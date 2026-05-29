Новый вид ОПГ: бухгалтерия

Наше законодательство и практика иногда без особого труда превращают обычную бухгалтерию в ОПГ — не верите? Достаточно нескольких человек, доступа к зарплатным реестрам, Клиент-Банку, бухгалтерским справкам и слабого внутреннего контроля. Разбираем реальное дело.

Слово «ОПГ» в бытовом смысле обычно ассоциируется с криминальными сериалами, кожаными куртками, гаражами, рынками 90-х и людьми, которые решают вопросы не через бухгалтерскую справку. Но в уголовном праве все гораздо прозаичнее и поэтому страшнее для бизнеса: организованная группа может возникнуть не только на улице, но и в тихом кабинете бухгалтерии, если несколько человек заранее объединились, распределили роли, долго и устойчиво совершали преступления и прикрывали их документами.

В Уголовном кодексе РФ чаще используется термин не «ОПГ», а «организованная группа». По ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если его совершила устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Проще говоря, ОПГ — это не обязательно «банда» в киношном смысле. Это может быть несколько сотрудников, которые не случайно один раз нарушили закон, а выстроили устойчивую схему: один формирует документы, второй меняет данные, третий проводит платеж, четвертый закрывает расхождения, пятый помогает выводить деньги или объяснять проверяющим, почему все якобы нормально.

Для уголовной квалификации важны не эмоции, а признаки: устойчивость группы, предварительное объединение, организатор или руководитель, заранее разработанный план, распределение функций между участниками, повторяемость действий, длительность схемы, техническая оснащенность, способы сокрытия следов.

Верховный суд РФ в п. 15 постановления Пленума от 27.12.2002 № 29 по делам о краже, грабеже и разбое разъяснял, что организованная группа отличается устойчивостью, наличием организатора или руководителя, заранее разработанным планом преступной деятельности и распределением функций между участниками. Там же указано, что об устойчивости могут говорить длительность существования группы, неоднократность преступлений, техническая оснащенность и длительная подготовка.

Почему бухгалтерская это ОПГ: практика на примере дела больницы

Когда в новости пишут «бухгалтеры организовали ОПГ», у многих первая реакция понятная: какая еще ОПГ в бухгалтерии, если там не спортивные костюмы, а расчетные ведомости, Клиент-Банк и бухгалтерские справки?

Краткая справка по делу: Дело № 22-417/2025, УИД 89RS0002-01-2023-002158-39. Апелляция рассматривалась Судом Ямало-Ненецкого автономного округа 30.06.2025, дата поступления дела — 03.06.2025, судья — Романова Н.В. Суть дела: бывшие сотрудники бухгалтерии ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница» обвинялись в хищении бюджетных средств, выделенных на выплаты работникам. По данным РАПСИ со ссылкой на прокуратуру округа, главный бухгалтер, ее заместитель, бухгалтер-кассир и начальник отдела по расчету зарплаты на протяжении нескольких лет похищали деньги больницы под видом зарплатных выплат; общая сумма хищения указана как более 314 млн руб. Схема, по опубликованным данным, строилась вокруг зарплатных документов: корректировались реестры выплат, завышались суммы, оформлялись платежи, а расхождения затем закрывались бухгалтерскими документами. Для бухгалтера главный вывод жесткий: если один круг лиц контролирует расчет, реестр, платеж и последующее «пояснение» расхождений — это уже не внутренний контроль, а зона уголовного риска. Итог: Лабытнангский городской суд назначил бывшим работникам бухгалтерии наказание от 7 лет 6 месяцев до 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также по судебному акту фигурирует взыскание материального ущерба в пользу больницы в размере 278 705 447,67 руб.

Но в уголовном праве все намного менее кинематографично и намного опаснее. ОПГ — это не обязательно люди с криминальными кличками, гаражами и черными внедорожниками. По ч. 3 ст. 35 УК РФ организованная группа — это устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Если перевести с уголовно-правового языка на бухгалтерский, следствие и суд смотрят не на должность «бухгалтер», «главбух» или «кассир», а на признаки системы: несколько участников, устойчивость, распределение ролей, повторяемость действий, доступ к деньгам и документам, согласованность, способ сокрытия следов и получение выгоды.

И вот на примере дела городской больницы видно, почему обычный бухгалтерский отдел в глазах следствия может превратиться не просто в группу работников, а в организованную группу.

Во-первых, там было несколько участников, и каждый, по версии обвинения, выполнял свою функцию. Главный бухгалтер, заместитель главбуха, начальник отдела по расчету зарплаты и бухгалтер-кассир — это не случайная компания людей, которые один раз одновременно ошиблись в Excel. Это люди, у каждого из которых был доступ к отдельному участку денежного процесса: один мог влиять на организацию выплат, другой — на расчет, третий — на реестры, четвертый — на платежи и кассовую часть.

Во-вторых, схема была не разовой. По материалам дела, речь шла о периоде с 2016 по 2021 год. Для уголовной оценки это очень важно: одно случайное нарушение может выглядеть как ошибка, но многолетнее повторение похожих действий уже выглядит как устойчивый способ хищения. Ошибка обычно не живет пять лет, не требует постоянных корректировок и не приносит сотни миллионов рублей.

В-третьих, роли были распределены по самому опасному месту — зарплатному контуру. Зарплата кажется привычной и рутинной операцией, но именно поэтому она удобна для злоупотреблений: деньги перечисляются регулярно, суммы большие, получателей много, а директор обычно смотрит на итоговую цифру, а не на каждую строчку банковского реестра.

По описанию дела, расчетчик формировала реестры на выплату зарплаты, до загрузки в Клиент-Банк в них вносились изменения, суммы увеличивались или добавлялись получатели, после чего банк получал уже скорректированные данные. Затем в учетной программе расхождения закрывались бухгалтерскими справками.

Вот здесь и появляется главный признак не просто ошибки, а системы: сначала меняется денежный документ, потом под него подгоняется учет.

В нормальной бухгалтерии учет объясняет реальную операцию. В плохой схеме учет начинает маскировать то, что деньги ушли не туда или не в том размере.

В-четвертых, использовались профессиональные знания. Это важный момент. Следствие в таких делах обычно смотрит не только на то, что деньги похищены, но и на то, как именно это было сделано. Бухгалтер знает, где рождается сумма, где она превращается в платеж, где ее увидит банк, где ее увидит руководитель, какие документы останутся в архиве, а какие никто не попросит до проверки.

В деле больницы, организация не хранила те реестры, которые фактически получал банк. В документах оставались платежные поручения и общая расчетная ведомость. Для внешнего взгляда это может выглядеть почти нормально: платежка есть, ведомость есть, зарплата выплачена. Но если нет финального банковского реестра с расшифровкой по людям, то невозможно нормально проверить, кому именно и сколько реально ушло.

Это уже не просто слабый архив. Это идеальная теплица для злоупотреблений.

В-пятых, были действия по сокрытию следов. Бухгалтерские справки сами по себе — нормальный инструмент учета, но если ими регулярно закрывают расхождения между расчетом и фактической выплатой, они превращаются из учетного документа в дымовую завесу. Справка должна объяснять операцию, а не делать вид, что странной операции не было.

В-шестых, в деле фигурировал механизм возврата излишне перечисленных денег наличными. По смыслу такой схемы сотруднику могли перечислить больше, чем положено, а потом «лишнее» возвращалось обратно. Для бизнеса это красный флаг максимального уровня. Если зарплатные деньги сначала проходят через карту сотрудника, а потом возвращаются наличными «в кассу», «в сейф» или «на хранение», это уже не бухгалтерия, а финансовый сериал с плохим финалом.

В-седьмых, отдельный риск — компенсационные выплаты. В деле упоминались выплаты на компенсацию проезда к месту отдыха, при этом, по описанию, фамилии медработников, которым деньги выдали, в документах не были указаны. Для любой организации это опасная ситуация: если деньги списаны общей суммой, а персонального следа нет, потом невозможно доказать нормальную экономику выплаты. Кто получил? На каком основании? По какому расчету? Где подтверждение? Если ответов нет, вопросами займется уже не бухгалтер, а следователь.

Именно сочетание этих признаков и делает историю уголовно опасной: не один человек один раз ошибся, а несколько сотрудников в течение длительного времени использовали свои участки работы так, что деньги уходили из организации, а документы создавали видимость обычных выплат.

Для руководителя и главбуха главный вывод из этой практики очень простой: ОПГ в бухгалтерии начинается не с громких слов, а с маленьких управленческих провалов. Один человек может изменить реестр. Другой может подготовить платеж. Третий может закрыть расхождение справкой. Четвертый может принять наличные «на хранение». А потом все вместе это уже выглядит не как хаос, а как согласованная схема.

Что надо сделать практически

Чтобы бухгалтерия не превратилась в «ОПГ с калькулятором», компании нужен не тотальный контроль ради контроля, а нормальная финансовая гигиена. Один человек не должен одновременно начислять выплаты, менять реестры, отправлять деньги в банк и потом сам же объяснять расхождения бухгалтерской справкой. Зарплатный реестр, платежное поручение и фактический банковский файл нужно хранить и сверять между собой, потому что общая сумма в платежке еще не доказывает, что внутри нет лишних получателей или завышенных выплат.

Особое внимание — доступам. Чужие логины, общие пароли и работа «под учеткой коллеги» удобны ровно до первого уголовного дела, когда уже никто не может доказать, кто именно внес правку. Любая ручная корректировка выплаты должна оставлять след: кто изменил, почему изменил, на основании какого документа и кто это проверил. Премии, компенсации, перерасчеты, выплаты после увольнения и любые нестандартные суммы нужно смотреть отдельно, а не пропускать по принципу «Марина Петровна сказала, значит, так надо».

Самый тревожный сигнал — наличные возвраты. Если сотруднику перечислили лишнее и его просят «снять и вернуть», это уже не бухгалтерия, а начало плохого протокола. Ошибки надо исправлять официально: документ, расчет, основание, отражение в учете. Бухгалтерская справка тоже не должна быть волшебной тряпкой для заметания следов. Она объясняет операцию, а не подгоняет учет под уже ушедшие деньги.

Директору важно понять простую вещь: внутренний контроль — это не недоверие к бухгалтерии, а защита самой бухгалтерии и компании. Хорошему бухгалтеру контроль не мешает. Он мешает хаосу и тем, кто надеется этим хаосом пользоваться. Если в компании можно проследить цепочку «начислили — проверили — согласовали — отправили — сохранили — сверили», система здорова. Если же всё держится на фразах «мы всегда так делали», «пароль все знают» и «реестр не сохранился», то это уже не учет, а лотерея с участием следователя.

Ваш налоговый консультант,

Евгений Сивков