласитесь со мной...»

Несмотря на простоту конструкции, такая манипуляция работает очень хорошо. Из приведённых примеров хорошо видно, что манипулятор должен найти точный комплимент, который вам понравится, причем даже если он так не считает и вас ненавидит, он все равно будет улыбаться и говорить вам приятные слова.

Чем сильный тщеславие, эго человека, самолюбие, тем ему сложней противостоять такой манипуляции.

Для парирования такой манипуляции используется следующая формула: принятие комплимента, благодарность за него и отказ от команды.

Примеры ответов:

1) «Спасибо за комплимент. Тем не менее, я не согласен...»

2) «Большое спасибо за высокую оценку! Тем не менее, хотелось бы подчеркнуть...».

3) «Да, большое спасибо и именно поэтому я честно вам порекомендую учесть...»

4) «Да, конечно, я – эксперт и именно поэтому хотел бы еще раз напомнить, что законы математики работают всегда и везде вне зависимости от наших желаний»

5) «Доброта и острота ума подсказывают мне, кстати, благодарю вас за комплимент, что нужно поступить именно так, как мы уже неоднократно обсуждали...»

Любопытные факты

Интересно то, что нас всех в детстве учат справляться со своим тщеславием, не быть эгоистами. Более того, такие видные мыслители-психологи как Анна Фрейд писали, что в детстве нужно как можно раньше работать с детьми, т.к. во взрослом состоянии, если этого не делать, эго становится настолько раздутым, что его постоянно нужно защищать, причем к месту и вообще палить «по воробьям», образно говоря.

Многие виды психологической защиты, о которых писала А.Фрейд, прибегают к отрицанию фактов или реальности. Вспомните политика из Д.Трампа.

В философии Буддизма идут ещё дальше – эго и вообще «Я» не существуют, западная философия и психология только сейчас начинают понимать всю глубину этой мысли. «Я» – это феномен, конструкт, причем искусственный, сконструированный чаще всего под воздействием случайностей и еще больше загоняет человека в сансару, т.е. в круговорот мучений и проблем.

Как пишет один из виднейших мыслителей Буддизма Тит Нат Хан – вместо «Я» есть Пустота или еще точней написать Взаимобытие. Т.е. как пишет Тит Нат Хан, его самого нигде конкретно нет и одновременно он есть везде, да умирая или уже умерший, он живет в нас в виде идей и книг. Более того, ни его, ни меня не существует без взаимодействия с людьми, обществом, без активного участия моих родителей, дедушек и бабушек, причем, когда-то, уважаемый читатель, жила поживала наша общая Бабушка и мы все родственники и связаны друг с другом.

Чтобы ощутить глубину этой мысли, ответьте себе на вопрос: «Как ты выглядел (выглядела) до рождения твоей бабушки?» В Республике Корея, днем рождения человека считается день его зачатия, но, если вдуматься мы рождаемся ещё раньше, когда папа и мама влюбились друг в друга или же бабушки и дедушки. Понятно, что при такой постановке вопроса очень сложно думать о совеем эгоизме и тщеславии.

Приведу еще один стих уже русского поэта-баснописца И.А.Крылова «Ворона и лисица»:

Уж сколько раз твердили миру, Что лесть гнусна, вредна; Но только все не впрок, И в сердце льстец всегда отыщет уголок.

В прошлых публикациях мы рассмотрели манипуляции:

1. «Плохой человек – плохой аргумент», такую манипулою еще называют прямой атакой. Такую манипуляцию еще называют прямой атакой, когда предмет обсуждения заменяется критикой оппонента.

2. «Несоответствие слов делу». Во время такой манипуляции подменяется тема обсуждения, фокус внимания смещается с тезиса (темы обсуждения) на поведение собеседника.

3. «Личная выгода». При такой манипуляции ваш оппонент переключает внимание на вашу выгоду, причем поучается, что вы неискренни. Такие манипуляции особенно опасны, когда они делаются публично.

4. «Невежество». Эта манипуляция обычно имеет целью поставить вас ниже в знаниях или в статусе и/или делается ссылка на «авторитеты», законы науки или права, используются сложные научные термины, понятия на иностранных языках, концепции, цифры, которые вы не знаете, либо знаете плохо. Иногда манипулятор даже придумывает закон или понятие.

5. «А что у вас руки дрожат?» При данном виде манипуляции атака манипулятора осуществляется на внешность и поведение человека, вместо обсуждения актуального вопроса. Целью является – вывести вас из равновесия, зачастую явился газлайтингом.

6. «Палочный довод».При таком виде манипуляции используется ваш страх, ничего не бояться только люди с явными психическими отклонениями, либо высоко натренированные, подавляющее большинство боятся страха, во время которого отключается рациональное мышление, вы не можете выйти их ситуации, посмотреть на нее со стороны и тут манипулятор предоставляет вам один единственный выбор без выбора. При этом манипуляции шантаж и запугивание используется косвенно, прямо не называются ни ваши страхи, ни тем более не говорится шантаж, это нужно чтобы вы сами могли домыслить, что для вас самое страшное.

Для развития навыков парирования манипуляций нужно тренироваться, можно приводить примеры из жизни, в работе, когда вам встречались манипуляции, и мы могли бы их разобрать.

Следующий тип манипуляции: «Внушение».