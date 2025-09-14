Что такое себестоимость и почему ее важно считать правильно

ПРО СЕБЕСТОИМОСТЬ
Довольно часто сталкиваюсь с такой ситуацией.
Клиент утверждает, что у него высокомаржинальный бесконкурентный бизнес. Но в последнее время начались какие то непонятки с платежами. В общем и целом, непонятки выглядят так: вагон денег пришел, вагон денег ушел, а грузовик с пряниками благополучно проезжает мимо вот уже который месяц. Странная ситуация для высокомаржинального бизнеса. Интересуюсь, а как вы считали высокую маржу? После получасовых мучений выясняется, что считали на коленке. Ну давайте свою коленку, посмотрим. Описывать дальнейшее смысла нет, и так все понятно.
1) Что такое себестоимость и почему её важно считать правильно
Себестоимость - это полная сумма всех затрат на производство и продажу.
Себестоимость нужна в первую очередь для определение цены реализации. Знание себестоимости помогает установить разумную цену на продукт, что крайне важно для конкурентоспособности бизнеса. Понимание структуры себестоимости позволяет выявить области, требующие оптимизации, сокращения затрат и повышения рентабельности. Себестоимость является важным элементом в сфере бюджетирования и финансового анализа. Правильное управление себестоимостью позволяет повышать прибыльность и устойчивость на рынке.
Очевидно - да. Осталось совсем малое - сделать.
Кейс №1 Молокозавод
Запрос от клиента - выявить точку роста себестоимости, так как за последние полгода резко упала доходность. Выросли транспортные расходы в связи с расширением рынка сбыта. Усиление контроля за расходом ГСМ и запчастей результата не имело, оптимизация маршрутов тоже. Был проведен анализ себестоимости отдельно по каждой точке продаж по новым клиентам. Выяснилось, что большая часть из них убыточна из-за дальности доставки и маленького объёма заказа. С удаленными клиентами была достигнута договорённость о минимальной сумме заказа и сокращении графика завоза до раза в неделю.
2) Основные компоненты себестоимости
Компонентов два - прямые затраты и косвенные затраты.
Прямые, или переменные, затраты непосредственно связаны с выпуском. Нет выпуска - нет прямых затрат.
Косвенные, или постоянные, затраты не связаны с выпуском. Они есть всегда, есть выпуск или нет.
Прямые затраты
Прямые затраты состоят из двух компонент - материалы и труд.
Материалы - это стоимость сырья и компонентов, используемых в производстве.
Как рассчитывается стоимость сырья:
Объем сырья, необходимый для производства готовой продукции, рассчитывается исходя из объемов заказа на производство и технологических карт заказанной номенклатуры.
Технологическая карта - это рецепт изготовления. В ней написано, какие ингредиенты и в каком объеме нужно взять и какие технологические процессы с ними произвести, чтобы получилась заказанная номенклатура в заказанном количестве.
Труд - это заработная плата и страховые взносы работников, непосредственно занятых в производстве.
Оплата труда может входить сразу в прямые затраты только в том случае, если организована сдельная форма оплаты труда или оплата труда по производственным заданиям. Также есть план производственных заданий с указанием стоимости и нормы выработки за смену.
В противном случае, если зарплата начисляется почасовым способом по графику или окладом про дням, ее следует включать в состав косвенных затрат в общепроизводственные распределяемые.
Косвенные затраты
Косвенные затраты делятся на общепроизводственные распределяемые и управленческие.
Общепроизводственные затраты - это арендная плата за помещение цеха, коммунальные услуги цеха, амортизация цехового оборудования, зарплата зав. производством и технолога цеха, а также рабочих цеха с окладной формой оплаты труда, спецодежда, спецоснастка и инвентарь цеха и т.д.
Общепроизводственные затраты в конце месяца распределяются на прямые затраты, формируя полную прямую себестоимость. Распределение происходит обычно на базе объема выпуска.
Управленческие затраты - это содержание управления предприятием, бухгалтерии, отдела маркетинга и других вспомогательных служб.
Кейс №2 Малоэтажное строительство
Клиент в состоянии кассового разрыва, необходимо оценить объем денег для достройки по заключённым договорам с учётом полученных авансов и объёмов достройки. Самостоятельный расчёт давал результаты плюс-минус 22 млн.руб. по 38 договорам. В ходе работы сначала были утверждены правила определения прямых и косвенных затрат, затем способ распределения косвенных затрат по объектам, после чего была пересчитана себестоимость сданных объектов так, чтобы маржа была нулевой. И только после этого была сформирована сумма незавершённого строительства, что позволило точно оценить необходимый объем денег для достройки.
3) Виды себестоимости
Полная себестоимость учитывает все затраты на производство продукта, включая как прямые, так и косвенные.
Прямая (или переменная) себестоимость включает только прямые (или переменные) затраты, которые изменяются в зависимости от объёма производства. Есть ещё сырьевая себестоимость, которая состоит только из затрат на сырьё.
Косвенная (или постоянная) себестоимость включает в себя затраты, которые остаются неизменными вне зависимости от объёма производства. Обычно рассчитывается на 1 руб. прямой себестоимости. Можно установить норматив, чтобы контролировать косвенные затраты. Например, в строительстве это от 30 до 50 коп. на 1 руб. прямых затрат.
4) Пример расчёта себестоимости в производстве
Каждая продукция имеет этапы производства. Например, при производстве вареников с капустой будет четыре этапа:
1) Замес теста
На этом этапе будут израсходованы мука, яйца, вода и соль, на выходе будет тесто для вареников, себестоимость теста будет сформирована из продуктов в пропорциях, указанных в технико-технологической карте теста, и в объёме задания на производство
2) Приготовление жареной капусты
На этом этапе будут израсходованы капуста, лук репчатый, растительное масло и соль, на выходе будет начинка для вареников, себестоимость начинки будет сформирована из продуктов в пропорциях, указанных в технико- технологической карте теста, и в объёме задания на производство
3) Лепка и заморозка вареников
На этом этапе из теста и начинки будут сделаны и заморожены вареники. Себестоимость теста и начинки сформирует себестоимость замороженных вареников.
4) Фасовка и упаковка
Это последний этап, в результате которого на склад готовой продукции поступят замороженные вареники, расфасованные фиксированным весом в фирменную упаковку. Себестоимость готовой продукции сложится из себестоимости вареников и упаковки.
Себестоимость - основное, что нужно знать про свой бизнес.
Себестоимость - база для ценообразования.
Начать дискуссию