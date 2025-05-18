Они продолжают издеваться над нами, а мы почему-то продолжаем надеяться на существование здравого смысла...

Уровень качества нашей цифровизации с каждым днем становится выше и выше.
Вторая половина апреля и начало мая, параллельно с составлением отчетности, были наполнены ответами на требования налоговой пояснить, почему выручка по декларации по налогу на прибыль и доходы по УСН не совпадают с выручкой по бухгалтерской отчетности и с поступлениями на расчетный счет. Ладно, перетёрли, переплевались, пережили.
Про пояснения о том, почему не надо сдавать нулевые 6-НДФЛ или почему зарплата ниже среднеотраслевой, даже не говорю, привычно копируем ежеквартальные ответы — и вуаля.
А вот из новенького:
По ИП — прилетело обвинение в том, что якобы не сдан РСВ за 1 квартал. РСВ при этом был сдан за 3 дня до окончания срока, протокол положительный, квитанция о вводе есть, налоговая не перепутана — всё замечательно. А они пишут — не сдано. Интересно, мы теперь на каждый отчет еще будем отписываться или это налоговая такая выдающаяся, не видит отчетов.
А вот от СФР. Всем известно, что СФР ввёл новые регистрационные номера страхователей с 01.10.24, которые надо было указывать в отчетности с 1 ноября 2024 года.
Многие, наверное, столкнулись с тем, что далеко не вся отчетность легко прошла с новыми номерами, особенно серьезные проблемы были у ИП. Прошло полгода, вроде бы, казалось, вопрос должен быть решен.
Ан нет. Новая свежеиспеченная ООО-шка. В выписке, естественно, только новый номер СФР. Отправили Соглашение с СФР на ЭДО - отрицательный протокол. Номер, видите ли, не обнаружен. СБИС пишет — укажите старый номер. Но старых номеров нет! Ну я так думала, что нет. Оказалось, что есть. Для их получения надо дозвониться до СФР, и там сотрудница что-то куда-то внесла (руками, наверное) и через некоторое время продиктовала по телефону (!) номер старого образца. Т.е. у них там до сих пор две программы, и некоторая отчетность проходит только со старыми номерами, потому что попадает в старую программу, потому что, со слов сотрудницы, разработчики что-то не доделали (кто бы мог подумать!), и эти программы не коннектятся.
Правда, со старым номером соглашение тоже не прошло, такой номер тоже не найден. Сегодня еще полтора часа потратила, обзванивая по очереди СФР и Тензор. В результате выяснила - ну не зарегистрирована еще организация в СФР. Ну вот так. Гос. регистрация 07.05, новый № в СФР от 08.05, а по факту ООО в СФР не зарегистрировано, ну не прошла регистрация почему-то, и никто ничего сделать не может, никто не виноват, к пуговицам претензии есть? Нет? Ну тогда подождите, говорят. Или приносите на бумаге.
Ну т.е. если у нас что-то почему-то не прошло — нас штрафуют. А им всё равно.
Ппц. И эти люди запрещают нам ковыряться в носу.
Так, собственно, я к чему это всё.
Нас постоянно несправедливо и без причин обвиняют в нарушениях, недобросовестности, ошибках, угрожая при этом наказанием. В психологии это называется буллинг и абьюзинг, и вообще-то эти действия наказуемы.
Нам не дают выполнять свою работу, чиня препятствия и ставя всевозможные препоны, это называется саботаж и тоже наказуемо.
Некоторые сотрудники ответственных органов недобросовестно выполняют свою работу, это называется халатность.
Юриста бы какого-нибудь сильного, привлечь хоть кого-нибудь за нарушения своих же правил…
Только в реальности наказуемы не они, а мы, даже за то, в чем не виноваты.
Честно говоря, меня это уже просто бесит. Не люблю враньё, не люблю недобросовестных людей, а они кругом да еще и требуют что-то постоянно. Как научиться не реагировать - не знаю.
Простите, наболело.
Комментарии22
А что может сделать юрист? Давайте сформулируем задачу
ничего))) это реальность. Либо ты живешь в ней, либо уходишь в другую
Уточним, не просто юрист, а юрист-недоучка. И он смог сделать революцию
@VikaV2193, тут надо поакуратнее с намеками в наше то время)
например, что касается введения новых рег. номеров.
Есть документ, в котором указаны сроки перехода на новые единые номера. Есть какие-то внутренние приказы и регламенты - со сроками и ответственными лицами. Есть договоры с подрядчиками либо задания собственным сотрудникам со сроками исполнения. Есть люди, ответственные за контроль и приемку. Есть неработающее или неправильно работающее ПО.
Я понимаю, что честь мундира и всё такое, и всё это непросто, но они же этим и пользуются.
@ZZZhanna, понимаю вашу боль.
Мне особо нравится, как старые рег. номера стали теперь называть "технические". Точно как и "инспекцию по управлению долгом", упомянутую выше, при выгрузке платёжного документа с сервиса ФНС именуют как "Казначейство России (ФНС России)". Хотя официально она именно по управлению долго.
Но вы же хорошо помните ЕНС-эпопею? Думаете за "погрешность" у СФР кому-то интересно впрягаться будет? Если только не попасть в удачную струю подковёрных игр. А так невообразимо сложно представить, чтобы кто-то из структуры подобного размера вышел и сказал, мол "мы облажались, простите нас".
Серьезно, это называется "бесправие начало", в перспективе выделение неподсудных "элит" и крепостное право.
«Молчи! устал я слушать, Досуг мне разбирать вины твои, щенок! Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать» Иван Крылов 1808 год
ПыСы: Очепятка
абьюз
спасибо)
Как-то больше знакомо слово "абьюзер"
И @ZZZhanna ты так редко пишешь? Такой классный слог
спасибо)
Да времени нет) Применяю свои способности, в основном, в области служебной переписки)
@ZZZhanna, пора расширять границы))