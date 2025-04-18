Дайджест новостей. 18 апреля

Налоговая памятка

До 30 апреля 2025 года необходимо успеть сообщить в налоговую о контролируемых иностранных компаниях (даже если у них нет прибыли) за 2023 год. Для определения прибыли (убытка) можно опираться на финансовую отчетность КИК при выполнении одного из условий: 1) есть международный договор по вопросу налогообложения; 2) в отношении финансовой отчетности представлено аудиторское заключение. Штраф за опоздание — 500 000 руб.

До 30 апреля 2025 года нужно направить 3-НДФЛ, если был получен доход с продажи недвижимости (срок владение менее 3-х лет), получения имущества в дар не от родственников, доход от источников за пределами РФ и пр.