Многие надеются, что искусственный интеллект поможет оптимизировать налоги

Недавно в сети активно обсуждали интервью бывшего генерального директора Google Эрика Шмидта. Формально разговор был про искусственный интеллект, ИИ-агентов, гигантские дата-центры, конкуренцию США и Китая, программистов будущего и технологическую гонку. Но если читать это интервью глазами налогового консультанта, картина получается куда интереснее.
Потому что речь там не только о том, что искусственный интеллект станет умнее. Речь о том, что бизнес скоро начнёт работать иначе: быстрее, дешевле, агрессивнее и гораздо менее прозрачно для привычного бухгалтерского и налогового учета. А значит, налоговые риски тоже изменятся. Не потом. Не «когда-нибудь в 2035 году». А уже сейчас.
Эта статья — продолжение темы, которая неожиданно оказалась интересной не только специалистам по технологиям, но и тем, кто каждый день живет в реальной налоговой экономике: бухгалтерам, директорам, предпринимателям и всем, кто платит налоги. Речь о материале «Мы заменили бухгалтерию искусственным интеллектом. И остановились не потому, что он не справился». Судя по реакции, тема ИИ и бухгалтерии уже перестала быть игрушкой для айтишников.
Что на самом деле сказал бывший глава Google
Если убрать из интервью технологический туман, пафос Кремниевой долины и разговоры про будущее человечества, мысль там довольно простая: искусственный интеллект перестает быть «умной справкой» и превращается в исполнителя. Раньше ИИ был чем-то вроде бодрого стажера на удаленке: письмо написал, договор подправил, картинку нарисовал, формулу подсказал, презентацию собрал — и вроде молодец.
Но теперь история меняется. На сцену выходят ИИ-агенты. Это уже не просто чат, который красиво отвечает на вопросы. Это система, которая может получить задачу и начать действовать: собрать данные, проанализировать рынок, написать код, запустить приложение, проверить результат, найти ошибку, исправить ее и снова запустить процесс.
СПРАВКА: ИИ-агенты — это не просто чат-боты, которые отвечают на вопросы. Это цифровые исполнители, способные сами выполнять цепочку действий: собрать данные, проанализировать их, подготовить документ, проверить результат и предложить следующий шаг. Для бизнеса это ускорение процессов. Для налогов — новый риск: ИИ может ошибиться, но отвечать за ошибку будет не алгоритм, а компания, директор или бухгалтер.
То есть бизнес получает не калькулятор с интеллектом, а цифрового сотрудника, который не пьет кофе, не просит отпуск, не спорит с директором и работает с такой скоростью, что обычный документооборот начинает выглядеть как телега на фоне электрокара.
И вот тут налоговому консультанту становится особенно интересно. Потому что налоговая система привыкла к бумажному следу: договор, счет, акт, платежка, переписка, деловая цель, подтверждение реальности операции. А ИИ толкает бизнес в другую реальность — где сделка может быть придумана, просчитана, оформлена, запущена и изменена быстрее, чем бухгалтер успеет спросить: «А первичка-то где?».
И это главный налоговый риск новой эпохи. Экономика бизнеса ускоряется. Документы не всегда успевают за экономикой. А ФНС, как мы знаем, очень не любит, когда реальность бежит впереди учета.
С искусственным интеллектом она не просто побежит. Она рванет так, что налоговому контролю придется надевать кроссовки.
И, судя по всему, ФНС эти кроссовки уже примеряет.
Цифровой сотрудник без трудового договора: кто ответит за ошибки ИИ
У бизнеса появляется новый участник процесса — ИИ-агент. Он не числится в штате, не ходит на планерки, не просит отпуск и не спорит с директором. Но при этом уже может делать то, что раньше выполняли сотрудники: готовить договоры, проверять контрагентов, анализировать закупки, формировать счета, составлять акты, вести переписку, собирать аналитику по рынку и даже предлагать налоговую модель сделки.
Звучит удобно. Почти мечта работодателя: работает быстро, зарплату не просит, больничный не берет. Но есть проблема.
Юридически такого «сотрудника» не существует. У него нет трудового договора, должностной инструкции, материальной ответственности, статуса главного бухгалтера и подписи в приказе об учетной политике.
А последствия его действий будут вполне реальными. Если ИИ неправильно сформирует первичный документ — отвечать будет организация. Если подберет сомнительного контрагента — вопросы получит директор. Если предложит «красивую» налоговую схему — спорить с ФНС будет не нейросеть, а налогоплательщик. Если ошибется в НДС — пени и штрафы прилетят не в облако, а на расчетный счет компании.
И вот здесь главный налоговый вывод: искусственный интеллект может стать частью бизнес-процесса, но налоговая ответственность останется человеческой и корпоративной.
Нейросеть, как обычно, скажет: «Я всего лишь модель». ФНС скажет: «Доплатите НДС».
И, будем честны, в этом споре голос ФНС пока звучит громче. При этом важно понимать: ИИ получит не только бизнес. Налоговая тоже не будет сидеть с калькулятором «Электроника» и наблюдать, как компании автоматизируются.
ФНС уже много лет идет в сторону цифрового контроля: АСК НДС, онлайн-кассы, маркировка, прослеживаемость, электронный документооборот, банковские данные, автоматический обмен информацией. Всё это не случайные игрушки, а элементы большой системы наблюдения за экономикой.
ИИ просто сделает эту систему быстрее и жестче. Налоговая сможет оперативнее выявлять разрывы в цепочках НДС, сравнивать экономику сделки с рынком, искать аномальные платежи, анализировать деловую цель, проверять связи между контрагентами, сопоставлять документы, переписку, банковские операции и поведение компании.
Отдельная зона риска — шаблонные документы, созданные «под спор». ИИ умеет писать красиво. Но если текст не подтверждается реальными поставками, работами, ресурсами, складом, персоналом и экономической логикой, то это не доказательство. Это просто хорошо оформленная проблема.
Раньше инспектору нужно было время, чтобы собрать картину. Теперь картину всё чаще будет собирать машина. А инспектор придет уже не с вопросом «где договор?», а с более неприятным выводом: почему вся ваша сделка выглядит как налоговая имитация?
ИИ может придумать схему. Но статью 54.1 НК РФ он не отменит
У многих предпринимателей уже появилась опасная иллюзия: раз искусственный интеллект умеет быстро анализировать законы, подбирать режимы, считать налоговую нагрузку и писать убедительные документы, значит, с его помощью можно красиво «оптимизировать» налоги.
Формально — да. ИИ действительно может за несколько минут сравнить УСН, ОСНО, НДС, агентские модели, договоры комиссии, дробление процессов, цепочки поставок и даже выдать аккуратную таблицу: где налогов меньше, где рисков больше, где «можно попробовать».
Но есть нюанс. И этот нюанс называется статья 54.1 НК РФ. Она никуда не исчезает от того, что текст подготовила нейросеть, а схема выглядит современно и технологично.
Нельзя уменьшать налоги, если сделка искажает факты хозяйственной жизни. Нельзя одну операцию выдавать за другую. Нельзя создавать документооборот, который живет отдельно от реального бизнеса. Нельзя нарисовать экономику там, где ее на самом деле нет.
ИИ может сделать всё очень красиво.
Он напишет деловую цель.
Подберет судебную практику.
Составит пояснительную записку.
Оформит меморандум на 40 страниц.
Добавит умные формулировки про экономическую целесообразность, самостоятельность контрагентов и разумное деловое поведение. На бумаге будет почти шедевр.
Но если за этим нет реального товара, работ, услуг, персонала, склада, логистики, ресурсов, платежной логики и нормальной деловой причины — вся конструкция развалится при первой серьезной проверке.
Потому что ФНС спорит не с красотой текста. ФНС спорит с реальностью.
И если реальности нет, искусственный интеллект не спасет налогоплательщика. Он просто поможет красиво упаковать проблему, которую потом придется распаковывать уже в акте проверки, возражениях, жалобе и суде.
Главный вывод простой: ИИ можно использовать для анализа налоговых рисков, подготовки документов и проверки позиции. Но нельзя использовать его как волшебную машинку для превращения слабой сделки в реальную.
Нейросеть может написать: «операция имела разумную деловую цель». ФНС спросит: где товар, люди, деньги, склад, транспорт, переписка и экономический смысл? И вот на этот вопрос должен отвечать уже не ИИ, а бизнес.
ИИ — это не волшебная кнопка, а новая налоговая реальность
В интервью Эрика Шмидта есть важная мысль, которую бизнес часто пропускает мимо ушей: искусственный интеллект — это не магия из красивой презентации. Это тяжелая инфраструктура.
За каждым «умным ответом» стоят серверы, чипы, дата-центры, электричество, охлаждение, специалисты, модели, данные и огромные капитальные затраты. То есть ИИ — это не бесплатный джинн из лампы, который случайно научился писать договоры и считать НДС. Это новая производственная мощность.
А значит, конкуренция тоже изменится. Крупные компании смогут внедрять ИИ глубже: в финансы, закупки, продажи, логистику, юридический блок, бухгалтерию, налоги и комплаенс. Они будут строить собственные ИИ-контуры, обучать модели на своих данных, автоматизировать контроль и быстрее принимать решения.
Малый и средний бизнес тоже получит доступ к ИИ, но чаще через готовые сервисы и подписки. Это дешевле, удобнее, но рискованнее. Данные уходят наружу, алгоритм непрозрачен, документы часто получаются шаблонными, а ответственность внутри компании размазывается тонким слоем — как масло на бутерброде, которого явно не хватило.
В итоге может появиться новая форма экономического неравенства. Одни компании будут использовать ИИ как полноценную систему управления. Другие — как помощника для учета, договоров и аналитики. Третьи — как бесплатную игрушку из интернета с логикой: «ну вроде красиво написал, значит, нормально».
В налогах такая стратегия обычно заканчивается плохо. Потому что бесплатный совет может стать очень дорогим, если на его основе приняли решение на миллионы рублей. Особенно если потом выяснится, что ИИ не понял специфику сделки, не учел НДС, неправильно оценил расходы или предложил конструкцию, которая красиво выглядит только до первого требования ФНС.
И здесь меняется роль бухгалтера. Многие любят говорить: «ИИ заменит бухгалтеров». Звучит эффектно, но слишком примитивно. ИИ действительно заберет часть рутины: ввод данных, сверки, первичную проверку документов, подготовку черновиков, поиск расхождений, классификацию операций.
Но хороший бухгалтер от этого не исчезнет. Он станет важнее. Потому что кто-то должен понимать, что на самом деле происходит в бизнесе. Кто-то должен отличать налоговую экономию от налоговой иллюзии. Кто-то должен видеть, где документ выглядит красиво, но юридически опасен. Кто-то должен объяснить директору, что фраза «нейросеть сказала можно» — это не правовая позиция, а слабый мем перед налоговой проверкой.
ИИ может ускорить учет. Но он не отменяет профессиональное суждение. Более того, ценность бухгалтера и налогового консультанта будет смещаться от механического учета к контролю, стратегии, оценке рисков и защите позиции. Профессия не исчезнет. Она станет жестче. Кто просто переносит цифры из одной таблицы в другую — тому действительно пора напрячься.
Кто умеет думать, анализировать, спорить с ФНС и защищать бизнес — тот останется в игре.
Но проснуться придется не только бухгалтеру. Директору тоже нельзя делать вид, что ИИ — это «где-то там у айтишников». Если компания использует искусственный интеллект в учете, продажах, закупках, документообороте, клиентских процессах или налоговом анализе, руководитель должен понимать хотя бы базовые вещи: какие данные используются, кто имеет к ним доступ, кто проверяет результат, кто отвечает за ошибки, как фиксируются управленческие решения, какие документы создаются автоматически и как компания потом докажет реальность операций при проверке.
Потому что в налоговой проверке директор не сможет уверенно сказать: «Это не я, это нейросеть». Точнее, сказать сможет. Но звучать это будет примерно так же убедительно, как: «Это не я подписал договор, это ручка виновата».
ИИ действительно меняет экономику бизнеса. Он ускоряет процессы, снижает издержки, усиливает аналитику и дает компаниям новые возможности. Но одновременно он создает новую зону ответственности.
И главный вопрос будущего будет не в том, использует ли бизнес искусственный интеллект.
Главный вопрос будет другим: кто в компании понимает, что именно делает ИИ, и кто будет отвечать, если он ошибется?
Что бизнесу делать уже сейчас: не запрещать ИИ, а поставить его на учет
Главная ошибка — делать вид, что искусственный интеллект где-то там, в будущем. Он уже в компании. Просто иногда директор об этом еще не знает. Сотрудники уже используют нейросети для писем, договоров, таблиц, пояснений, презентаций, проверки контрагентов и даже налоговых выводов.
Поэтому первый шаг простой: нужно понять, где именно в бизнесе применяется ИИ.Не абстрактно «мы используем современные технологии», а конкретно: бухгалтерия, юристы, продажи, закупки, маркетинг, HR, склад, производство, работа с клиентами, подготовка документов для ФНС.
Второй шаг — утвердить внутренние правила. Кто может использовать ИИ. Для каких задач. Какие данные нельзя загружать. Кто проверяет результат. Кто утверждает итоговый документ. Где хранится версия, подготовленная ИИ. Кто несет ответственность, если в документе ошибка. Иначе получится классика: нейросеть написала, сотрудник скопировал, директор подписал, а потом вся компания делает вид, что это «само появилось».
Третий момент — четко разделить черновик и официальный документ. ИИ может подготовить проект договора, ответа на требование, пояснительной записки или налогового анализа. Но официальный документ должен проходить человеческую проверку. Особенно если он уходит в банк, контрагенту, суд или налоговую инспекцию.
Четвертое — проверить договоры с поставщиками ИИ-решений. Что именно покупает компания: лицензию, услугу, доступ к платформе, разработку, сопровождение, консультации или комплексный цифровой продукт? От этого зависит бухгалтерский и налоговый учет, НДС, подтверждение расходов и правовая квалификация операции.
Пятое — документировать экономический эффект. Если компания тратит деньги на ИИ, нужно уметь объяснить зачем: снижение затрат, ускорение обработки заявок, контроль ошибок, рост продаж, автоматизация учета, повышение качества проверки документов. Просто фраза «мы внедрили ИИ» для налогового учета звучит красиво, но слабовато.
Шестое — не использовать искусственный интеллект для создания красивой налоговой реальности задним числом. Это опасная игрушка. ИИ действительно может написать убедительное обоснование, подобрать судебную практику и красиво объяснить деловую цель. Но если товара, работ, услуг, склада, персонала, логистики и реальной экономики не было, то это не налоговая позиция. Это фантик от проблемы.
ФНС всё чаще смотрит не только на документы, но и на логику хозяйственной жизни. А логика, как известно, не появляется от того, что нейросеть написала слово «целесообразность» пять раз подряд.
Седьмое — обучить бухгалтерию, юристов и руководителей. Но не в формате «посмотрите, как нейросеть пишет стихи про НДС». А по делу: как проверять документы, как не раскрывать коммерческую и налоговую информацию, как оценивать результат работы ИИ, как фиксировать управленческие решения и как не превратить удобный инструмент в доказательство против самой компании.
ИИ не нужно бояться. Его нужно контролировать.
Искусственный интеллект ускоряет бизнес.
ФНС ускоряет контроль.
Документы создаются быстрее.
Ошибки тоже создаются быстрее.
А ответственность, как была на компании, директоре и бухгалтере, так там и останется.
ИИ может написать договор за 30 секунд. Но если сделка фиктивная, налоговая проверка потом может идти годами.
ИИ может подготовить ответ на требование ФНС. Но если в ответе нет фактов, это просто красивый текст.
ИИ может предложить налоговую модель. Но если она не выдерживает статью 54.1 НК РФ, это не модель, а билет в доначисления.
Поэтому бизнесу нужно не просто внедрять искусственный интеллект. Его нужно внедрять с налоговой головой. Иначе всё закончится стандартно: сначала все радуются автоматизации, потом бухгалтер ищет первичку, директор ищет виноватого, а налоговый консультант открывает акт проверки и тихо говорит: «Ну, начинается».
Тема ИИ, налогов и цифрового контроля — это уже не фантастика и не разговоры айтишников на конференции. Это новая реальность для бухгалтеров, директоров и предпринимателей.
Я уже писал об этом подробнее в отдельных материалах. Рекомендую прочитать, если хотите понять, куда всё движется и почему фраза «мы просто воспользовались нейросетью» скоро может звучать в налоговом споре очень слабо.
«Цифровой концлагерь начинается не с решётки, а с кнопки “Согласен”»
О том, как добровольная передача данных постепенно превращается в систему тотального цифрового контроля.
«У галлюцинации ИИ появился конкретный штраф — 50 000 рублей»
О том, что ошибки искусственного интеллекта уже перестают быть смешной историей из интернета и начинают иметь вполне реальную цену.
«Главбух загрузил документы в нейросеть. Кто потом будет отвечать»
О главном вопросе для бизнеса: можно ли доверять ИИ конфиденциальные документы и кто будет крайним, если что-то пойдет не так.
Если статья была полезной — сохраните ее, отправьте бухгалтеру, директору или тому самому человеку в компании, который уже говорит: «Да ладно, нейросеть всё сделает». Нет, не всё.
А за то, что сделает неправильно, отвечать всё равно придется людям. Мои книги и материалы по налогам. Консультации по налоговым проверкам, НДС, рискам и спорам с ФНС.
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