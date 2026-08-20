ИП на УСН стал плательщиком НДС и потребовал доплату: почему суд отказал

Фабула дела

ИП на УСН сдавал организации нежилое помещение. Арендная плата составляла 142 800 руб. в месяц. В договоре прописали условие: если арендодатель станет плательщиком НДС, стороны оформят соглашение о размере арендной платы и сумме НДС.

С 1 января 2025 года ИП стал плательщиком НДС. Он направил арендатору проект допсоглашения, увеличив плату до 171 360 руб. (с учетом НДС 20%)*. Арендатор допсоглашение не подписал, а аренду продолжил платить по-старому — 142 800 руб. ИП обратился в суд за взысканием задолженности по НДС.