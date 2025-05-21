Принятие необоснованного решения стало основанием для увольнения бухгалтера

Обзор определения СК по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции.
Основные моменты дела
Факты:
Дело касается спора между сотрудником — главным бухгалтером Т.В.И. и Федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук" (ФИЦ УУХ СО РАН).
Т.В.И. была уволена по инициативе работодателя (ФИЦ УУХ СО РАН) по пункту 9 части 1 статьи 81 ТК РФ ("принятие необоснованного решения"). Основанием увольнения стал акт служебного расследования, проведённого организацией, который установил, что Т.В.И. произвольно увеличила сумму премий нескольким сотрудникам, включая себя, что привело к убыткам организации.
Позиция истца:
Т.В.И. утверждает, что её увольнение незаконно. Она настаивает на том, что обнаруженная разница в сумме премий возникла вследствие технической ошибки и не являлась результатом сознательного неправильного решения.
Истец подчеркивает, что процедура увольнения была проведена с нарушениями сроков и процедур, установленных Трудовым кодексом РФ.
Решение судов первой и апелляционной инстанций:
Оба суда отклонили иск Т.В.И., сочтя увольнение законным. Они установили, что главный бухгалтер Т.В.И. действительно нарушила свои должностные обязанности, создав приказ о премиях, отличающийся от официального распоряжения руководства.
По решению судов, Т.В.И. злоупотребила своими полномочиями, увеличив премии самим себе и коллегам без согласования с руководством, что повлекло значительные убытки для организации.
Рассмотрение в кассационном суде:
Кассационная жалоба Т.В.И. осталась неудовлетворённой. Суд счёл, что факты были правильно установлены предыдущими инстанциями, а процедура увольнения соответствовала закону.
Дополнительные аргументы истца, касающиеся ошибок в документах и несоблюдения сроков привлечения к ответственности, были признаны несостоятельными.
Выводы суда кассационной инстанции
Суд подтвердил, что дисциплинарное взыскание в виде увольнения было оправданным, учитывая серьёзность правонарушения и значительный ущерб, причинённый организации.
Процедура увольнения была признана соответствующей законодательству, несмотря на утверждение истца о нарушениях.
Суд подчеркнул, что предыдущие судебные акты были приняты в рамках действующих законов и основаны на достаточных доказательствах
Таким образом, кассационная жалоба Т.В.И. оставлена без удовлетворения, а решение и апелляционное определение предыдущих судов остались в силе.
В чём заключалось нарушение бухгалтера?
Бухгалтер Т.В.И. допустила ряд нарушений, которые стали причиной её увольнения:
Несанкционированное увеличение премий:
Главный бухгалтер произвольно повысила суммы премий нескольким сотрудникам, включая саму себя, без согласования с руководством. Это было сделано путём формирования некорректных приказов о премировании в системе учёта («1С»).
Создание недостоверных документов:
Бухгалтер создала неверные документы о премиях, которые не соответствовали официальным распоряжениям руководства, что противоречит её должностным обязанностям и правилам ведения бухгалтерского учёта.
Ненадлежащий учёт финансов:
Несмотря на наличие системы контроля и нормативных требований, бухгалтер позволила допустить расхождения между официальными приказами и фактически выплаченными суммами премий, что привело к крупным финансовым потерям организации.
Предоставление ложных объяснений:
Изначально бухгалтер объясняла возникшие проблемы техническими ошибками, однако позже выяснилось, что увеличения премий произошли осознанно и намеренно.
Эти нарушения привели к значительным убыткам для организации, что и стало основанием для её увольнения по пункту 9 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ («принятие необоснованного решения»).
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