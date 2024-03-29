Пятое Правило Волшебника. Хроники перехода с 7-ки на 8-ку

Учитывай то, что люди делают, а не только то, что говорят, ибо деяниями выявляется ложь.

Продолжаю хроники. Первые части читайте тут:

ИТ-Ангелы дошли до магии переноса остатков товара из 7-ки в установленную 8-ку. Для этого было дано поручение Подмастерью-Димандеру сверить остатки на 1-е января 2024 года.

Димандер в привычной своей манере объявил, что нужно всего пару часов, чтобы все-все было сделано. Эти часы плавно перетекли в дни.

ИТ-Ангелы не привыкли верить наслово магам-недоучкам, поэтому решили проконтролировать процесс. Оказалось, что Подмастерье перенес остатки, большинство из которых оказались отрицательными. Даже у него возник вопрос к Волшебнику-Воландиру, почему при закрытии года в программе не закрылись минусовые остатки на складе?

Димандер попытался выполнить в 8-ке операцию по «Закрытию месяца». Умная программа отказалась и предложила автоматически оприходовать минусовый товар на склад. Круг замкнулся...

Волшебник-Воландир пришел в негодование от такой наглости Подмастерья. Он лично формировал заклинание-учет остатков по фирме, когда трава была зеленее. Этот бизнес-процесс на протяжении многих лет выручал фирму.

Остатки эти со знаком минус, как магический атрибут переходят из года в год, из месяца в месяц с незапамятных времен. Для отражения этих самых остатков создана в программе иллюзорная фирма, на которую сбрасывались несуществующие остатки, только со знаком плюс.

Почему Воландир так уверен в своей уникальности и значимости? Он считает, что никто не может лучше него разобраться в колдовстве сущности и значения метода двойной записи. Он же в свою очередь подразумевает... ВНИМАНИЕ:

Если товар откуда то прибыл, то он должен куда то уйти!

Волшебник-Воландир констатировал тот факт, что в 8-ке невозможно вести такую двойную запись учета, потому что невозможно учесть товар, который поступил на склад, а документы по нему приходят с опозданием. Именно поэтому и поддерживается иллюзия фирмы-призрака.

Это был апофеоз.

ИТ-Ангелы попытались объяснить старому Волшебнику, что если первичка по поступившему товару опоздала, то это не так страшно, если руководствоваться действующим ФСБУ 27/2021. Если же опираться на иллюзию, то отрицательные остатки товара при переносе в 8-ку сделают невозможным расчет себестоимости. Это в свою очередь приведет к ошибкам в учете и ценообразовании. Будет очень сложно обнаружить точку безубыточности и установить цены на безопасном уровне в наше тревожное время. Не говоря уж об искажении бухгалтерского, налогового и управленческого учетов. Волшебник разгневался и велел отказаться от магии 1С 8-ки по расчету себестоимости.

ИN-Ангелы снова созывают Совет Руководителей и объясняют значимость автоматизированного расчета себестоимости. Хотя 1С 8-ка и поддерживает отказ от этого магического приема на время внедрения, но только в том случае, если не нарушается принцип своевременности ввода первичной документации. Что априори невозможно на заколдованной фирме.

Совет Руководителей принимает мудрое решение взмахом волшебной руки избавиться от отрицательных остатков. Но... говорить — не мешки ворочать:

Учитывай то, что люди делают, а не только то, что говорят.

Избавиться от остатков совсем не значит избавиться от иллюзорной фирмы. Воландир насоздавал туеву хучу доработок-заклинаний, которые теперь нужно переносить в отдельные документы и создавать новые регистры. Это огромнейшая работа, которую он сам же отказывается делать.

ИN-Ангелы предлагают Совету Руководителей отказаться от переноса документов из 7-ки в 8-ку и выполнить переход перспективным методом, то есть не отражать последствия неправильного ведения учета в 7-ке. В данном случае при внедрении 8-ки не придется корректировать сформированные ранее перехода данные бухгалтерского учета.

Совет Руководителей отказывается от этого варианта. Саботаж продолжается, и его хвост виден уже в самом Совете. ИТ-Ангелы не ставят своей целью вносить раздор и недопонимание среди сотрудников и владельцев бизнеса. Наша цель — успешное внедрение 8-й версии 1С. Мы внедряем так, как скажет Владелец-Создатель.

Продолжение следует....

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