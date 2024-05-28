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Антон Свирякин
Санкции 2022-2024

РФ национализирует имущество, принадлежащее юридическим лицам и гражданам США

Кто получит право на компенсацию за изъятое в США имущество?

Ущерб, причиненный РФ и (или) ЦБ РФ в связи с решениями государственных и (или) судебных органов США будет компенсироваться за счет имущества США и (или) иностранных лиц, связанных с США (в том числе если такие иностранные лица являются гражданами или резидентами этого государства, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности является это государство), и лиц, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации (п.п. 1 и 3 Указа Президента РФ № 442 от 23.05.2024г.).

Согласно п. 4 Указа Президента РФ № 442 от 23.05.2024г., ущерб, причиненный РФ действиями США будет компенсирован за счет следующего имущества:

  • находящееся на территории РФ движимое и недвижимое имущество США или лиц США;

  • принадлежащие США или лицам США ценные бумаги, доли в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц;

  • имущественные права, принадлежащие США или лицам США.

В ряде СМИ уже отрапортовали, что данный Указ предоставляет возможность гражданам РФ, у которых США изъяли активы, получить компенсацию за счет имущества американских граждан и компаний, находящегося на территории РФ. Полагаю, что данное мнение может быть ошибочным и вот почему:

Согласно п. 1 Указа Президента РФ, «Правительству Российской Федерации принять меры, направленные на установление специального порядка компенсации ущерба, причиненного Российской Федерации и (или) Центральному банку Российской Федерации (далее также - российские правообладатели) в связи с решениями государственных и (или) судебных органов Соединенных Штатов Америки (далее - ущерб), который применяется в случае необоснованного лишения российских правообладателей прав на имущество, с учетом следующего».

В соответствии с п. 8 Указа Президента РФ, «Правительством Российской Федерации может быть определен федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на обращение в суд с заявлением, предусмотренным пунктом 2 настоящего Указа, за исключением случаев причинения ущерба Центральному банку Российской Федерации».

Из буквального прочтения и толкования вышеуказанных пунктов в их взаимной связи видно, что речь идет о компенсации ущерба, который причинен непосредственно РФ и ЦБ РФ, а не гражданам РФ. На мой взгляд, цель данного Указа компенсировать изъятие суверенных активов (активов, находящихся в государственной собственности), а не потери отдельных граждан РФ, вызванных конфискацией их имущества на территории США.

Если бы речь шла о компенсации потерь граждан РФ, то формулировка преамбулы и п.1 Указа Президента РФ № 442 от 23.05.2024г. должна содержать прямое на то указание, как, например, в других нормативных правовых актах санкционного регулирования.

В преамбуле Указа Президента РФ от 28.02.2022 № 79 указано следующее: «В связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, связанными с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации и в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» и от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» постановляю:».

У преамбулы Указа Президента РФ № 442 от 23.05.2024г. следующее содержание: «В связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки, направленными на причинение Российской Федерации и Центральному банку Российской Федерации ущерба, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации и в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» и от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» постановляю:».

В любом случае, как бы не трактовались положения нового Указа Президента РФ, очевидно, что следующие на очереди юридические лица и граждане стран Европейского Союза. Добро пожаловать в новую реальность!

P.S.: Возможно, я ошибаюсь и неправильно толкую приведенные в качестве примера юридические формулировки, но еще раз повторюсь, что это всего лишь частное мнение практика, который работает с санкционной регуляторикой уже третий год.

Благодарю, что дочитали до конца!

Антон Свирякин, Практикующий юрист, Руководитель проектов по налогам, корпоративному управлению и GR

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