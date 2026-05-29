Новый вид ОПГ: бухгалтерия
Слово «ОПГ» в бытовом смысле обычно ассоциируется с криминальными сериалами, кожаными куртками, гаражами, рынками 90-х и людьми, которые решают вопросы не через бухгалтерскую справку. Но в уголовном праве все гораздо прозаичнее и поэтому страшнее для бизнеса: организованная группа может возникнуть не только на улице, но и в тихом кабинете бухгалтерии, если несколько человек заранее объединились, распределили роли, долго и устойчиво совершали преступления и прикрывали их документами.
В Уголовном кодексе РФ чаще используется термин не «ОПГ», а «организованная группа». По ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если его совершила устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.
Проще говоря, ОПГ — это не обязательно «банда» в киношном смысле. Это может быть несколько сотрудников, которые не случайно один раз нарушили закон, а выстроили устойчивую схему: один формирует документы, второй меняет данные, третий проводит платеж, четвертый закрывает расхождения, пятый помогает выводить деньги или объяснять проверяющим, почему все якобы нормально.
Для уголовной квалификации важны не эмоции, а признаки: устойчивость группы, предварительное объединение, организатор или руководитель, заранее разработанный план, распределение функций между участниками, повторяемость действий, длительность схемы, техническая оснащенность, способы сокрытия следов.
Верховный суд РФ в п. 15 постановления Пленума от 27.12.2002 № 29 по делам о краже, грабеже и разбое разъяснял, что организованная группа отличается устойчивостью, наличием организатора или руководителя, заранее разработанным планом преступной деятельности и распределением функций между участниками. Там же указано, что об устойчивости могут говорить длительность существования группы, неоднократность преступлений, техническая оснащенность и длительная подготовка.
Почему бухгалтерская это ОПГ: практика на примере дела больницы
Когда в новости пишут «бухгалтеры организовали ОПГ», у многих первая реакция понятная: какая еще ОПГ в бухгалтерии, если там не спортивные костюмы, а расчетные ведомости, Клиент-Банк и бухгалтерские справки?
Краткая справка по делу: Дело № 22-417/2025, УИД 89RS0002-01-2023-002158-39. Апелляция рассматривалась Судом Ямало-Ненецкого автономного округа 30.06.2025, дата поступления дела — 03.06.2025, судья — Романова Н.В.
Суть дела: бывшие сотрудники бухгалтерии ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница» обвинялись в хищении бюджетных средств, выделенных на выплаты работникам. По данным РАПСИ со ссылкой на прокуратуру округа, главный бухгалтер, ее заместитель, бухгалтер-кассир и начальник отдела по расчету зарплаты на протяжении нескольких лет похищали деньги больницы под видом зарплатных выплат; общая сумма хищения указана как более 314 млн руб.
Схема, по опубликованным данным, строилась вокруг зарплатных документов: корректировались реестры выплат, завышались суммы, оформлялись платежи, а расхождения затем закрывались бухгалтерскими документами. Для бухгалтера главный вывод жесткий: если один круг лиц контролирует расчет, реестр, платеж и последующее «пояснение» расхождений — это уже не внутренний контроль, а зона уголовного риска.
Итог: Лабытнангский городской суд назначил бывшим работникам бухгалтерии наказание от 7 лет 6 месяцев до 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также по судебному акту фигурирует взыскание материального ущерба в пользу больницы в размере 278 705 447,67 руб.
Но в уголовном праве все намного менее кинематографично и намного опаснее. ОПГ — это не обязательно люди с криминальными кличками, гаражами и черными внедорожниками. По ч. 3 ст. 35 УК РФ организованная группа — это устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.
Если перевести с уголовно-правового языка на бухгалтерский, следствие и суд смотрят не на должность «бухгалтер», «главбух» или «кассир», а на признаки системы: несколько участников, устойчивость, распределение ролей, повторяемость действий, доступ к деньгам и документам, согласованность, способ сокрытия следов и получение выгоды.
И вот на примере дела городской больницы видно, почему обычный бухгалтерский отдел в глазах следствия может превратиться не просто в группу работников, а в организованную группу.
Во-первых, там было несколько участников, и каждый, по версии обвинения, выполнял свою функцию. Главный бухгалтер, заместитель главбуха, начальник отдела по расчету зарплаты и бухгалтер-кассир — это не случайная компания людей, которые один раз одновременно ошиблись в Excel. Это люди, у каждого из которых был доступ к отдельному участку денежного процесса: один мог влиять на организацию выплат, другой — на расчет, третий — на реестры, четвертый — на платежи и кассовую часть.
Во-вторых, схема была не разовой. По материалам дела, речь шла о периоде с 2016 по 2021 год. Для уголовной оценки это очень важно: одно случайное нарушение может выглядеть как ошибка, но многолетнее повторение похожих действий уже выглядит как устойчивый способ хищения. Ошибка обычно не живет пять лет, не требует постоянных корректировок и не приносит сотни миллионов рублей.
В-третьих, роли были распределены по самому опасному месту — зарплатному контуру. Зарплата кажется привычной и рутинной операцией, но именно поэтому она удобна для злоупотреблений: деньги перечисляются регулярно, суммы большие, получателей много, а директор обычно смотрит на итоговую цифру, а не на каждую строчку банковского реестра.
По описанию дела, расчетчик формировала реестры на выплату зарплаты, до загрузки в Клиент-Банк в них вносились изменения, суммы увеличивались или добавлялись получатели, после чего банк получал уже скорректированные данные. Затем в учетной программе расхождения закрывались бухгалтерскими справками.
Вот здесь и появляется главный признак не просто ошибки, а системы: сначала меняется денежный документ, потом под него подгоняется учет.
В нормальной бухгалтерии учет объясняет реальную операцию. В плохой схеме учет начинает маскировать то, что деньги ушли не туда или не в том размере.
В-четвертых, использовались профессиональные знания. Это важный момент. Следствие в таких делах обычно смотрит не только на то, что деньги похищены, но и на то, как именно это было сделано. Бухгалтер знает, где рождается сумма, где она превращается в платеж, где ее увидит банк, где ее увидит руководитель, какие документы останутся в архиве, а какие никто не попросит до проверки.
В деле больницы, организация не хранила те реестры, которые фактически получал банк. В документах оставались платежные поручения и общая расчетная ведомость. Для внешнего взгляда это может выглядеть почти нормально: платежка есть, ведомость есть, зарплата выплачена. Но если нет финального банковского реестра с расшифровкой по людям, то невозможно нормально проверить, кому именно и сколько реально ушло.
Это уже не просто слабый архив. Это идеальная теплица для злоупотреблений.
В-пятых, были действия по сокрытию следов. Бухгалтерские справки сами по себе — нормальный инструмент учета, но если ими регулярно закрывают расхождения между расчетом и фактической выплатой, они превращаются из учетного документа в дымовую завесу. Справка должна объяснять операцию, а не делать вид, что странной операции не было.
В-шестых, в деле фигурировал механизм возврата излишне перечисленных денег наличными. По смыслу такой схемы сотруднику могли перечислить больше, чем положено, а потом «лишнее» возвращалось обратно. Для бизнеса это красный флаг максимального уровня. Если зарплатные деньги сначала проходят через карту сотрудника, а потом возвращаются наличными «в кассу», «в сейф» или «на хранение», это уже не бухгалтерия, а финансовый сериал с плохим финалом.
В-седьмых, отдельный риск — компенсационные выплаты. В деле упоминались выплаты на компенсацию проезда к месту отдыха, при этом, по описанию, фамилии медработников, которым деньги выдали, в документах не были указаны. Для любой организации это опасная ситуация: если деньги списаны общей суммой, а персонального следа нет, потом невозможно доказать нормальную экономику выплаты. Кто получил? На каком основании? По какому расчету? Где подтверждение? Если ответов нет, вопросами займется уже не бухгалтер, а следователь.
Именно сочетание этих признаков и делает историю уголовно опасной: не один человек один раз ошибся, а несколько сотрудников в течение длительного времени использовали свои участки работы так, что деньги уходили из организации, а документы создавали видимость обычных выплат.
Для руководителя и главбуха главный вывод из этой практики очень простой: ОПГ в бухгалтерии начинается не с громких слов, а с маленьких управленческих провалов. Один человек может изменить реестр. Другой может подготовить платеж. Третий может закрыть расхождение справкой. Четвертый может принять наличные «на хранение». А потом все вместе это уже выглядит не как хаос, а как согласованная схема.
Что надо сделать практически
Чтобы бухгалтерия не превратилась в «ОПГ с калькулятором», компании нужен не тотальный контроль ради контроля, а нормальная финансовая гигиена. Один человек не должен одновременно начислять выплаты, менять реестры, отправлять деньги в банк и потом сам же объяснять расхождения бухгалтерской справкой. Зарплатный реестр, платежное поручение и фактический банковский файл нужно хранить и сверять между собой, потому что общая сумма в платежке еще не доказывает, что внутри нет лишних получателей или завышенных выплат.
Особое внимание — доступам. Чужие логины, общие пароли и работа «под учеткой коллеги» удобны ровно до первого уголовного дела, когда уже никто не может доказать, кто именно внес правку. Любая ручная корректировка выплаты должна оставлять след: кто изменил, почему изменил, на основании какого документа и кто это проверил. Премии, компенсации, перерасчеты, выплаты после увольнения и любые нестандартные суммы нужно смотреть отдельно, а не пропускать по принципу «Марина Петровна сказала, значит, так надо».
Самый тревожный сигнал — наличные возвраты. Если сотруднику перечислили лишнее и его просят «снять и вернуть», это уже не бухгалтерия, а начало плохого протокола. Ошибки надо исправлять официально: документ, расчет, основание, отражение в учете. Бухгалтерская справка тоже не должна быть волшебной тряпкой для заметания следов. Она объясняет операцию, а не подгоняет учет под уже ушедшие деньги.
Директору важно понять простую вещь: внутренний контроль — это не недоверие к бухгалтерии, а защита самой бухгалтерии и компании. Хорошему бухгалтеру контроль не мешает. Он мешает хаосу и тем, кто надеется этим хаосом пользоваться. Если в компании можно проследить цепочку «начислили — проверили — согласовали — отправили — сохранили — сверили», система здорова. Если же всё держится на фразах «мы всегда так делали», «пароль все знают» и «реестр не сохранился», то это уже не учет, а лотерея с участием следователя.
Если статья была полезной — подпишитесь, поставьте лайк и сохраните материал. В бухгалтерии порядок нужен не для красоты. Он нужен, чтобы зарплатный реестр не стал доказательством по уголовному делу.
Ваш налоговый консультант,
Евгений Сивков
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии2
интересное дело, сумма крупная, но!! в бюджете. И ключевое:
Ничего подобного... Будет в реестре указан Вася, а деньги ушли, например, Маше. И что толку от этого реестра?
Весь массив перечислений выгружается из "зарплатного проекта", например, в формате Excel. Для контроля проводится синхронизация (программная сверка) данных этого массива с данными, отраженными в ведомостях в учетной программе (1С и т.п.).
И никак иначе... Ибо бумажные распечатанные реестры - не панацея.