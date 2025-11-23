К вам пришел аудитор: руководство по подготовке

Почему я рекомендую двухэтапный аудит (9 месяцев и год) — это инвестиция в безопасность

На втором этапе проверяется правильность внесенных корректировок и формирования итоговых показателей годовой бухгалтерской отчетности. Это уже финальный аудит, по итогам которого формируется аудиторское заключение.

На первом этапе проверяется большая часть операций и выявляется основная доля методологических ошибок и проблем в учете. Учитывая, что промежуточный аудит мы проводим по итогам отчётности за 9 месяцев, до сдачи годовой отчетности еще много времени и мы можем устранить существенные нарушения в спокойном режиме.

Двухэтапный аудит проводится по итогам составления промежуточной финансовой отчётности, например, 9 месяцев и потом уже финальный аудит по итогам года . В случае проведения аудита в два этапа у нас, как правило, появляется несколько месяцев для исправления выявленных ошибок.

Преимущества двухэтапного подхода

1. Получение безоговорочного аудиторского заключения. При проведении аудита в один этап существует риск выявления только существенных ошибок и получения модифицированного аудиторского заключения, т.е. мнения с оговорками или отрицательного мнения. Это заключение формально подтверждает достоверность отчетности, но содержит замечания, которые могут вызвать вопросы у налоговых органов, банков и инвесторов. Двухэтапный аудит позволяет выявить и исправить все ошибки до финального заключения, получив чистое, безоговорочное мнение аудитора.

2. Минимизация налоговых рисков. Это, пожалуй, главное преимущество. Налоговые органы ищут налоговые риски, а не только существенные ошибки в бухучете. Двухэтапный аудит позволяет выявить именно те проблемы, на которые обратит внимание ИФНС при проверке. Своевременное устранение налоговых рисков может защитить собственников и руководителей компании от субсидиарной или даже уголовной ответственности.

3. Распределение нагрузки на бухгалтерию. При одноэтапном аудите вся проверка проходит в самый "горячий" период года, когда бухгалтерия максимально загружена составлением годовой отчетности (январь-март). Двухэтапный аудит распределяет работу равномерно в течение года, позволяя бухгалтерам спокойно ответить на все вопросы аудиторов, не тормозя текущие рабочие процессы в компании.

4. Возможность исправления ошибок в спокойном режиме. При выявлении проблем в октябре-ноябре у бухгалтерии есть несколько месяцев для корректировки учета. В этот период мы можем обдуманно и спокойно внести изменения, проконсультироваться с аудиторами и убедиться в правильности исправлений.

5. Экономия денежных средств. Хотя на первый взгляд кажется, что за проверку в два этапа аудиторы возьмут в два раза больше, что далеко не так. По факту аудитор за два этапа проверяет целый год, также, как и в один этап. И цена за два этапа если и отличается, то незначительно. Ну и кроме того, выявленные налоговые риски можно исправить, сэкономив суммы, которые пришлось бы платить в виде доначисления налогов, штрафов и пеней в случае проверки ИФНС.