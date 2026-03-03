А вы заплатили налоги за свою помощницу по хозяйству?
Разочаровалась я в них. Но это вообще совсем другая история, а сейчас я о другом.
В общем, есть в нашем Налоговом кодексе такая статья под номером 419 "Плательщики страховых взносов".
Вы, конечно же, её не читали, уверена на 100%. Да и зачем оно Вам - Вы ж не бухгалтер - всю эту муть читать.
А надо было бы. Особенно, если нанимаете в частном порядке уборщицу, например, ну или электрика, или специально обученного человека, чтобы он Вам плитку в ванной переложил.
Тут даже не важно, кто у Вас раз в неделю убирает, Гюльчатай из дружественного государства или Мариванна из соседнего подъезда.
По мнению налоговиков и на основании Налогового кодекса Российской федерации, нанимая кого-то для подобной работы, Вы должны сделать следующее:
1. Встать на учет в ИФНС по месту регистрации в качестве плательщика страховых взносов.
2. Ежеквартально сдавать в ИФНС расчёт по страховым взносам.
3. Ежемесячно предоставлять в ИФНС персонифицированные сведения о физических лицах.
4. Соответственно исчислять и своевременно оплачивать за Мариванну (или дядю Васю, или Джамшута) эти самые страховые взносы.
