Что не является задачей? Это понимание необходимо, чтобы определять задачу, действуя от противного — методом исключения

Ранее, в статье «Что такое задача?» я описал требования, которые позволяют идентифицировать главную сущность менеджмента — «задачу», отделить её от других сущностей. Сейчас, думаю, стоит ответить на вопрос: что же не является задачей?

Не корми меня тем, чего я не ем!

Что не является задачей?

Это необходимо понимать, чтобы определять задачу, действуя от противного — методом исключения.

Задачей не является всё то, что не соответствует определению, данному в статье «Что такое задача?». Что не отвечает всей совокупности указанных выше обязательных атрибутов. Одновременно и определению, и всем названиям атрибутов.

И главное, задачей не является то, целевые результаты выполнения чего не описаны качественно или количественно, чтобы можно было в дальнейшем однозначно оценить степень достижения целевого результата задач (ЦРЗ) и, как следствие, степень её выполнения.

То есть всё то, результаты чего не измеримы (не оцениваемы) — не является «задачей».

До тех пор, пока мы не опишем качественно или количественно ЦРЗ, которого мы хотим добиться путём выполнения чего-либо, мы будем иметь не «задачу», а скорее, что-то такое, что можно описать следующими словами: «мечта», «хотелка», «желание», «потребность», «задумка», «замысел», «идея» и т. д.

Качественное или количественное описание целевого результата задачи вносит конкретику в труд[1]. Именно целевой результат уточняет содержание задачи, в том числе её наименование (амбицию), определяет её границы и ёмкость.

Описанный ЦРЗ отражает нашу амбицию, т. е. притязание на что-либо, предопределяет объём действий по выполнению задачи, необходимый уровень усилий, сложность, количество затрачиваемых ресурсов, необходимую степень подготовки.

Приведу несколько утрированный, но показательный пример из задач для лучников.

Какая у лучников задача?

Выстрелить из лука? Но тогда, если лучник выстрелит, и стрела пролетит мимо мишени, будет считаться, что он задачу выполнил? Он же выстрелил.

Скорее всего, нет, потому что все скажут, что в мишень-то он не попал. То есть все начнут ссылаться на целевой результат. Все начнут его описывать. Все будут утверждать, что задача не выполнена, ссылаясь на не достижение целевого результата.

Но целевой-то результат сначала не был описан и установлен, то есть качественное описание целевого результата задачи отсутствовало. Соответственно, говорить о НЕвыполнении задачи в этом случае будет не верно.

Исходя из того, что целевой результат задачи не сформулирован, нельзя оценить степень выполнения задачи. Эту степень каждый будет трактовать по-своему и будет прав.

Кстати, задача «Выстрелить из лука» для маленького ребёнка, взявшего в руки лук впервые, вполне приемлема, и если он выстрелит, то полученный результат, независимо от того куда полетела стрела и куда она попала, наверняка приведёт родителей в восторг, лишь бы полетела. Этот результат для них будет великолепным.

Исходя из того, что все хотят целевого результата, отражающего попадание в мишень, тогда и название задачи будет отражать иную амбицию: не «выстрелить в мишень», а «попасть в мишень». А это уже куда сложнее, не так ли?

Выстрелить то может и начинающий ребёнок, а попасть? А если выстрелил и попал в мишень, но не в десятку, а, например, в единичку? Будет считаться, что задача выполнена? Ведь в мишень попал. И тут возникает вопрос: кому мы ставим задачу?

Если начинающему лучнику, то наверно, целевой результат с содержанием «Стрела в мишени на уровне не хуже единицы» будет вполне разумным, он определит степень сложности задачи. Для начинающего лучника она будет достаточно сложной, а для профессионала — плёвой. Профессионалу надо ставить ту же самую задачу, но с целевым результатом «Стрела в мишени в яблочке — в десятке».

Итак, я показал, как от целевого результата зависит суть задачи, её название, содержание и сложность, а также то, почему нельзя считать задачей всё, что не имеет целевого результата.

А часто ли руководители при раздаче поручений, при делегировании задач чётко формулируют её целевой результат? А если они этого не делают, то можно ли считать их руководителями, реально управляющими организацией?

Я лично считаю, что нет. Такие «руководители» разводят руками, а не управляют. Они мечтатели, фантазёры, генераторы идей, но не руководители. А сколько у нас таких фантазёров и мечтателей?

Управление появляется только там, где формулируются задачи с целевыми результатами. Я считаю, что в этом как раз и заключается работа руководителей — в формулировании и делегировании задач с целевыми результатами — в управлении потоком задач.

А управление потоком задач — это и есть менеджмент[2].

Отсюда, менеджером (руководителем) является тот, кто управляет потоком задач.

Анекдот в тему того, что можно получить, если поставить задачу, но не указать её целевой результат или не чётко его указать:

«— Вовочка! Ты зачем назвал Машу дурой? Сейчас же подойди к ней и скажи, что тебе очень жаль. — Маша, мне очень жаль, что ты дура!»

Таким образом, задачей не является всё то, что не соответствует её определению и не отвечает всей совокупности её обязательных атрибутов. Задачей не является то, целевые результаты выполнения чего не описаны качественно или количественно. То есть всё то, результаты чего не измеримы (не оцениваемы). Именно целевой результат уточняет содержание задачи, в том числе её наименование (амбицию), определяет её границы и ёмкость. Управление появляется только там, где формулируются задачи с целевыми результатами.

Полная версия статьи доступна в моей книге «Задачи чудесные, или Козырная «ТУЗ» Мотаева!»

С уважением к Вам и Вашему делу, Мотаев Александр

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[1] — О том, что такое «труд» в контексте моего блога, и как он связан с понятием «задача», я подробнее расскажу в статье «Труд» в разделе «Предпосылки появления потребности в повышении производительности интеллектуального труда».

[2] — Подробнее в статье «УПЗ — это «МЕНЕДЖМЕНТ»» в разделе «Диспут по менеджменту – по управлению потоком задач».