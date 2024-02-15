Суд признал приоритет налоговой в деле о банкротстве. Такой подход подрывает равенство всех кредиторов должника

Такой залог, как следует из п. 1 ст. 334 ГК, возникает либо в силу договора между залогодателем и залогодержателем (например, в случае с ипотечными кредитами, когда покупаемая недвижимость переходит в залог банку), либо при наступлении указанных в законе обстоятельств (далее — залог в силу закона).

По российскому законодательству, кредиторы, чьи требования обеспечены ординарным залогом, в делах о банкротстве получают преимущество перед другими кредиторами — их требования могут погашаться в приоритетном порядке за счет 70%средств от реализации предмета залога, следует из ст. 138 закона о банкротстве. Это значит, что эти деньги не будут распределены между остальными кредиторами должника.

Спорность ситуации возникла из-за разных оценок самой природы залога в пользу налогового органа — корректно ли считать такой залог ординарным и дающим преимущество кредитору, ведь фактически он возник вследствие ареста имущества должника.

Позиция ФНС, изложенная в ответе на запрос «Ведомостей», однозначна: требования налогового органа нельзя идентифицировать как «арестный» залог, который, регулируется п. 5 ст. 334 ГК и по определению Верховного суда не предоставляет приоритет при банкротстве должника. Право на залог возникает у государства в силу закона – п. 2.1 ст. 73 НК, а значит, регулируется п. 1 ст. 334 ГК и является ординарным залогом, подчеркивает ФНС.

Аргумент о том, что налоговый залог не «арестный», а «законный», потому что на него указано в законе, несостоятелен, спорит партнер юридической компании «Пепеляев Групп» Роман Бевзенко. При залоге в силу закона обычно в самом же законе указывается на конкретное имущество, обременяемое таким залогом (пример — залоги, возникающие по закону об ипотеке), продолжает он. В Налоговом кодексе такой нормы нет, поэтому для определения имущества, которое обременяется залогом в пользу налоговой, требуется арест, добавляет он.

«Без ареста никакого залога не будет», — подчеркивает юрист.

Нет также содержательной разницы между «арестным» залогом, возникающим по решению суда, и «арестным» залогом, возникающим по решению налоговой, уверен он.

В этом вопросе необходима позиция Верховного суда, потому что решение по делу «Энбима групп» было вынесено высшей инстанцией до появления нормы о залоге в Налоговом кодексе, рассуждает Бевзенко. Сам он считает справедливым, чтобы все кредиторы, по чьим требованиям наложены аресты, пользовались приоритетом в делах о банкротстве: это будет соответствовать букве закона, его духу и давней российской традиции.

Источник: «Ведомости», Пепеляев Групп.