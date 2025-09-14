Что такое себестоимость и почему ее важно считать правильно

ПРО СЕБЕСТОИМОСТЬ

Клиент утверждает, что у него высокомаржинальный бесконкурентный бизнес. Но в последнее время начались какие то непонятки с платежами. В общем и целом, непонятки выглядят так: вагон денег пришел, вагон денег ушел, а грузовик с пряниками благополучно проезжает мимо вот уже который месяц. Странная ситуация для высокомаржинального бизнеса. Интересуюсь, а как вы считали высокую маржу? После получасовых мучений выясняется, что считали на коленке. Ну давайте свою коленку, посмотрим. Описывать дальнейшее смысла нет, и так все понятно.

Довольно часто сталкиваюсь с такой ситуацией.

1) Что такое себестоимость и почему её важно считать правильно

Запрос от клиента - выявить точку роста себестоимости, так как за последние полгода резко упала доходность. Выросли транспортные расходы в связи с расширением рынка сбыта. Усиление контроля за расходом ГСМ и запчастей результата не имело, оптимизация маршрутов тоже. Был проведен анализ себестоимости отдельно по каждой точке продаж по новым клиентам. Выяснилось, что большая часть из них убыточна из-за дальности доставки и маленького объёма заказа. С удаленными клиентами была достигнута договорённость о минимальной сумме заказа и сокращении графика завоза до раза в неделю.

Себестоимость нужна в первую очередь для определение цены реализации. Знание себестоимости помогает установить разумную цену на продукт, что крайне важно для конкурентоспособности бизнеса. Понимание структуры себестоимости позволяет выявить области, требующие оптимизации, сокращения затрат и повышения рентабельности. Себестоимость является важным элементом в сфере бюджетирования и финансового анализа. Правильное управление себестоимостью позволяет повышать прибыльность и устойчивость на рынке.

Себестоимость - это полная сумма всех затрат на производство и продажу.

2) Основные компоненты себестоимости

Компонентов два - прямые затраты и косвенные затраты.

Прямые, или переменные, затраты непосредственно связаны с выпуском. Нет выпуска - нет прямых затрат.

Косвенные, или постоянные, затраты не связаны с выпуском. Они есть всегда, есть выпуск или нет.

Прямые затраты

Прямые затраты состоят из двух компонент - материалы и труд.

Материалы - это стоимость сырья и компонентов, используемых в производстве.

Как рассчитывается стоимость сырья:

Объем сырья, необходимый для производства готовой продукции, рассчитывается исходя из объемов заказа на производство и технологических карт заказанной номенклатуры.

Технологическая карта - это рецепт изготовления. В ней написано, какие ингредиенты и в каком объеме нужно взять и какие технологические процессы с ними произвести, чтобы получилась заказанная номенклатура в заказанном количестве.

Труд - это заработная плата и страховые взносы работников, непосредственно занятых в производстве.

Оплата труда может входить сразу в прямые затраты только в том случае, если организована сдельная форма оплаты труда или оплата труда по производственным заданиям. Также есть план производственных заданий с указанием стоимости и нормы выработки за смену.

В противном случае, если зарплата начисляется почасовым способом по графику или окладом про дням, ее следует включать в состав косвенных затрат в общепроизводственные распределяемые.

Косвенные затраты

Косвенные затраты делятся на общепроизводственные распределяемые и управленческие.

Общепроизводственные затраты - это арендная плата за помещение цеха, коммунальные услуги цеха, амортизация цехового оборудования, зарплата зав. производством и технолога цеха, а также рабочих цеха с окладной формой оплаты труда, спецодежда, спецоснастка и инвентарь цеха и т.д.

Общепроизводственные затраты в конце месяца распределяются на прямые затраты, формируя полную прямую себестоимость. Распределение происходит обычно на базе объема выпуска.

Управленческие затраты - это содержание управления предприятием, бухгалтерии, отдела маркетинга и других вспомогательных служб.