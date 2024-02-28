Самые тупые, смешные и странные собеседования на должность бухгалтера

Когда я решила написать этот пост, я пошла в наш телеграм-канал КУБ и задала там вопрос про собеседования. На пост ответил один человек))) Но, что интересно — гораздо больше сообщений прилетело в личку. Многие не хотели раскрывать свою личность и просили сохранить анонимность, но добро на публикацию историй дали. Если честно, я в шоке.

Сначала все ж покажу вам историю из комментария), будет желание — обязательно зайдите и напишите там свои истории. Они появятся на сайте)

Запах денег…

Выходит выражение «деньги не пахнут» не соответствует действительности😄

А теперь приведу вам несколько историй из лички. Чтобы сохранить анонимность авторов, имена изменила)

Ароматная история

История Татьяны, которая проходила собеседование в очень крупную компанию в Москве. Далее — рассказ автора.

Я нечасто хожу на собеседования и если честно не знаю, как оно у других, но мне кажется у меня было самое неадекватное.

Я прошла до прямого собеседования с начальником несколько этапов — сначала резюме отобрали на сайте hh, потом со мной беседовал рекрутер из нанятой фирмы, потом уже HR в самой компании и наконец очередь дошла до моего непосредственного начальника.

Немного смутило, что главбух — мужчина, ну я решила, что не помешает включить немного обаяния. Конечно сделала мейк, прическу, одела платье в деловом стиле, но с с чуть более нескромным декольте и воспользовалась любимыми духами. Последнее было роковой ошибкой.

Меня встретила HR, принюхалась, почему-то вздохнула и пошла провожать к нужному кабинету.

Захожу — кабинет огромный, панорамные окна (если не ошибаюсь 43 этаж), вид потрясающий. Мебель очень дорогая, холеный начальник. В общем не кабинет главбуха, а мечта, я даже позавидовала.

HR вышла и я подхожу к столу, чтобы сесть напротив главбуха и начать беседу. И тут он вскакивает, просто багровеет на глазах, что-то нечленораздельное произносит и просто вылетает пулей из кабинета.

Я в шоке — сижу, не понимаю, что мне делать. Слышу в коридоре какие-то крики, через минуту буквально заходит HR.

Говорит — извините, но вы нам не подходите. Я очень растерялась, спрашиваю — а что случилось, почему такая реакция?

Вы не поверите!!! Девушка мне рассказала, что у главбуха аллергия на парфюмерию, он в прямом смысле не переносит запах — покраснел не от злости, а вот такая реакция у него, очень быстро буквально раздувает.

Ну хорошо, говорю, а почему не предупредили то? Она говорит — ну по закону мы же не можем вам диктовать условия, пользоваться духами или нет, по сути, вы с главбухом почти бы напрямую не пересекались, я надеялась, что вы душиться не будете, ну хотя бы сегодня. Рука-лицо… Спрашиваю, так а почему не подхожу то — он же даже не поговорил со мной, давайте я приду завтра, ненадушенная.

Нет, говорит, он очень рассердился, сказал — я теперь ее как увижу, так меня аж тошнить будет, как я буду с ней работать?

Сочувствую девушке, но… Лично у меня были собеседования (которые проводила я) на помощника главбуха и был такой момент — пришла девушка и от нее очень неприятно пахло потом, прямо вот до тошноты неприятно. И я поняла, хотя резюме мне ее понравилось, что я с ней в одном кабинет просто сидеть не смогу. Можно кидать тапками…

И как таких берут?

Следующая история с одной стороны — комичная, с другой целая трагедия для отдельно взятой компании. Рассказывает Ольга.

Если честно, то мне смешно и грустно. Никогда о коллегах старалась не говорить плохо, но в этот раз выбесило. Случилось на днях буквально.

Я искала себе место бухгалтера на первичке, особых претензий на зарплату нет, нашла объявление на авито — ищут бухгалтера, нужно заводить накладные в 1С. Ну вот то, что надо. Но чем меньше организация, тем больше амбиций. Я 2 часа сидела с их кадровичкой, отвечая на кучу обычных (и дурацких) вопросов. Наконец меня допустили к телу, извините, главбуха.

И вот я сижу перед этой дамой, она меня тестирует. Ну как тестирует, задает вопросы, а мне надо ответить, причем быстро. Спасибо, что не с секундомером. И вопросы какие-то элементарные — про проводки, счета, я отвечаю, а она все сидит в телефоне что-то щелкает, неприятно, ну ладно. Может шефу отвечает в чате, откуда я знаю.

Потом спрашивает «А как у вас со знанием учета зарплаты?». Неожиданный вопрос на собесе с фактически оператором 1С, который накладные с товаром будет забивать? Не то слово.

Но я правда понимаю разные участки учета, поэтому ответила — в принципе разбираюсь, не поверхностно, но и не так чтобы прямо эксперт. И вот тут начинается диалог на грани фола…

ГБ: Скажите мне тогда, какой процент мы платим на ОМС, на пенсионное страхование, в ФСС? Я:… Эмм…Ну в ФСС мы уже ничего не платим, такого фонда нет, есть СФР ГБ: Ну не важно, какие тарифы? Я: Тариф единый — 30%, ну если льгот нет. ГБ: Девушка, за кого вы меня держите? Вы не бухгалтер, вы даже тарифов не знаете. Я: Так я и собеседование не на бухгалтера по зарплате прохожу. А тариф правильный - посмотрите в интернете ГБ: Я УЖЕ СМОТРЮ!

И тыкает мне в нос телефоном, а там открыта статья 2020 года!!!

Я пыталась честно объяснить, что информация там устаревшая. На что мне человек просто со злостью объясняет, что бухучет (!) годами не меняется и хоть 2020 года статья, хоть 2024 — все одно.

Я выдержала минут 5, потом встала, сказала, извините, но работа у вас мне не подходит. И она мне в след — да ты с такими знаниями и места себе не найдешь.

Я, честно, не знаю как сдержалась, чтобы не ответить — ну ты то нашла!

Я эту историю записывала со слов Ольги, мы прямо с ней созвонились. Когда она со мной говорила — смеялась, но сказала — в тот момент ее взяла дикая обида. Вот получается приходишь устраиваться на работу и тебя собеседует некомпетентный человек, который по сути вакансии вопросов даже не задал, зато все свои «знания» очень наглядно показал.

Классика жанра

Решила не обходить стороной)) история короткая)) Рассказала Наталья.

Ненавижу собеседования, очень тяжело переношу, когда меня оценивают. линейкой измеряют… Лучше дайте мне неделю испытательного срока — я вам покажу, как работаю. Но с таким столкнулась первый раз, только читала в интернете, мне казалось люди просто придумывают такое.

Прихожу в агентство, пригласили на должность главбуха. Группа компаний, несколько ООО, пара ИП, все на спецрежимах. Ну классика дробления) Но мне не привыкать. И вот заполняю анкету и вижу очень странные вопросы — ваш знак зодиака и каким знаком зодиака вы себя ощущаете…

Спросила девушку-рекрутера, она говорит — ой, там директор такой, у него жена просто повернута на всем этом, а она — владелец бизнеса реальный и всем рулит, требует, чтобы указывали знак зодиака.

Допустим, а что значит — каким знаком зодиака вы себя ощущаете.

В общем — стойте, не падайте. Вот вы знали, что скорпионы — ужасные, с ними никто не может ужиться, они вредные, с ними невозможно разговаривать, но если ты скорпион по дате рождения, но в душе — дева, то с тобой еще не все потеряно. Это как, знаете, когда говорят — мне 40, но в душе мне 15. Вот что-то вроде)))

А я СКОРПИОН! Написала, что ощущаю себя взрослым человеком, который надеется, что и работать ему придется со взрослыми, серьезными людьми. Отдала анкету девушке, а та даже перечитывать не стала)) Видимо анкета дошла до руководителя, потому мне не только не перезвонили по поводу этой вакансии, а прислали сообщение, что агентство больше не сможет со мной работать. Цитирую «из-за непрофессионального поведения».

Признавайтесь, как часто вас на собеседованиях спрашивают про знак зодиака и прочую подобную дичь?)) Мне подруга рассказывала, что на собеседовании с ней директор-женщина на полном серьезе достала таро) сказала, я сейчас проверю, правду ли вы написали в резюме 😂

Ну и по традиции в комментариях, конечно, делимся своими историями)) А если вы прямо сейчас надумали менять работу — загляните в

P.S. Мемасы, конечно, добавила к историям я, по ощущениям очень подходят))