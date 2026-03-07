НДС на УСН в 2026 году: как не потерять миллионы на новых правилах

Закон 425-ФЗ загнал малый бизнес в угол: порог НДС — 20 млн, правило 12 кварталов, а ставка 5% иногда обходится дороже, чем 22%. Считаем на реальных цифрах, кто теряет деньги и что с этим делать.

С 1 января 2026 года правила игры для малого бизнеса кардинально изменились. Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ снизил порог доходов для применения УСН до 200 млн рублей, а порог для освобождения от НДС — с 60 до 20 млн рублей . Это означает, что тысячи предпринимателей, которые раньше даже не задумывались о налоге на добавленную стоимость, теперь обязаны его платить.

Ситуация усугубляется тем, что новые правила содержат множество подводных камней: от «правила 12 кварталов» до парадоксальных ситуаций, когда ставка 22% оказывается выгоднее 5%. В этой статье мы с вами разберем главные боли бухгалтеров и предпринимателей, опираясь на свежие разъяснения Минфина, ФНС и судебную практику.

Боль №1: Как правильно считать лимит в 20 млн рублей?

Самый частый вопрос, который мы слышим — какие именно доходы включать в расчет лимита для освобождения от НДС. Согласно статье 145 НК РФ, освобождение предоставляется автоматически, если доходы за предыдущий год не превысили 20 млн рублей .

Решение:

В расчет лимита включаются все доходы, определяемые по правилам статьи 346.15 НК РФ: доходы от реализации и внереализационные доходы. При этом доходы в виде положительной курсовой разницы и субсидии при безвозмездной передаче имущества в расчет не берутся.

Давайте разберем на живом примере:

Представьте, что ИП Иванов (УСН «Доходы») в 2025 году заработал 18 млн рублей от продажи товаров и получил 3 млн рублей в виде субсидии на развитие бизнеса. Общий доход составил 21 млн рублей. Кажется, что лимит превышен. Однако, согласно Методическим рекомендациям ФНС от 30.12.2025, субсидии не учитываются в лимите для НДС . Следовательно, доход Иванова для целей НДС составляет 18 млн рублей, и в 2026 году он имеет полное право на освобождение.

«Плательщики на УСН, впервые ставшие в 2026 году плательщиками НДС, освобождаются от ответственности по ст. 119 НК РФ за непредставление в установленный срок налоговой декларации по НДС за I квартал 2026 года» — Письмо ФНС России от 12.02.2026 .

Боль №2: Ловушка «правила 12 кварталов»

Многие предприниматели считают, что могут выбрать пониженную ставку НДС (5% или 7%), а если что-то пойдет не так — вернуться на общую ставку 22% с правом на вычеты. Это очень опасное заблуждение.

Решение:

Пункт 9 статьи 164 НК РФ устанавливает жесткое правило: если вы выбрали пониженную ставку (5% при доходах до 250 млн руб. или 7% при доходах до 400 млн руб.), вы обязаны применять ее непрерывно в течение 12 кварталов (3 лет) . Отказаться от нее добровольно нельзя.

Как это выглядит на практике:

ООО «СтройМонтаж» (УСН) в январе 2026 года выбрало ставку НДС 5%. В марте компания решила закупить дорогостоящее оборудование на 50 млн рублей (в том числе НДС 22%). Бухгалтер понял, что выгоднее было бы применять ставку 22% и заявить НДС к вычету. Однако из-за «правила 12 кварталов» компания не может сменить ставку и теряет право на вычет входного НДС. Цена ошибки — миллионы рублей.

Важно: Минфин в письме от 19.01.2025 № 03-07-11/111725 четко указал, что на УСН нельзя одновременно применять ставки НДС 5% и 22% по разным видам деятельности .

Боль №3: Парадокс ставок — когда 22% выгоднее 5%

Кажется логичным, что ставка 5% всегда лучше, чем 22%. Но на практике это не так. При ставках 5% и 7% налогоплательщик не имеет права на вычет «входного» НДС.

Решение:

Выбор ставки должен основываться на доле входящего НДС в структуре ваших расходов. Если вы закупаете товары или материалы у плательщиков НДС (по ставке 22%), то применение общей ставки может оказаться выгоднее. Ставка 5% или 7% выгодна для сферы услуг, IT и розницы с закупками у неплательщиков НДС, где высокая маржинальность. А вот ставка 22% с правом на вычеты выгодна для торговли, производства и строительства с закупками у плательщиков НДС (где доля вычетов превышает 75-80%).

Давайте посчитаем:

ООО «ТоргОпт» закупает товар на 122 рубля (в т.ч. НДС 22 рубля) и продает за 150 рублей.

Если компания выбирает ставку 5%, то НДС к уплате составит 7,5 рублей (150 * 5%). Входной НДС (22 рубля) к вычету не принимается, а включается в стоимость.

Если компания выбирает ставку 22%, то НДС с продаж составит 27,05 рублей (150 * 22/122). НДС к вычету — 22 рубля. НДС к уплате составит всего 5,05 рублей (27,05 - 22).

В данном случае ставка 22% оказалась выгоднее на 2,45 рубля с каждой продажи.

Боль №4: Переходные положения и авансы

Что делать, если аванс получен в 2025 году (без НДС), а отгрузка происходит в 2026 году (уже с НДС)? Это одна из самых острых проблем, вызывающая споры с контрагентами.

Решение:

Минфин в письме от 28.01.2026 № 03-00-08/5827 разъяснил: если товары реализованы после 1 января 2026 года, применяется ставка НДС, действующая на момент отгрузки, независимо от даты заключения договора и оплаты .

Практический кейс:

В декабре 2025 года ИП получил 100% аванс 100 000 рублей за услуги, которые будут оказаны в феврале 2026 года. В 2026 году ИП стал плательщиком НДС по ставке 5%.

При отгрузке в феврале ИП обязан исчислить НДС: 100 000 * 5% = 5 000 рублей. Эту сумму он должен либо доплатить из собственных средств (если покупатель отказывается доплачивать), либо договориться с покупателем об увеличении стоимости договора до 105 000 рублей.

Судебная практика: Верховный Суд РФ в Обзоре от 10.02.2026 № БВ-36-7/948@ указал, что автоматическое взыскание с покупателя дополнительного вознаграждения в связи с увеличением ставки НДС без его согласия недопустимо . Поэтому все изменения цены должны оформляться дополнительным соглашением.

Боль №5: Новые формы счетов-фактур

С 1 января 2026 года в счетах-фактурах появился новый обязательный реквизит, а с 1 апреля 2026 года вступает в силу новая форма документа.

Решение:

До 1 апреля 2026 года ФНС рекомендует руководствоваться письмом от 26.12.2025 № СД-4-3/11730@ . Главное изменение — при отгрузке в счет ранее полученного аванса необходимо указывать дату и номер авансового счета-фактуры.

С 1 апреля 2026 года начнет действовать Постановление Правительства РФ от 23.01.2026 № 26, которое утверждает обновленные формы счетов-фактур, книг покупок и продаж .

Свежие послабления от Минфина (март 2026)

2 марта 2026 года Минфин анонсировал ряд важных послаблений для малого бизнеса, которые призваны смягчить переходный период . Плательщики УСН «Доходы» получат право уменьшать налоговую базу на сумму уплаченного НДС. Предприятия общественного питания освобождаются от уплаты НДС в период с 1 апреля по 31 декабря 2026 года. Также разрешен вычет входного НДС при переходе с патентной системы на ОСНО или УСН со ставкой НДС 22%.

Чек-лист бухгалтера на 2026 год

Введение НДС на УСН — это серьезный вызов, но при грамотном планировании и знании нормативной базы можно минимизировать потери и избежать штрафов. Вот что нужно сделать прямо сейчас:

Во-первых, проверьте доходы за 2025 год. Если они меньше 20 млн рублей — вы освобождены от НДС (ст. 145 НК РФ).

Во-вторых, проанализируйте структуру расходов. Рассчитайте долю входящего НДС. Если она высока, возможно, ставка 22% будет выгоднее 5%.

В-третьих, проведите переговоры с контрагентами. Подпишите доп. соглашения по переходящим договорам (аванс в 2025, отгрузка в 2026).

В-четвертых, обновите учетную политику. Зафиксируйте выбранную ставку НДС (5%, 7% или 22%). Помните про правило 12 кварталов.

И наконец, настройте 1С. Убедитесь, что программа корректно формирует новые счета-фактуры и книги продаж.

Следите за обновлениями законодательства и разъяснениями ведомств, так как практика применения новых норм только формируется.