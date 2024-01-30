О чем говорят бухгалтеры: ненавистные отчеты, отсутствие логики у ФНС, старение и увольнение лучших из лучших

Бурная выдалась неделька. Я решила пройтись по соцсетям «Клерка» и комментариям на сайте, чтобы посмотреть, чем жили бухгалтеры всю неделю. А обсуждали иногда весьма неожиданные темы, например, как пить чай и не стареть, а еще заставляли неистово икать директоров, когда обсуждали несправедливые увольнения или уход из компании, где главбуха не ценят.

Итак, что же там у нас на повестке? Конечно, отчетность. Ее, родную, сдавали в январе до 25 числа.

ЕФС-1, похоже, досталось больше всего.

Во-первых, он умудрялся потеряться. Ау-у-у-у!

Благо коллеги подсказывают, где собака порылась.

Во-вторых, в отчете ввели несказанное количество новых кодов, от которых буквально голова кругом. Я посчитала — за неделю было 10 новостей только про разъяснения СФР и изменения кодов. Если что мы тут их собрали в одном разборе.

Уведомления — вторая причина мигрени. Причем не только те, что шлют налогоплательщики, но и те, которые сама ФНС рассылает, например, по транспортному налогу. Логики в сроках люби не видят вообще.

Среднестатистический бухгалтер выглядел в течение недели примерно так:

Кое-кто нашел у себя ошибки, вот бухгалтер пишет:

Добрый день. Вопрос вроде глупый немного, но я зависла что-то. Продавец отбил чек за наличку, оплата прошла по QR-коду (то есть должно быть по безналичному, по ПК у нас в программе). Такие ситуации были, я просто делала возврат, и отбивала правильно, проблем не было. НО, эта продажа произошла 30 декабря, обнаружена недавно. Соответственно по 57,03 счету сальдо красное висит. Как исправить сейчас с наименьшими потерями? И не увидят ли это налорги?

После обсуждений версий фискальных накопителей, чеков коррекции и возвратов, бухгалтеры пришли к выводу — гори они все синим пламенем, исправлять в сторону ФНС ничего не надо, в учете надо, а ФНС писать объяснительную — обойдется. А вы как, согласны с позицией или заморочились бы?

А еще бухгалтеры, и с ними кадровики, бурно обсуждали — как уволить сотрудника, который не появляется на работе целый год. Наверное у каждого буха в жизни был такой проблемный работник, которого будешь помнить всю жизнь. У меня вот даже несколько.

Один только устроился на работу, изъявил желание учиться вождению, мол буду машину служебную водить, ездить в командировки. Ну шеф его и отправил учиться чуть не с порога, никакого договора с ним не успела составить, только деньги выдала под отчет на обучение. И, конечно, этот поц отучился и уволился. На укоризненное шефа — “А что с деньгами?”, пришлось объяснить, что прежде чем совать человеку в руки деньги, неплохо бы хоть договор с ним подписать с обязательством отработать после обучения какое-то время и с компенсацией обучения, если он нарушит договоренность.

Другой года полтора просто пропадал где-то там за горизонтом, пока не опомнился (может из запоя вышел 🙈), что у него же есть трудовая книжка. А ты вот даже уволить такого балбеса не можешь, включаешь его во все отчеты.

Простите, ностальгия в глаз попала…

Обсуждали, конечно, не только сотрудников и отчеты, но и более житейские темы, например, как с помощью чая сохранить здоровье и молодость. Некоторых смутило, что речь идет всего о трех чашках в день и осторожно уточняли:

Кофеманы, конечно, и тут подтянулись сразу.

После того, как тема чая была раскрыта, перешли к обсуждению в духе «директор — козел». Обычно это, правда, происходит не после чашечки чая, а после употребления более крепких напитков.

В общем в Трибуне опубликовали историю про бухгалтера, которая костьми готова была готова лечь ради родного отдела, но директор не считал нужным ни финансирование давать, ни поощрять как-то (хотя бы морально) бухгалтера за трудовые подвиги. Итог закономерный — главбух уволилась.

И тут уж у каждого второго нашлось такое же воспоминание. Некоторые комментарии я бы прям в рамочку поставила.

Милота!

А как ваша неделя прошла? Не профукали отчеты? У меня вот все еще чувство, что я что-то не отправила. Хотя галочки в списке все стоят, а извещения о том, что отчет сдан уже пришли. Паранойя бухгалтерская )))