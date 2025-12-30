А вы проверяли свой патент на 2026 год? Проверьте!

Подала я тут по одному ИП заявление на патент. Уже не первый год, казалось бы, что могло пойти не так, но к концу года налоговая решила преподнести сюрприз.

Заявление на патент максимально простое, когда его заполняешь каждый год на это уходит пара минут. Патент получает ИП сразу на год, на работы.

Предприниматель без наемных сотрудников, работает одна, в заявлении указываю:

Ну вроде все понятно — нет работников.

Проходит несколько дней и звонок из ФНС: «Здравствуйте, вы прислали заявление на патент, у вас тут указано 6 человек, все правильно, а то у вас стоит, что ИП без привлечения наемных сотрудников». Я — 👀 «А где указано шесть сотрудников? В заявлении ноль же.», «Нет, у вас указано шесть человек.»

Я подумала, что я сошла с ума, открыла заявление, посмотрела — у меня ноль! В итоге инспектор сказала, что мне должен прийти патент на 6 человек, но она его аннулирует, кол-во исправит и пришлет правильный.

И, да, вот такой патент я сначала получила.

Сумма 49956 руб.

А следом пришел второй:

Этот уже правильный, сумма 44566 руб.

Разница в сумме невелика, но откуда взялись сотрудники? Я проверила заявление несколько раз и там нигде нет цифры «6». Хорошо что инспектор удивилась, откуда свалились сотрудники в ИП, которое уже несколько лет работает без них и отчеты естественно на работников не подает.

Не факт, то я быстро бы заметила ошибку в патенте. Может это и не принесло бы каких-то серьезных проблем, но вы лучше проверьте-ка свои патенты на 2026 год — может и вам вписали невидимых сотрудников.