Принятие необоснованного решения стало основанием для увольнения бухгалтера

Основные моменты дела



Факты:



Дело касается спора между сотрудником — главным бухгалтером Т.В.И. и Федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук" (ФИЦ УУХ СО РАН).

Т.В.И. была уволена по инициативе работодателя (ФИЦ УУХ СО РАН) по пункту 9 части 1 статьи 81 ТК РФ ("принятие необоснованного решения"). Основанием увольнения стал акт служебного расследования, проведённого организацией, который установил, что Т.В.И. произвольно увеличила сумму премий нескольким сотрудникам, включая себя, что привело к убыткам организации.

Позиция истца:



Т.В.И. утверждает, что её увольнение незаконно. Она настаивает на том, что обнаруженная разница в сумме премий возникла вследствие технической ошибки и не являлась результатом сознательного неправильного решения.

Истец подчеркивает, что процедура увольнения была проведена с нарушениями сроков и процедур, установленных Трудовым кодексом РФ.

Решение судов первой и апелляционной инстанций:



Оба суда отклонили иск Т.В.И., сочтя увольнение законным. Они установили, что главный бухгалтер Т.В.И. действительно нарушила свои должностные обязанности, создав приказ о премиях, отличающийся от официального распоряжения руководства.

По решению судов, Т.В.И. злоупотребила своими полномочиями, увеличив премии самим себе и коллегам без согласования с руководством, что повлекло значительные убытки для организации.

Рассмотрение в кассационном суде:



Кассационная жалоба Т.В.И. осталась неудовлетворённой. Суд счёл, что факты были правильно установлены предыдущими инстанциями, а процедура увольнения соответствовала закону.

Дополнительные аргументы истца, касающиеся ошибок в документах и несоблюдения сроков привлечения к ответственности, были признаны несостоятельными.