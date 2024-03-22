Оксана Донцова

Четвертое Правило Волшебника. Хроники перехода с 7-ки на 8-ку

В прощении есть магия исцеления. В том, которое даруешь ты, и даже больше в том, которое сам получаешь.
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Четвертое Правило Волшебника. Хроники перехода с 7-ки на 8-ку

Продолжаю хроники. Первые части читайте тут:

Хроники продолжаются. ИТ-Аудит проводится одновременно с внедрением. Это долгий и кропотливый процесс. Ведь на заколдованной фирме отсутствуют строгие регламенты, которые бы соответствовали четким бизнес-процессам. Зато присутствует огромное количество удобных манипуляций сотрудников, которые никто даже не берется описать в алгоритмах. Сегодня расскажу забавную историю о заклинании-Шайба. О том, как Магия бухгалтерии на протяжении десятилетий подменялась примитивным колдовством.

Действо происходит в бухгалтерии и кассе. Действующие лица:  Ведьма —Главбух, Сестра Тьмы — кассир и все сотрудники заколдованной фирмы.
Сюжет — начисление заработной платы.

Действие первое, доступ к которому ИТ-Ангелам был строго воспрещен: начисление зарплаты начинается не в программе, а с составления Шайбы. Что это, и кто ее придумал — сие есть тайна великая, окруженная колдовством.

ИТ-Ангелы конечно Искатели Истины, но не в глубинах тайных недостоверных заклинаний. Мы ищем истину в автоматизации и цифровизации бизнес-процессов для того, чтобы пригласивший нас Владелец-Создатель* остался доволен результатом перехода с 7-ки на 8-ку. Именно поэтому данная статья не является разоблачительной и не несет рекомендательного характера.

Но любопытству всегда есть место, даже у умудренных опытом ИТ-Ангелов. После исследования магического следа заклинания-Шайбы мы его таки распутали. Привел он к авансам. Да-да, к самым обычным авансам, которые выдаются под отчет, но никогда не закрываются авансовыми отчетами.
Более того, если сотрудник приобретает товар со склада по себестоимости, он не вносит средства в кассу фирмы. То есть не платит за товар.

Этот процесс находится под неусыпным контролем Сестры Тьмы-кассира. Она одна из тех, кто оказался на заколдованной фирме еще во времена Великой войны начала 90-х годов. Как ей и положено, находится всегда в тени. Наделенная Магией Ущерба ревностно выслуживается перед Владетелем*. Успевает бедняга даже выписки разносить, лишь бы кассу с ними не сводить.

Под неусыпным её оком, и авансы, и оплата товаров, приобретенных на складе, вычитаются из начисленной зарплаты сотрудников. Для этого Волшебником-Воландиром было написано колдовское заклинание-шаблон Excel, которое ежемесячно заполняется вручную в бухгалтерии, затем передается на утверждение кому-то из Руководителей и служит основанием для выдачи зарплаты из кассы.

Эпилог: работники освобождены от обязанности составлять авансовые отчеты и отдавать свои, кровно заработанные деньги за какой-то подотчет и за товар, купленный на складе. Руководство же довольно тем, что заработная плата не пропивается расходуется в день ее выдачи, и не накапливаются долги сотрудников. Все упростилось, все удовлетворены. Однако, магия бухгалтерии фирмы полностью подменилась грубым недостоверным колдовством.

Таким образом был раскрыт секрет заклинания-Шайбы. От таких сюжетов, основанных на реальных событиях не застрахована ни одна фирма. Поэтому из уважения к Совету Руководителей все герои вымышлены. ИТ-Ангелы никогда не учат собственника его бизнесу и не критикуют их детище.
ИТ-Ангелы пришли на заколдованную фирму для того, чтобы даровать ей новую Магию внедрения.  При переходе на 8-ку ИТ-Ангелы используют Магию 1С, руководствуясь своими собственными приемами. Мы уверенны, что колдовство само себя изживет, а волшебство вернется в бухгалтерский и налоговый учет фирмы. Мы внедряем так, как нравится Владельцу-Создателю* а не сотрудникам. Именно это даст фирме то, что называется прогрессом, автоматизацией и в конечном счете оптимизацией процессов для увеличения доходов.

P.S. Начавшийся саботаж старых работников-магов, ведьм и колдунов продолжается в усиленном режиме. Мы никого не ставим под подозрения и не выводим на чистую воду. Нашей единственной задачей является успешное внедрение 8-й версии 1С. Процесс немного затягивается, но в конечном счете:

«В прощении есть магия исцеления. В том, которое даруешь ты, и даже больше в том, которое сам получаешь».

*Владетель — противоположность Создателя, бессмертная сущность, принимавшая участие в сотворении мира. Или, говоря простым языком он тот, кто принимал участие в создании фирмы. В отличии от Создателя он делает все для собственного обогащения в ущерб фирме.

Продолжение следует...

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