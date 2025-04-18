Дайджест новостей. 18 апреля

Запрет рекламы на запрещенных ресурсах
С 1 сентября 2025 запрещено размещать рекламу на сайтах организаций, признанных в России нежелательными, экстремистскими или террористическими.
Например: нельзя размещать рекламу в аккаунтах Instagram (продукт компании Meta, которая признана экстремистской организацией в России).
Правила для госзакупок
ФАС разъяснила некоторые вопросы, связанные с независимой гарантией, предоставляемой в рамках госзакупок:
Независимая гарантия вступает в силу с даты заключения контракта.
Обязательна типовая форма гарантии, утвержденная Правительством РФ.
Отказ в принятии гарантии возможен, если нарушена форма гарантии, нет данных в реестре гарантий или не соответствует условиям закупки.
Банки и проверка клиентов
Банки и финансовые организации должны усилить проверку реальных владельцев компаний (бенефициаров) и публичных лиц (чиновников) для борьбы с отмыванием денег в рамках ФЗ № 115.
Информационное письмо Банка России от 04.04.2015 № ИН-08-43/78 «О выявлении бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц»
Лизинговые компании и антимонопольный контроль
С 1 сентября 2025 лизинговые компании с активами более 180 млрд руб. обязаны получать предварительное согласие антимонопольной службы на крупные сделки.
Налоговая памятка
До 30 апреля 2025 года необходимо успеть сообщить в налоговую о контролируемых иностранных компаниях (даже если у них нет прибыли) за 2023 год. Для определения прибыли (убытка) можно опираться на финансовую отчетность КИК при выполнении одного из условий: 1) есть международный договор по вопросу налогообложения; 2) в отношении финансовой отчетности представлено аудиторское заключение. Штраф за опоздание — 500 000 руб.
До 30 апреля 2025 года нужно направить 3-НДФЛ, если был получен доход с продажи недвижимости (срок владение менее 3-х лет), получения имущества в дар не от родственников, доход от источников за пределами РФ и пр.
Изменение порядка рассмотрения апелляционных жалоб в судах общей юрисдикции
С 2026 года апелляционные суды станут полностью независимыми от судов первой инстанции. Все вопросы по апелляционным жалобам (принятие, восстановление сроков) теперь будут решать только апелляционные суды.
Указанное исключит из цепочки суды первой инстанции, чей основной функционал ограничится только регистрацией и отправкой жалоб в суд апелляционной инстанции.
Процесс будет аналогичен арбитражным судам.
Федеральный закон от 01.04.2025 № 49-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации»
Важные судебные решения
Совместное проживание после развода не дает права делить имущество как общее (Определение ВС РФ от 04.02.2025 № 18-КГ24-353-К4).
Нельзя оспорить чужое право собственности обращением с иском о признании права собственности отсутствующим. Необходимо подавать виндикационный иск (об истребовании имущества из чужого незаконного владения / Определении ВС РФ от 01.04.2025 № 302-ЭС24-20524 по делу А33-33025/2022).
Расходы страхователя на внесудебное обжалование штрафов (в рамках ведомственного обжалования в СФР) можно возместить, если решение отменят из-за отсутствия нарушений (Постановление Конституционного Суда РФ от 31.03.2025 № 15-П).
Взыскание налогов с физлиц без суда
Планируется разрешить налоговой взыскивать долги с физических лиц без суда (сейчас требуется судебный приказ). Можно будет оспорить решение через двухэтапную процедуру.
Законопроект № 782260-8
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