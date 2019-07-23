Выездной налоговый контроль в 2025 году. Как налоговые органы будут выявлять необоснованную налоговую выгоду

В 2007 году ФНС России Приказом № ММ-3-06/333@ от 30.05.2007г. утвердила Концепцию системы планирования ВНП. В данной концепции были сформулированы критерии для проведения налогоплательщиками самооценки своих налоговых рисков. Этими же критерия пользуются и территориальные налоговые органы, когда оценивают налогоплательщика на предмет необходимости проведения в отношении него ВНП.

Перечислим наиболее важные из критериев:

Налоговая нагрузка на налогоплательщика ниже среднего уровня по отрасли;

Неоднократное декларирование налогоплательщиком убытков по результатам своей хозяйственной деятельности;

Размер оплаты труда работников налогоплательщика ниже отраслевых значений;

Высокая доля вычетов по НДС у налогоплательщика;

Ведение налогоплательщиком бизнеса на грани пороговых значений, необходимых для применения УСН;

Использование налогоплательщиком в своей деятельности транзитных («технических») организаций;

Игнорирование налогоплательщиком запросов налоговых органов;

Периодическая смена налогоплательщиком юридических адресов для постановки на учет в удобных налоговых органах.

Чтобы налогоплательщик смог проверить себя на предмет наличия первичного риска назначения в отношении него ВНП, имеется специальный сервис «Как меня видит налоговая». Доступ к сервису осуществляется через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС России.

Как мы понимаем, наличие в деятельности налогоплательщика вышеназванных критериев увеличивает риск того, что налоговый орган придет к налогоплательщику с ВНП. Данные критерии (можно назвать их маркерами) являются первичным индикатором рискового характера деятельности налогоплательщика, но не основным.

Как показывает практика, отбор кандидатов для назначения ВНП - это куда более сложный процесс, нежели чем просто оценка первичных маркеров в деятельности налогоплательщика. Это значит, что от проверки не застрахованы и те налогоплательщики, в деятельности которых налоговый орган не видит названных выше маркеров.

Основой для принятия налоговыми органами решения о назначении в отношении налогоплательщика ВНП являются данные предпроверочного анализа (ППА). В ППА традиционно включают мероприятия по получению налоговыми органами информации на основании камерального и «внерамочного» контроля, вызова налогоплательщика для дачи пояснений (то есть на комиссию), а также изучение имущественного портфолио налогоплательщика на основании данных из информационных баз от других государственных органов (например, ГИБДД, Росреестр, Ростехнадзор и др).

Кроме имущественного портфолио налогоплательщика налоговый орган также изучает имущественную обеспеченность контролирующих налогоплательщика лиц. Если у налогоплательщика будет нечего взять, то налоговый орган может восполнить недоимку за счет бенефициара налогоплательщика.

Рабочие инструменты пополнения налоговым органом бюджета за счет собственников проверенного ими бизнеса в правоприменительной практике сформировались уже давно. Сегодня, суды активно удовлетворяют требования налоговых органов о привлечении к субсидиарной ответственности учредителей проштрафившихся налогоплательщиков.