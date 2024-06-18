Налоговые перспективы на 2025 год. Налогообложение дивидендов и корпоративных сделок

Каким будет налогообложение дивидендов и корпоративных сделок с акциями и долями российских организаций в 2025 году.

Продолжаем наш большой разбор грядущих поправок в НК. В предыдущих обзорах мы разбирали отдельные элементы новой таблицы «налогового» умножения на 2025 и последующие годы (прогрессивная шкала обложения НДФЛ для резидентов и удаленщиков-релокантов, налоги для бизнеса, амнистия за дробление и налоговые вычеты и семейная налоговая выплата). Теперь поговорим о инвестиционной составляющей большой налоговой реформы — о налогообложении дивидендов и корпоративных сделок с акциями и долями российских организаций.

Как будет облагаться дивидендный доход

Согласно законопроекта с поправками в НК, ставки налогообложения дивидендного дохода налоговых резидентов РФ не меняются и будут рассчитываться по ставке 13-15%% без дальнейшей прогрессии (с учетом имеющегося порогового значения в 2.4 млн руб.). Для доходов нерезидентов ставка налогообложения дивидендного дохода остается 15%.

Как мы писали в нашем первом материале, посвященном разбору грядущей таблицы «налогового» умножения, то ли намеренно, то ли специально, но, не меняя на 2025 год ставки по дивидендам компаний на текущем уровне, Минфин оставил возможность оптимизировать налогообложение НДФЛ.

Как в данном направлении будет складываться налоговая практика, мы увидим только в 2026 году, когда стартует декларационная кампания за 2025 год, а в след за ней и проверочные мероприятия налоговиков за данный период.

Как будет облагаться доход от корпоративных сделок

Освобождение от уплаты налогов при продаже акций и долей в российских организациях за 2025 год можно получить только в том случае, если на дату реализации таких долей (или акций) они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более 5 (пяти) лет для ООО и более 1 (одного) года для АО, а доход от продажи акций и долей не превысит 50 млн руб. (п. 17.2 и п. 17.2-1 ст. 217 НК в предполагаемой редакции).

Налог будет удерживаться с суммы, превышающий порог 50 млн руб. Данный порог не распространяется на нерезидентов. Нерезиденты будут обязаны уплачивать налоги полностью со всей суммы сделки.

Антон Свирякин, Практикующий юрист, Руководитель проектов по налогам, корпоративному управлению и GR.