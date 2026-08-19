Менеджер за рулем служебного авто: когда нужен предрейсовый медосмотр и когда штраф доходит до 130 000 ₽

Приветствую, коллеги! На связи Евгений Сивков, налоговый консультант. Менеджер сел за руль служебной машины. Медосмотр не провели. Это законная экономия или штраф до 130 000 ₽?

Решают не ключи от автомобиля и не одно слово в штатном расписании, а совокупность документов и фактической работы: трудовая функция, должностная инструкция, задания, маршруты и путевые листы.

Недавно бухгалтерское сообщество обсуждало разъяснения Роструда: ведомство указало, что если сотрудник эпизодически использует служебную машину, но не является водителем по штатке, предрейсовые медосмотры ему не нужны. Казалось бы, выдыхаем?

Как консультант, который регулярно защищает бизнес в спорах с ФНС и ГИТ, я призываю вас не спешить. Разъяснение Роструда — это сильный аргумент для защиты, но не индульгенция. Если фактическая работа менеджера похожа на работу водителя, одной красивой должностью от штрафа не отбиться.

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