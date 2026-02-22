Утрата права на патент в 2026 году: рассмотрим как правильно двигаться дальше

Как считаем налоги

НДФЛ или УСН

Суммы НДФЛ (налога при УСН, ЕСХН) уменьшаются на сумму налога, уплаченного в связи с применением ПСН (п. 7 ст. 346.45 НК РФ ).

В случае неуплаты указанных авансовых платежей, исчисленных за отчетные периоды, в течение которых применялась ПСН, срок уплаты которых наступил с даты следующей после даты возникновения обстоятельства, являющегося основанием для утраты права на применение ПСН, индивидуальному предпринимателю начисляются пени.

А со дня, когда ИП получил 20.000.001 рубль у ИП возникает обязанность по уплате авансовых платежей по налогам, уплачиваемому в связи с применением ОСНО (УСН), исчисленных с доходов от осуществления предпринимательской деятельности, в рамках которой применялась ПСН.

При этом указанные ИП не уплачивают пени в случае несвоевременной уплаты налогов (авансовых платежей по налогам), подлежащих уплате в соответствии с ОСНО (УСН, ЕСХН), и сумм торгового сбора в течение того периода, в котором применялась ПСН.

То есть, если патент был взят с 1 января, то при потере права на патент в налоговую базу по НДФЛ (УСН) включаются все доходы, полученные с 1 января.

Соответственно при потере права на патент ИП обязан включить в налоговую базу по НДФЛ или УСН все доходы, полученные с даты начала применения патента.

Указанная норма не означает, что ИП освобождается от начисления налога (НДФЛ или УСН) на сумму доходов полученных за период действия патента. Наоборот, с даты начала применения патента ИП должен пересчитать налоговую базу и включить в нее все доходы полученные в период действия патента.

Пунктом 7 статьи 346.45 Кодекса установлено, что в случае утраты налогоплательщиком права на применение ПСН суммы налогов, подлежащие уплате в соответствии с ОСНО (УСН, ЕСХН), а также суммы торгового сбора за период, в котором индивидуальный предприниматель утратил право на применение ПСН исчисляются и уплачиваются индивидуальным предпринимателем в порядке для вновь зарегистрированных ИП.

НДС

Для налогоплательщиков на УСН если лимит доходов не достиг 20 млн рублей применяется автоматическое освобождение, и теряют его при превышении лимита в 20 млн рублей. Вместе с тем, исчислять и уплачивать НДС такие налогоплательщики обязаны только с 1 числа месяца, следующего за месяцем, достижения лимита (п. 5 ст. 145 НК РФ, п. 3 Методических рекомендаций по НДС для УСН 2026).

Таким образом, если у ИП “по умолчанию” была заявлена УСН, то при потере права на патент он слетает именно на УСН, а значит такому ИП будет доступно освобождение от уплаты НДС до конца месяца в котором он превысил суммовой порог. (<Письмо> ФНС России от 19.11.2025 N СД-4-3/10458@) Операции по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, осуществленные этим индивидуальным предпринимателем в месяце 2026 г., в котором имело место указанное превышение, НДС не облагаются. (Письмо Минфина России от 05.05.2025 N 03-07-07/44848).

При этом общая сумма НДС исчисляется по итогам налогового периода применительно ко всем операциям, признаваемым объектом налогообложения в соответствии с пп. 1 - 3 п. 1 ст. 146 НК РФ, момент определения налоговой базы которых относится к соответствующему налоговому периоду, с учетом всех изменений, увеличивающих или уменьшающих налоговую базу в соответствующем налоговом периоде, если иное не предусмотрено гл. 21 НК РФ (п. 4 ст. 166 НК РФ).

Моментом определения налоговой базы по НДС является:

-день получения аванса

-день отгрузки.

Соответственно с 1 числа месяца после месяца превышения лимита по доходам и до конца налогового периода, в котором произошло указанное превышение ИП исчисляет и уплачивает НДС по тем операциям, по которым момент определения налоговой базы приходится на него. То есть по авансам и отгрузкам, приходящимся на период с 1 числа месяца, следующим за месяцем превышения лимита по доходам.

В следующих кварталах НДС уплачивается в общем порядке.

В случае, если ИП слетает с патента на ОСНО последствия следующие.

Автоматического освобождения, как для УСН, в отношении общей системы налогообложения для ИП не предусмотрено. Соответственно с даты начала применения патентной системы налогообложения в случае ее утраты ИП становиться налогоплательщиком НДС в отношении всех операций, совершенных в период действия патента.

Вместе с тем отметим, что законодательно предусмотренного порядка исчисления НДС по совершенным в период действия патента операциям не предусмотрено.

Если ИП не планирует взыскивать НДС с покупателей, то с учетом позиции Пленума ВАС РФ считаем, что ИП обязан произвести расчет НДС с применением расчетной ставки без увеличения цены договора. (п. 17 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 N 33 "О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость").

Таким образом, если у ИП “по умолчанию” не была заявлена УСН, то со всех операций реализации (или получения аванса), приходящегося на период действия патента, с которого ИП слетел необходимо исчислить НДС по расчетной ставке 22/122. Если примерно посчитать налоговую нагрузку такого ИП (когда ИП утрачивает право на патент и слетает на ОСНО), то выходит что сумма исчисленного НДС может составить более 3,6 млн рублей (20 млн р * 22/122)

Относительно представления декларации по НДС отметим следующее.

Из некоторой судебной практики следует, что за периоды до утраты права на применение ПСН должен применяться общий срок представления декларации (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 22.12.2016 N Ф05-19767/2016 по делу N А40-186338/2015).

В то же время в Письмах ФНС России от 23.01.2015 N ЕД-4-15/888@, от 24.03.2015 N ЕД-4-15/4706@ указано, что НК РФ не предусмотрен срок, в течение которого налогоплательщик должен представить налоговые декларации по НДС за периоды до даты утраты права на применение патентной системы, но за которые у него появляется обязанность исчислить налог в связи с утратой данного права. На основании изложенного, в данной ситуации отсутствует состав налогового правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 119 НК РФ.

Вместе с тем, налогоплательщик может быть привлечен к налоговой ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 119 НК РФ, за непредставление в установленные НК РФ сроки налоговых деклараций по НДС за отчетные периоды после утраты им права на применение ПСН (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.06.2017 N Ф05-8225/2017 по делу N А41-37188/2016).

В случае выявления налоговым органом вне рамок налоговой проверки обстоятельств, свидетельствующих об утрате права индивидуального предпринимателя на применение ПСН и непредставления налоговых деклараций по НДС в сроки, указанные выше, налоговый орган вправе принять решение о приостановлении операций налогоплательщика по его счетам в банке и переводов его электронных денежных средств (пп. 1 п. 3 ст. 76 НК РФ, Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 16.12.2015 N Ф09-9835/15 по делу N А60-9229/2015).

По нашему мнению, в случае утраты права на применение ПСН более чем за 10 дней до конца квартала индивидуальный предприниматель обязан представить налоговые декларации по НДС за данный квартал в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за указанным кварталом (п. 3.1 ст. 55, п. 5 ст. 174 НК РФ).

Как и срок представления декларации, сроки уплаты НДС за периоды до даты утраты права на применение ПСН НК РФ отдельно не установлены.

Считаем, что уплатить соответствующие суммы НДС за налоговый период, в котором утрачено право на применение ПСН, необходимо равными долями не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, следующего за этим налоговым периодом (п. 1 ст. 174 НК РФ).