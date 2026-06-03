ИТ-компаниям с госучастием открыли дверь к аккредитации и льготам: что изменилось

Что было не так

Для ИТ-компаний аккредитация — это не просто запись в реестре Минцифры. Это входной билет к налоговым льготам. При соблюдении условий НК РФ аккредитованные ИТ-компании могут применять специальный режим по налогу на прибыль по п. 1.15 ст. 284 НК РФ и пониженные тарифы страховых взносов по ст. 427 НК РФ.

Но возникал парадокс. Компания могла реально разрабатывать ПО для государства, участвовать в значимых ИТ-проектах, работать с государственными информационными системами, но из-за структуры собственности и госучастия выпадать из правил аккредитации.

То есть государству такие разработчики нужны, проекты у них важные, но с доступом к льготам — «не все так однозначно». Классика бюрократии: продукт цифровой, проблема бумажная.