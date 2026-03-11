«Почему мне пришло меньше?» — новый кошмар бухгалтерии в 2026 году

Реальные истории из практики

История 1. Менеджер с окладом 230 000 ₽/мес стабильно получал зарплату как обычно, пока в сентябре не пересёк годовой порог 2,4 млн ₽. С девятого месяца из зарплаты удержали больше налога, и ему пришло −3 450 ₽ на руки. Сотрудник шокирован: «Почему вы резали мои деньги?» Бухгалтер объяснил про прогрессивный НДФЛ. Реакция: «Мне ваши пороги не указ! Я договаривался о сумме на руки».

История 2. Специалист получил квартальную премию 400 000 ₽, не догадываясь о последствиях. Большая премия резко увеличила доход за год, и в месяце выплаты НДФЛ удержан по более высокой ставке. Итог: чистая выплата стала меньше ожиданий, сотрудник усомнился в правильности расчёта, пошёл жаловаться в отдел кадров, началась проверка начислений.

История 3. Директор отдела продаж потребовал вернуть «старую» сумму на руки: «Просто поднимите мне оклад, чтобы закрыть этот налоговый минус». Он не один: в компании ещё пятеро с окладами выше 200 000 ₽. Если повысить всем сразу, это +1 млн ₽ расходов годовых на зарплату — а руководитель теперь оказывается ответчиком в корпоративном конфликте.

Все эти ситуации имеют единый источник: прогрессивная шкала налога и способ её применения.