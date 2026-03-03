А вы заплатили налоги за свою помощницу по хозяйству?

Я абсолютно серьезно, это ни разу не шутка. Лично я не заплатила. Потому что у меня ее (такой помощницы) нет.

Разочаровалась я в них. Но это вообще совсем другая история, а сейчас я о другом.

В общем, есть в нашем Налоговом кодексе такая статья под номером 419 "Плательщики страховых взносов".

Вы, конечно же, её не читали, уверена на 100%. Да и зачем оно Вам - Вы ж не бухгалтер - всю эту муть читать.

А надо было бы. Особенно, если нанимаете в частном порядке уборщицу, например, ну или электрика, или специально обученного человека, чтобы он Вам плитку в ванной переложил.

Тут даже не важно, кто у Вас раз в неделю убирает, Гюльчатай из дружественного государства или Мариванна из соседнего подъезда.

По мнению налоговиков и на основании Налогового кодекса Российской федерации, нанимая кого-то для подобной работы, Вы должны сделать следующее:

1. Встать на учет в ИФНС по месту регистрации в качестве плательщика страховых взносов.

2. Ежеквартально сдавать в ИФНС расчёт по страховым взносам.

3. Ежемесячно предоставлять в ИФНС персонифицированные сведения о физических лицах.

4. Соответственно исчислять и своевременно оплачивать за Мариванну (или дядю Васю, или Джамшута) эти самые страховые взносы.