ИТ-компаниям с госучастием открыли дверь к аккредитации и льготам: что изменилось

Правительство смягчило правила аккредитации для ИТ-компаний с государственным участием. Речь о постановлении от 01.06.2026 № 673, которое изменило порядок, установленный постановлением Правительства РФ от 30.09.2022 № 1729. На первый взгляд — техническая правка. На самом деле — важная история про деньги: налог на прибыль, страховые взносы и доступ к мерам поддержки для ИТ-специалистов.
Что было не так
Для ИТ-компаний аккредитация — это не просто запись в реестре Минцифры. Это входной билет к налоговым льготам. При соблюдении условий НК РФ аккредитованные ИТ-компании могут применять специальный режим по налогу на прибыль по п. 1.15 ст. 284 НК РФ и пониженные тарифы страховых взносов по ст. 427 НК РФ.
Но возникал парадокс. Компания могла реально разрабатывать ПО для государства, участвовать в значимых ИТ-проектах, работать с государственными информационными системами, но из-за структуры собственности и госучастия выпадать из правил аккредитации.
То есть государству такие разработчики нужны, проекты у них важные, но с доступом к льготам — «не все так однозначно». Классика бюрократии: продукт цифровой, проблема бумажная.
Что изменилось
Теперь компании, где доля прямого или косвенного госучастия составляет не менее 50%, смогут получить ИТ-аккредитацию и претендовать на меры поддержки, если выполняют специальные условия. Но это не означает, что любую госкомпанию с сайтом и системным администратором пустили в ИТ-льготы.
Новый порядок открывает коридор именно для тех, кто занимается реальной и значимой ИТ-разработкой.
Кто сможет пройти
Компания с госучастием не менее 50% должна соответствовать хотя бы одному критерию:
создавать ПО для государственных информационных систем;
разрабатывать программы, базы данных или программно-аппаратные комплексы в рамках особо значимых ИТ-проектов;
быть правообладателем программы из перечня отечественного ПО для обязательной предустановки;
создавать решения для значимых объектов критической информационной инфраструктуры России.
Льготы открывают не «госкомпаниям с компьютерами», а тем, кто действительно делает ИТ-продукты для государства, инфраструктуры и цифрового суверенитета.
Почему это важно
ИТ-аккредитация напрямую влияет на налоговую нагрузку. По налогу на прибыль льготный режим позволяет платить меньше общей ставки. С 2025 года общая ставка налога на прибыль составляет 25%, а для ИТ-компаний при выполнении условий действует специальная ставка по п. 1.15 ст. 284 НК РФ.
По страховым взносам выгода тоже существенная: пониженные тарифы по ст. 427 НК РФ особенно важны для компаний, где основная статья расходов — зарплаты разработчиков, аналитиков, инженеров, тестировщиков и архитекторов.
Поэтому аккредитация — это не значок «мы айтишники». Это вопрос налоговой экономии.
Но есть важный нюанс: аккредитация сама по себе еще не равна праву на льготу. Нужно одновременно выполнить правила постановления № 1729, новые условия постановления № 673 и требования НК РФ.
ФНС потом не будет слушать аргумент «мы почти ИТ». В налогах слово «почти» обычно стоит дорого.
Что проверить компании
Если у компании есть госучастие и ИТ-направление, надо не радоваться новости, а быстро проверить документы.
Минимальный чек-лист:
есть ли прямое или косвенное госучастие не менее 50%;
какой именно ИТ-продукт компания создает;
попадает ли деятельность под новые критерии;
есть ли документы по государственным информационным системам, особо значимым ИТ-проектам, отечественному ПО или критической информационной инфраструктуре;
соответствует ли компания постановлению № 1729;
выполнены ли условия НК РФ для льгот;
правильно ли подтверждается выручка и ИТ-деятельность;
нет ли риска потери аккредитации при ежегодном подтверждении.
Вывод
Поправки полезные, но это не налоговая амнистия и не автоматический пропуск в льготный режим.
Государство просто дало более понятный путь тем ИТ-компаниям с госучастием, которые реально работают над значимыми цифровыми продуктами.
Главное — не перепутать аккредитацию с готовой льготой. Аккредитация открывает дверь. Но чтобы через нее пройти без доначислений, нужны документы, реальные ИТ-проекты и выполнение условий НК РФ.
Иначе льгота быстро превращается в налоговый спор, пени и неприятный разговор с ФНС.
Источник: постановление Правительства РФ от 01.06.2026 № 673; постановление Правительства РФ от 30.09.2022 № 1729; п. 1.15 ст. 284 НК РФ; ст. 427 НК РФ.
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