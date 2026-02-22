Утрата права на патент в 2026 году: рассмотрим как правильно двигаться дальше

В начале года я своей статье, которая набрала более 10 тысяч просмотров, рассмотрела изменения для ИП на патенте на 2026 год - см. https://www.klerk.ru/user/1958959/663879/.
Сегодня подробнее рассмотрим налоговые последствия для ИП, в случае если он достигнет обновленный лимит в 20 млн рублей.
Когда ИП утрачивает право на патент
В 2026 году ИП считается утратившим право на применение патента с начала налогового периода, если доходы налогоплательщика от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 настоящего Кодекса, по всем видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения превысили 20 миллионов рублей. (пп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК РФ)
Уровень дохода ровно в 20 млн рублей - это еще не утрата права на патент
При этом утрата права и переход на ОСНО (УСН) происходит с начала налогового периода, на который ему был выдан патент (п.6 ст 346.45 НК РФ)
Отметим, что ИП будет считаться перешедшим на общий или иной режим налогообложения с наиболее ранней даты начала действия одного из действующих на момент утраты права патентов. (<Письмо> ФНС России от 27.01.2022 N СД-4-3/899@)
Иначе говоря, при утрате права на патент ИП в связи с достижением суммового порога в 2026 году в 20 млн рублей + переходит по умолчанию на общую систему налогообложения, если ранее у него не был заявлен режим спецрежим УСН. При этом слет с патента происходит с начала действия патента, если патент был взят раздробленно в течении года, то слет (а значит включение полученного дохода в доход по НДФЛ или УСН) происходит с начала патента в котором превышен лимит в 20 млн рублей.
ИП сам обязан заявить в налоговый орган об утрате права на применение ПСН в течение 10 календарных дней со дня превышения лимита в 20 млн рублей.
Несвоевременная подача налогоплательщиком заявления об утрате права на применение ПСН не отменяет наступления последствий, предусмотренных п. п. 6 и 7 ст. 346.45 НК РФ (Письмо ФНС России от 03.12.2013 N ГД-4-3/21548).
В случае обнаружения фактов нарушения требований применения ПСН в ходе налоговой проверки данные обстоятельства отражаются в акте налоговой проверки и решении, принимаемом по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки, соответственно. На основании вступившего в силу решения налоговой проверки налогоплательщик считается утратившим право на применение ПСН и может быть привлечен к налоговой ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 126, ст. ст. 119, 122 НК РФ (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 26.01.2018 N Ф09-8804/17 по делу N А76-31039/2016).
Как считаем налоги
НДФЛ или УСН
Пунктом 7 статьи 346.45 Кодекса установлено, что в случае утраты налогоплательщиком права на применение ПСН суммы налогов, подлежащие уплате в соответствии с ОСНО (УСН, ЕСХН), а также суммы торгового сбора за период, в котором индивидуальный предприниматель утратил право на применение ПСН исчисляются и уплачиваются индивидуальным предпринимателем в порядке для вновь зарегистрированных ИП.
Указанная норма не означает, что ИП освобождается от начисления налога (НДФЛ или УСН) на сумму доходов полученных за период действия патента. Наоборот, с даты начала применения патента ИП должен пересчитать налоговую базу и включить в нее все доходы полученные в период действия патента.
При расчете НДФЛ и УСН доходы считают кассовым методом.
Соответственно при потере права на патент ИП обязан включить в налоговую базу по НДФЛ или УСН все доходы, полученные с даты начала применения патента.
То есть, если патент был взят с 1 января, то при потере права на патент в налоговую базу по НДФЛ (УСН) включаются все доходы, полученные с 1 января.
При этом указанные ИП не уплачивают пени в случае несвоевременной уплаты налогов (авансовых платежей по налогам), подлежащих уплате в соответствии с ОСНО (УСН, ЕСХН), и сумм торгового сбора в течение того периода, в котором применялась ПСН.
А со дня, когда ИП получил 20.000.001 рубль у ИП возникает обязанность по уплате авансовых платежей по налогам, уплачиваемому в связи с применением ОСНО (УСН), исчисленных с доходов от осуществления предпринимательской деятельности, в рамках которой применялась ПСН.
В случае неуплаты указанных авансовых платежей, исчисленных за отчетные периоды, в течение которых применялась ПСН, срок уплаты которых наступил с даты следующей после даты возникновения обстоятельства, являющегося основанием для утраты права на применение ПСН, индивидуальному предпринимателю начисляются пени.
Суммы НДФЛ (налога при УСН, ЕСХН) уменьшаются на сумму налога, уплаченного в связи с применением ПСН (п. 7 ст. 346.45 НК РФ).
НДС
Для налогоплательщиков на УСН если лимит доходов не достиг 20 млн рублей применяется автоматическое освобождение, и теряют его при превышении лимита в 20 млн рублей. Вместе с тем, исчислять и уплачивать НДС такие налогоплательщики обязаны только с 1 числа месяца, следующего за месяцем, достижения лимита (п. 5 ст. 145 НК РФ, п. 3 Методических рекомендаций по НДС для УСН 2026).
Таким образом, если у ИП “по умолчанию” была заявлена УСН, то при потере права на патент он слетает именно на УСН, а значит такому ИП будет доступно освобождение от уплаты НДС до конца месяца в котором он превысил суммовой порог. (<Письмо> ФНС России от 19.11.2025 N СД-4-3/10458@)
Операции по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, осуществленные этим индивидуальным предпринимателем в месяце 2026 г., в котором имело место указанное превышение, НДС не облагаются. (Письмо Минфина России от 05.05.2025 N 03-07-07/44848).
При этом общая сумма НДС исчисляется по итогам налогового периода применительно ко всем операциям, признаваемым объектом налогообложения в соответствии с пп. 1 - 3 п. 1 ст. 146 НК РФ, момент определения налоговой базы которых относится к соответствующему налоговому периоду, с учетом всех изменений, увеличивающих или уменьшающих налоговую базу в соответствующем налоговом периоде, если иное не предусмотрено гл. 21 НК РФ (п. 4 ст. 166 НК РФ).
Моментом определения налоговой базы по НДС является:
-день получения аванса
-день отгрузки.
Соответственно с 1 числа месяца после месяца превышения лимита по доходам и до конца налогового периода, в котором произошло указанное превышение ИП исчисляет и уплачивает НДС по тем операциям, по которым момент определения налоговой базы приходится на него.
То есть по авансам и отгрузкам, приходящимся на период с 1 числа месяца, следующим за месяцем превышения лимита по доходам.
В следующих кварталах НДС уплачивается в общем порядке.
В случае, если ИП слетает с патента на ОСНО последствия следующие.
Автоматического освобождения, как для УСН, в отношении общей системы налогообложения для ИП не предусмотрено.
Соответственно с даты начала применения патентной системы налогообложения в случае ее утраты ИП становиться налогоплательщиком НДС в отношении всех операций, совершенных в период действия патента.
Вместе с тем отметим, что законодательно предусмотренного порядка исчисления НДС по совершенным в период действия патента операциям не предусмотрено.
Если ИП не планирует взыскивать НДС с покупателей, то с учетом позиции Пленума ВАС РФ считаем, что ИП обязан произвести расчет НДС с применением расчетной ставки без увеличения цены договора. (п. 17 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 N 33 "О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость").
Таким образом, если у ИП “по умолчанию” не была заявлена УСН, то со всех операций реализации (или получения аванса), приходящегося на период действия патента, с которого ИП слетел необходимо исчислить НДС по расчетной ставке 22/122.
Если примерно посчитать налоговую нагрузку такого ИП (когда ИП утрачивает право на патент и слетает на ОСНО), то выходит что сумма исчисленного НДС может составить более 3,6 млн рублей (20 млн р * 22/122)
Относительно представления декларации по НДС отметим следующее.
Из некоторой судебной практики следует, что за периоды до утраты права на применение ПСН должен применяться общий срок представления декларации (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 22.12.2016 N Ф05-19767/2016 по делу N А40-186338/2015).
В то же время в Письмах ФНС России от 23.01.2015 N ЕД-4-15/888@, от 24.03.2015 N ЕД-4-15/4706@ указано, что НК РФ не предусмотрен срок, в течение которого налогоплательщик должен представить налоговые декларации по НДС за периоды до даты утраты права на применение патентной системы, но за которые у него появляется обязанность исчислить налог в связи с утратой данного права. На основании изложенного, в данной ситуации отсутствует состав налогового правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 119 НК РФ.
Вместе с тем, налогоплательщик может быть привлечен к налоговой ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 119 НК РФ, за непредставление в установленные НК РФ сроки налоговых деклараций по НДС за отчетные периоды после утраты им права на применение ПСН (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.06.2017 N Ф05-8225/2017 по делу N А41-37188/2016).
В случае выявления налоговым органом вне рамок налоговой проверки обстоятельств, свидетельствующих об утрате права индивидуального предпринимателя на применение ПСН и непредставления налоговых деклараций по НДС в сроки, указанные выше, налоговый орган вправе принять решение о приостановлении операций налогоплательщика по его счетам в банке и переводов его электронных денежных средств (пп. 1 п. 3 ст. 76 НК РФ, Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 16.12.2015 N Ф09-9835/15 по делу N А60-9229/2015).
По нашему мнению, в случае утраты права на применение ПСН более чем за 10 дней до конца квартала индивидуальный предприниматель обязан представить налоговые декларации по НДС за данный квартал в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за указанным кварталом (п. 3.1 ст. 55, п. 5 ст. 174 НК РФ).
Как и срок представления декларации, сроки уплаты НДС за периоды до даты утраты права на применение ПСН НК РФ отдельно не установлены.
Считаем, что уплатить соответствующие суммы НДС за налоговый период, в котором утрачено право на применение ПСН, необходимо равными долями не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, следующего за этим налоговым периодом (п. 1 ст. 174 НК РФ).
ККТ
Смену налогового режима необходимо отразить и при применении ККТ.
Относительно регистрационных действий по ККТ в связи с утратой права на патент и переходом на другую систему налогообложения отметим выводы ФНС из Письма ФНС России от 28.12.2021 N АБ-4-20/18334@.
ФНС России в нем высказалась по вопросу о необходимости корректировки кассовых чеков, оформленных с момента утраты права на применение УСН.
Если установлено несоответствие требованиям, предусмотренным для применения УСН, пользователь ККТ должен незамедлительно сформировать отчет об изменении параметров регистрации ККТ. В нем нужно указать новое значение реквизита "системы налогообложения" (тег 1062). Начиная с этого момента в кассовом чеке и в кассовом чеке коррекции следует отражать корректное значение реквизита "применяемая система налогообложения" (тег 1055).
Вместе тем корректировать кассовые чеки, оформленные с начала квартала, в котором налогоплательщик утратил право на применение УСН, до момента его утраты, не требуется.
Если отчет об изменении параметров регистрации ККТ был сформирован позже установления несоответствия требованиям, предусмотренным для применения УСН, то кассовые чеки, оформленные с момента утраты права на применение УСН до оформления этого отчета, нужно исправить с помощью чеков коррекции или чеков возврата прихода в зависимости от версии ФФД. При этом учитываются рекомендации, приведенные в Письме ФНС России от 06.08.2018 N ЕД-4-20/15240@.
Считаем, что указанные выводы применимы и для случая ИП на патенте при утрате права на него.
Соответственно ИП при превышении лимита в 20 млн рублей не должен корректировать чеки в связи с изменением системы налогообложения с даты начала применения патента и до момента утраты права на патент.
С даты когда ИП получил 20 млн руб + 1 рубль чеки необходимо формировать в соответствии с применяемой системой налогообложения - УСН или НДФЛ.
Выводы
Если ИП совмещает УСН и ПСН и утратил право на ПСН в связи с нарушением ограничений по лимиту доходов, то плательщиком УСН ИП становится с начала периода, на который был получен патент, так как именно с этой даты считается, что ИП перешел на УСН. Однако налогоплательщиком НДС он становится с 1 числа месяца следующего за месяцем превышения лимита.
Если ИП совмещал ПСН и ОСНО, то считаем, что при утрате права на ПСН он становится налогоплательщиком НДФЛ и НДС с даты начала действия патента, соответственно исчислить НДС он обязан в отношении всех операций, совершенных с начала действия патента.
Вместе с тем, в указанной ситуации законодательством не определен порядок исчисления НДС, а также не предусмотрены конкретные сроки подачи деклараций по НДС. Таким образом, ИП вправе произвести расчет НДС самостоятельно расчетным методом (по расчетной ставке) и представить декларации по НДС в разумные сроки.
В свою очередь, суммы НДФЛ и УСН, подлежащего уплате за налоговый период, в котором индивидуальный предприниматель утратил право на применение ПСН, уменьшаются на сумму налога, уплаченного в связи с применением ПСН.
Относительно перерегистрации кассы считаем, что со следующего дня после дня утраты права на патент у ИП возникает необходимости формировать чеки с указанием другого применяемого режима, вместе с тем, чеки коррекции за период применения патента до момента превышения лимита по доходам в случае его слета на ОСНО или УСН не формируются.
Начать дискуссию