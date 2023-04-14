Полезности недели от главреда

Привет, сегодня пятница и с вами главный редактор «Клерка»! Пора посмотреть, что интересного произошло на неделе, что обсуждали и читали запоем наши пользователи. Вы, да вы! Тоже загляните — вдруг пропустили что-то важное ;)

Полезности

Как ИП получить ЭП подробно расписали в статье Получение ЭЦП ИП в 2023 году.

Остались вопросы – спросите на форуме.

Если вам надоели требования ФНС и вы уже не знаете как им ответить, чтобы отстали, почитайте статью Как отвечать на требования налоговой: навигатор на 2023 год. Заодно узнаете, что могут потребовать при встречной, камеральной или выездной налоговой проверке.

В популярном блоге компании Е-Офис 24 вышла статья с длинным, но очень волнующим названием: Заработная плата за март 2023 в расчете по форме 6-НДФЛ: как отражать в программе «1С:Зарплата и управление персоналом». Наши подписчики уже прокляли все на свете (и еще чуть-чуть) по новому способу расчета НДФЛ, надеемся статья поможет разобраться в нюансах заполнения в 1С.

Не опять, а снова – так можно отреагировать на статью Что изменится в отчетности за 1 квартал 2023 года от компании Такском. Пройдитесь по контрольным точкам, чтобы ничего не упустить.

Хотите поговорить об этом?

Ох, сколько комментариев собралось под постом блогера Анатолия Паринова в Трибуне. Еще бы, он ведь решил поговорить на тему проблем бизнес сообщества в связи с введением ЕНС. Заходите и вы – выплеснуть, разрядиться.

Если выгорание уже на пороге – прочтите 4 лайфхака, о том, как работать без него. Главное – следовать рекомендациям, тогда все будет хорошо)

Что еще?

Если вы еще не решились перейти на ЭДО (ну, вы чего, все уже там) – вот вам полный гайд от и до. Начинать переходить в цифру, когда это станет обязательным – так себе план.

Ура! Каникулы, да не у детей, а у ИП. Это значит, что предприниматель может не платить налоги. Кому досталось это счастье в 2023 году – рассказал в своем блоге АК Барс Банк.

И про детей, раз уж речь зашла – короткий, но важный пост от автора Трибуны employ24 про единое пособие на детей для самозанятых.

На этом все, до следующей недели!