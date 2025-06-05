Командировка прошла неудачно: что делать работодателю?

Должен ли работодатель оплачивать поездку и средний заработок сотрудника в такой ситуации?

Работник отправился в командировку, но поручение выполнено не было. Должен ли работодатель оплачивать поездку и средний заработок сотрудника в такой ситуации?

📌 Ответ:

Да, обязан. Несмотря на неудовлетворительное выполнение задания, работодатель должен сохранить за сотрудником рабочее место, средний заработок и возместить все расходы, связанные с поездкой. Нарушение этих гарантий противоречит трудовому законодательству.

📖 Правовое основание:

✅ Статья 166 Трудового кодекса РФ определяет служебную командировку как временную поездку сотрудника по заданию работодателя. Во время командировки сотрудник сохраняет своё рабочее место и получает средний заработок.

✅ Согласно статье 167 ТК РФ, работодатель обязан покрыть все расходы, связанные с проездом, проживанием и суточными. Данные расходы компенсируются независимо от результата командировочного задания.

✅ Приказ о командировке и назначение конкретного задания подтверждают начало взаимоотношений работодателя и сотрудника в рамках служебной поездки. Даже если поручение не выполнено, гарантии сохраняются.

💬 Возможные действия работодателя:

Несмотря на обязательство по оплате, работодатель вправе привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за некачественное выполнение рабочих функций. Наказание зависит от тяжести проступка и может выражаться в виде замечания, выговора или даже увольнения.

Помните: добросовестное отношение к своим правам и обязанностям делает сотрудничество успешным и безопасным как для работодателя, так и для сотрудника!