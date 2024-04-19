Первый ход — Е2-Е4, а там… Хаос при формировании уведомления на аванс УСН

Если в ЛК ФНС царит хаос, то при интеграции с этим самым кабинетом что-то где-то и когда-то упорядочится? Я одна задаю этот вопрос?

C 2024 года отражение операции на ЕНС в программе 1C идет по-новому.

Произошла интеграция продуктов 1С с Личным кабинетом ФНС. Теперь в 1С появилось новое рабочее место — Личный кабинет ЕНС.

Банк «Точка» первый запустил интеграцию с ЕНС для своих клиентов в онлайн-бухгалтерии.

Мой комментарий:

—А с какой целью взимается плата?! — С целью ремонта провала. Чтобы не слишком проваливался!

Если в ЛК ФНС царит хаос, то при интеграции с этим самым кабинетом что-то где-то и когда-то упорядочится? Я одна задаю этот вопрос?

Целый год все смотрели на ЛК ФНС сериал по передвижению и трансформации нулевого сальдо, налогов и взносов. 2024 год ясность принес немногим. Хотя есть исключения. Об этом писала в статье «Это неизвестно никому, даже ФНС этого не знает. Часть 2».

Нам рассказывают, что теперь мы, как пользователи сможем решить все свои задачи прямо в 1С или онлайн-бухгалтерии Банка «Точка», за деньги да!

На самом деле 1С уже интегрировала в Помощник по уплате ЕНС алгоритмы ФНС, Это хорошо ощутилось при формировании Уведомления об исчисленных суммах налогов за март и 1-й квартал 2024 года (аванс по УСН). Давайте проверим.

Такое Уведомление можно сформировать в программе 1С двумя способами через:

Помощник по ЕНС (Главное-Задачи-Задачи Организации);

Вручную (Операции-Единый налоговый счет—Уведомления).

В первом случае заходим в Задачу-Уведомление о налогах в апреле 2024 года. Проваливаемся в него и в блоке Расчета сумм налогов и взносов видим начисленные налоги и взносы, по которым подается уведомление по этому сроку. За исключением Страховых взносов по единому тарифу за март 2024 года. Отчет по РСВ сдается раньше, и эти взносы уже зарезервированы на ЕНС со сроком оплаты 02.05.2024 года. Сведения о начислениях в 1С отражаются на основании деклараций, начислений по счетам и регистрам.

Далее формируем платежное поручение. Это делать не обязательно. Я формирую платежки на каждый налог отдельно в разделе «Банк и касса». Потом легче сверяться.

Для правильного расчета суммы НДФЛ Уведомление нужно формировать после загрузки банковской выписки о выплате заработной платы. Я с начала этого года плачу аванс 20-го числа действующего месяца, а окончательный расчет по зарплате 5-го числа следующего месяца (об этом писала в статье «Обжегшись на ФНС, дуешь на нолик»). Поэтому отправляю только одно уведомление с суммами налогов и взносов. Сформировать его мне нужно не раньше 20-го числа, но не позже 22-го числа месяца. Отправить могу до 25-го числа включительно. Главное не перепутать (спойлер).

По кнопке создаем Уведомление для отправки в ФНС. Проверяем суммы, периоды, КБК.

Для чистоты эксперимента заходим в раздел Операции-Единый налоговый счет—Уведомления (где Уведомление можно сформировать вторым способом) и видим, что операция по формированию апрельского Уведомления прошла автоматически-интерактивно. Документ не формирует движений. Используется только, как отчетная форма.

Если же решим сформировать Уведомление вторым способом-вручную, то после такой же Операции—Единый налоговый счет—Уведомления—Создать перед глазами возникает очередная серия сериала по передвижению и трансформации налогов и взносов:

НДФЛ исчислился в Уведомлении за период с 01 по 22 мая 2024 года вместо апреля. Рассчитались страховые взносы по единому тарифу, которые уже зарезервированы в ЛК ФНС после сдачи отчета РСВ. Мало того, что они отразились в Уведомлении, так еще и период вместо марта - апрель 2024 года. Сумма налога УСН за 1-й квартал 2024 года уменьшена на сумму налога, начисленного регламентной операцией 23 марта 2024 года после процедуры Закрытие месяца марта.

Откуда взялась эта сумма могу только догадываться, потому что в 2023 году платила УСН платежками 02 и 2023 год закрыла 31-го декабря, оплатив годовой УСН. В платежках рассчитывала поквартальные взносы УСН вручную. В это же время программа 1С считала Налог по старинке-нарастающим итогом. Поэтому регистры сошли с ума и в Отчетности по УСН-Авансовые платежи-Начисления в течение всего года записывались и те суммы, что оплачивались вручную (Операция) и те, что рассчитывала 1С (Расчет налога УСН регламентной операцией).

Расчет налога УСН регламентной операцией, совершенной 23 марта 2024 года по итогу расчета Налога УСН за 2023 год, и есть та сумма, на которую 1С автоматически уменьшила сумму налога УСН за 1-й квартал 2024 года.

Забавная ситуация в той же Отчетности по УСН-Авансовые платежи-Оплачено. Программа 1С насоздавала Платежных поручений и Списаний с расчетного счета на неведомые суммы за реальными номерами и на реальные даты. Однако при проваливании в эти платежные поручения взору предстают платежки на совершенно другие суммы и с другими основаниями.

Из всего вышеперечисленного делаем вывод, что формировать Уведомление вторым способом не следует. Потому что в этой операции задействованы совершенно отличные от первого способа регистры и механизмы, живущие совершенно отдельной жизнью, которая тянется еще из прошлого года:

— Таковы суровые законы жизни. Или, короче выражаясь, жизнь диктует нам свои суровые законы, — сказал однажды Остап Бендер.

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