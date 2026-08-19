Менеджер за рулем служебного авто: когда нужен предрейсовый медосмотр и когда штраф доходит до 130 000 ₽

Приветствую, коллеги! На связи Евгений Сивков, налоговый консультант. Менеджер сел за руль служебной машины. Медосмотр не провели. Это законная экономия или штраф до 130 000 ₽?
Решают не ключи от автомобиля и не одно слово в штатном расписании, а совокупность документов и фактической работы: трудовая функция, должностная инструкция, задания, маршруты и путевые листы.
Недавно бухгалтерское сообщество обсуждало разъяснения Роструда: ведомство указало, что если сотрудник эпизодически использует служебную машину, но не является водителем по штатке, предрейсовые медосмотры ему не нужны. Казалось бы, выдыхаем?
Как консультант, который регулярно защищает бизнес в спорах с ФНС и ГИТ, я призываю вас не спешить. Разъяснение Роструда — это сильный аргумент для защиты, но не индульгенция. Если фактическая работа менеджера похожа на работу водителя, одной красивой должностью от штрафа не отбиться.
Ниже — полный гайд, который примирит Трудовой кодекс, Закон о безопасности дорожного движения (№ 196-ФЗ) и суровую судебную практику. Сохраняйте в закладки и отправляйте кадровикам.
Конфликт позиций: Роструд против Верховного Суда
Главная проблема для бухгалтера и юриста компании кроется в разном подходе ведомств и судов к понятию «водитель».
Позиция Роструда (Трудовое право)
Письмо Роструда от 21.03.2025 № ПГ/04365-6-1 разбирало ситуацию с курьерами, которые иногда управляют служебной машиной. Ведомство считает, что эпизодическое управление служебным автомобилем работником, чья трудовая функция не связана с работой водителя, само по себе не создаёт обязанности по предрейсовым осмотрам (ст. 57, 220 ТК РФ, ст. 23 Закона № 196-ФЗ).
Но важно понимать: это разъяснение не является нормативным актом и не отменяет судебную оценку конкретных обстоятельств.
Позиция Верховного Суда (Административное и Транспортное право)
Судьи смотрят не на название должности, а на факт и оформление. В Постановлении ВС РФ № 18-АД16-173 суд поддержал штраф для компании, где торговый представитель регулярно ездил по маршруту к клиентам. Ключевым аргументом стало то, что в путевых листах сотрудник был указан как водитель, а автомобиль использовался для постоянных служебных разъездов.
Вывод: Если вы выпускаете машину на линию и оформляете путевой лист, где менеджер указан водителем, инспектор ГИБДД и суд будут применять нормы Закона № 196-ФЗ, а не письма Роструда.
Шпаргалка: Ситуация — Решение
Ситуация
Что делать
Офисный сотрудник изредка ездит по поручению (например, раз в месяц отвезти документы в банк).
Позиция Роструда может быть аргументом. Но сначала проверьте, не выглядит ли сотрудник фактически как водитель: постоянные маршруты, посещение клиентов, требование водительских прав при приёме, путевые листы с указанием его как водителя.
Постоянные маршруты, посещение клиентов, сотрудник указан водителем в путевых листах.
Безопаснее организовать предрейсовые осмотры. Риск штрафа и признания нарушения правил БДД слишком высок.
Водитель возит директора или иных лиц (пассажиров).
Нужен не только предрейсовый, но и послерейсовый осмотр (обязателен при перевозке пассажиров).
Перевозка опасных грузов или организованных групп детей.
Дистанционный формат медосмотров не применяется. Только очный осмотр.
Не путайте медосмотр водителя и техконтроль: для легкового авто менеджера это разные и не всегда обязательные процедуры
В бухгалтерии часто смешивают эти понятия, штрафуя «не того» специалиста и требуя лишних бумаг. Запомните:
Предрейсовый медосмотр (Приказ Минздрава № 266н). Проверяет человека (давление, пульс, алкоголь). Проводит медработник. Отметка в путевом листе: "Прошел предсменный (предрейсовый) медицинский осмотр, к исполнению трудовых обязанностей допущен".
Предрейсовый техконтроль (Приказ Минтранса № 9). Проверяет машину (тормоза, рулевое, светотехника). Проводит контролер технического состояния (механик). Отметка: "Выпуск на линию разрешён".
Важный нюанс: Приказ Минтранса № 9 о предрейсовом техконтроле распространяется на коммерческие перевозки, а также на перевозки для собственных нужд автобусами и грузовыми автомобилями. Обычный легковой автомобиль менеджера, который не занимается перевозками пассажиров и грузов в коммерческих целях, под это правило, как правило, не попадает. Требовать отметки о техконтроле в путевом листе на легковушку для разъездов менеджера — избыточно.
Как организовать медосмотры: три законных пути
Если вы решили, что осмотры нужны (или наняли штатных водителей), у вас три пути организации самого процесса. Все они требуют наличия медицинской лицензии с соответствующим видом работ (у сторонней клиники или у вашей компании).
Договор со сторонней лицензированной медорганизацией. Водители проходят осмотр в клинике или медработник приезжает к вам.
Собственный медкабинет. Вы нанимаете медработника в штат, оборудуете помещение и получаете медицинскую лицензию на свою компанию.
Дистанционные осмотры с использованием медизделия. Установка специального терминала в офисе.
Как вести журналы учета?
А вот учет результатов (журналы) можно вести двумя способами:
Бумажный журнал. Форма произвольная, но с обязательными реквизитами (п. 21 Приказа № 266н). Страницы необходимо прошнуровать, пронумеровать и скрепить печатью медицинской организации (при ее наличии).
Электронный журнал. Ведется с соблюдением закона о персональных данных. Медработник подписывает записи УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписью), а работник — ПЭП (простой электронной подписью).
Дистанционные осмотры: проверяемые условия
Это легальный и удобный способ (Постановление Правительства № 866, Приказ Минздрава № 266н), но он требует строгого соблюдения правил:
Используется только специальное зарегистрированное медизделие (терминал), а не просто видеозвонок.
Идентификация личности проводится способами, предусмотренными постановлением № 866: с использованием медизделия, ЕСИА или Единой биометрической системы.
Очное ХТИ: Водители на «дистанционке» обязаны не реже двух раз в год очно проходить химико-токсикологические исследования.
Хранение: Результаты измерений с терминала должны храниться не менее 30 календарных дней.
У медработника, проводящего удаленный осмотр, должна быть УКЭП и дополнительное обучение.
Налоговый блок: снимет ли ФНС расходы на ГСМ?
Существует миф: «Нет штампа медика в путевом листе — ФНС автоматически снимет все расходы на бензин». Это неверно и слишком категорично.
Для налогового учета (ст. 252 НК РФ) важна деловая цель поездки и ее документальное подтверждение. Путевой лист и медотметка нужны в том объеме, в котором их требует транспортное законодательство. Отсутствие отметки медика — это административное нарушение, но оно не означает автоматическое исключение всех расходов, если реальность поездки подтверждена иначе.
Чтобы защитить ГСМ, амортизацию и лизинговые платежи, соберите пакет:
Приказ о закреплении авто за сотрудником.
Служебные задания или маршрутные листы (с подписями руководителей о выполнении).
Данные о пробеге и чеки / отчеты по топливным картам.
Акты на ремонт и ТО.
Лайфхак с личным авто: Использование личного автомобиля с выплатой компенсации (ст. 188 ТК РФ) снимает проблему путевых листов и предрейсовых осмотров. Но для этого нужно письменное соглашение, размер компенсации и подтверждение служебного использования. Сам по себе факт езды на личной машине не освобождает от медосмотров, если в трудовом договоре сотрудника прямо прописана функция «водитель».
Учет рабочего времени
Закон (ст. 220 ТК РФ) прямо включает время прохождения самого обязательного медосмотра в рабочее время. Однако порядок учета дороги до клиники и ожидания в очереди законом жестко не регламентирован.
Совет: Чтобы избежать споров с работниками и ГИТ, обязательно пропишите в Правилах внутреннего трудового распорядка (ПВТР) или Положении об оплате труда, как именно тарифицируется время в пути до медцентра и время ожидания.
Цена ошибки: реальные штрафы (КоАП РФ)
Вот актуальные статьи, которые грозят компании:
ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (Допуск работника к исполнению обязанностей без обязательного медосмотра).
Штраф на юрлицо: от 110 000 до 130 000 ₽.
ч. 2 ст. 12.31.1 КоАП РФ (Нарушение правил обеспечения БДД при организации перевозок, выразившееся в выпуске на линию без предрейсового медосмотра).
Штраф на юрлицо: 30 000 ₽.
ст. 12.32 КоАП РФ (Допуск к управлению ТС водителя в состоянии опьянения или не имеющего права управления).
Штраф на юрлицо: 100 000 ₽. (Применяется, если вы выпустили пьяного или лишенного прав, а не просто за бумажную оплошность).
Чек-лист: что сделать на этой неделе
Провести аудит фактических обязанностей. Документы нужно приводить в соответствие с реальностью, а не чистить задним числом. Если менеджер ежедневно ездит по маршрутам, удаление одной фразы из инструкции проблему не решит — суд посмотрит на факт.
Проверить путевые листы. Кто вписан в графу «Водитель»? Если это менеджеры по продажам с постоянными маршрутами — вам нужно либо менять логистику, либо организовывать медосмотры.
Не вписывать «управление авто» в инструкции «для налогового спокойствия». Так вы сами закрепите водительскую функцию и создадите безусловную обязанность проводить осмотры по Закону № 196-ФЗ.
Разделить медосмотр и техконтроль. Убедитесь, что вы не требуете от механика ставить отметку о техконтроле на легковушки, которые не подлежат этому контролю по Приказу Минтранса № 9.
Проверить договор с клиникой. Убедитесь, что в их мед. лицензии есть конкретный пункт: «медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые)».
Коллеги, а как вы решаете проблему с разъездными сотрудниками в вашей компании? Оформляете путевые листы, используете терминалы или перешли на компенсацию за личное авто? Делитесь опытом в комментариях!
Нормативная база (первоисточники для бухгалтера):
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (ст. 23).
Приказ Минздрава России от 30.05.2023 № 266н (Порядок проведения медосмотров).
Постановление Правительства РФ от 30.05.2023 № 866 (Особенности дистанционных осмотров).
Приказ Минтранса России от 28.09.2022 № 390 (Об утверждении состава сведений и порядка оформления путевого листа).
Постановление ВС РФ № 18-АД16-173 (Судебная практика по торговым представителям).
Письмо Роструда от 21.03.2025 № ПГ/04365-6-1.
С уважением, ваш налоговый консультант,
Евгений Сивков
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