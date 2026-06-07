Многие надеются, что искусственный интеллект поможет оптимизировать налоги

ИИ — это не волшебная кнопка, а новая налоговая реальность

В интервью Эрика Шмидта есть важная мысль, которую бизнес часто пропускает мимо ушей: искусственный интеллект — это не магия из красивой презентации. Это тяжелая инфраструктура.

За каждым «умным ответом» стоят серверы, чипы, дата-центры, электричество, охлаждение, специалисты, модели, данные и огромные капитальные затраты. То есть ИИ — это не бесплатный джинн из лампы, который случайно научился писать договоры и считать НДС. Это новая производственная мощность.

А значит, конкуренция тоже изменится. Крупные компании смогут внедрять ИИ глубже: в финансы, закупки, продажи, логистику, юридический блок, бухгалтерию, налоги и комплаенс. Они будут строить собственные ИИ-контуры, обучать модели на своих данных, автоматизировать контроль и быстрее принимать решения.

Малый и средний бизнес тоже получит доступ к ИИ, но чаще через готовые сервисы и подписки. Это дешевле, удобнее, но рискованнее. Данные уходят наружу, алгоритм непрозрачен, документы часто получаются шаблонными, а ответственность внутри компании размазывается тонким слоем — как масло на бутерброде, которого явно не хватило.

В итоге может появиться новая форма экономического неравенства. Одни компании будут использовать ИИ как полноценную систему управления. Другие — как помощника для учета, договоров и аналитики. Третьи — как бесплатную игрушку из интернета с логикой: «ну вроде красиво написал, значит, нормально».

В налогах такая стратегия обычно заканчивается плохо. Потому что бесплатный совет может стать очень дорогим, если на его основе приняли решение на миллионы рублей. Особенно если потом выяснится, что ИИ не понял специфику сделки, не учел НДС, неправильно оценил расходы или предложил конструкцию, которая красиво выглядит только до первого требования ФНС.

И здесь меняется роль бухгалтера. Многие любят говорить: «ИИ заменит бухгалтеров». Звучит эффектно, но слишком примитивно. ИИ действительно заберет часть рутины: ввод данных, сверки, первичную проверку документов, подготовку черновиков, поиск расхождений, классификацию операций.

Но хороший бухгалтер от этого не исчезнет. Он станет важнее. Потому что кто-то должен понимать, что на самом деле происходит в бизнесе. Кто-то должен отличать налоговую экономию от налоговой иллюзии. Кто-то должен видеть, где документ выглядит красиво, но юридически опасен. Кто-то должен объяснить директору, что фраза «нейросеть сказала можно» — это не правовая позиция, а слабый мем перед налоговой проверкой.

ИИ может ускорить учет. Но он не отменяет профессиональное суждение. Более того, ценность бухгалтера и налогового консультанта будет смещаться от механического учета к контролю, стратегии, оценке рисков и защите позиции. Профессия не исчезнет. Она станет жестче. Кто просто переносит цифры из одной таблицы в другую — тому действительно пора напрячься.

Кто умеет думать, анализировать, спорить с ФНС и защищать бизнес — тот останется в игре.

Но проснуться придется не только бухгалтеру. Директору тоже нельзя делать вид, что ИИ — это «где-то там у айтишников». Если компания использует искусственный интеллект в учете, продажах, закупках, документообороте, клиентских процессах или налоговом анализе, руководитель должен понимать хотя бы базовые вещи: какие данные используются, кто имеет к ним доступ, кто проверяет результат, кто отвечает за ошибки, как фиксируются управленческие решения, какие документы создаются автоматически и как компания потом докажет реальность операций при проверке.

Потому что в налоговой проверке директор не сможет уверенно сказать: «Это не я, это нейросеть». Точнее, сказать сможет. Но звучать это будет примерно так же убедительно, как: «Это не я подписал договор, это ручка виновата».

ИИ действительно меняет экономику бизнеса. Он ускоряет процессы, снижает издержки, усиливает аналитику и дает компаниям новые возможности. Но одновременно он создает новую зону ответственности.

И главный вопрос будущего будет не в том, использует ли бизнес искусственный интеллект.