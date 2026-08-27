Что меняется в кадровой работе с 1 сентября 2026 года: сверхурочные, МВД, водители и ЧС

С 1 сентября кадровик может ошибиться уже в трёх привычных действиях: поставить испытание маме ребёнка двух лет, отправить в МВД старый бланк и запланировать 240 часов сверхурочных одним приказом директора. Во всех трёх случаях логика «мы всегда так делали» больше не работает. Чтобы вы встретили осенние изменения во всеоружии, мы подготовили разбор новых правил с акцентом на реальные риски и практические шаги.

Краткая шпаргалка: что меняется с 1 сентября

До 1 сентября 2026 года С 1 сентября 2026 года Лимит сверхурочных — 120 часов в год До 240 часов — только при наличии коллективного договора или отраслевого соглашения Испытательный срок запрещен мамам детей до 1,5 лет Запрет расширен: мамам детей до 3 лет Уведомления в МВД по старым формам Только новые формы по приказу МВД № 290 Срок решения о неполном рабочем времени не регламентирован Решение по заявлению работника — максимум за 5 рабочих дней

1. Сверхурочные работы: главный риск и новые лимиты

Основание: Федеральный закон от 25.05.2026 № 144-ФЗ. Многие ошибочно полагают, что лимит в 240 часов в год вводится автоматически. Это не так. Увеличение лимита возможно только если это прямо предусмотрено коллективным договором и (или) отраслевым соглашением, распространяющимся на работодателя. Одного локального нормативного акта (ЛНА) или приказа директора для этого недостаточно. Кроме того, установлен новый общий дневной лимит сверхурочной работы — не более 4 часов в день. Для части работников (например, несовершеннолетних или инвалидов) потолок в 120 часов в год сохраняется. Оплата: первые 2 часа в пределах 120 часов в год оплачиваются в полуторном размере, последующие до 120 часов — не менее чем в двойном. Начиная со 121-го часа в году каждый час оплачивается не менее чем в двойном размере. Также работники, привлекаемые к сверхурочной работе сверх 120 часов в год, получили право на один оплачиваемый рабочий день в году для прохождения диспансеризации.

2. Увольнение за хищение: только по решению суда

Основание: Федеральный закон от 25.05.2026 № 144-ФЗ (новая редакция пп. «г» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). Работодатель получил право уволить сотрудника за хищение, растрату или умышленную порчу имущества, даже если уголовное преследование прекращено по нереабилитирующим основаниям (примирение сторон, уплата штрафа, амнистия, возмещение ущерба). Важно: акта внутренней служебной проверки для этого категорически недостаточно. Новая норма работает только при наличии вступившего в силу судебного решения о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующему основанию. Даже при наличии такого решения работодатель обязан соблюсти общий порядок увольнения, включая истребование письменного объяснения и строгое соблюдение сроков применения дисциплинарного взыскания.

3. Сокращение штата: приоритет для вернувшихся с военной службы

Основание: Федеральный закон от 25.04.2026 № 108-ФЗ. В перечень лиц с преимущественным правом на сохранение рабочего места включены работники, у которых после военной службы по мобилизации возобновилось действие ранее приостановленного трудового договора на основании ч. 9 ст. 351.7 ТК РФ. Это не абсолютный иммунитет от сокращения. Преимущество действует при равной производительности труда и квалификации. Если документально подтверждено, что показатели вернувшегося сотрудника объективно ниже, чем у коллег, данная гарантия не применяется.

4. Иностранные работники и ВКС: новые формы и риски штрафов

Основание: Приказ МВД от 12.05.2026 № 290; Федеральный закон от 26.07.2026 № 241-ФЗ. Уведомление о заключении или расторжении договора в срок не позднее 3 рабочих дней касается всех иностранных работников, а не только высококвалифицированных специалистов (ВКС). Для ВКС дополнительно сохраняется обязанность подавать ежеквартальное уведомление о выплате вознаграждения. Использование старых форм уведомлений повлечет штраф по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ: для организаций он составляет 400–800 тыс. рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — до 1 млн рублей. Важно на перспективу: минимальный размер заработной платы ВКС в общем случае составит не менее 717 000 рублей в месяц, но эта норма начнет действовать с 1 марта 2027 года, а не с 1 января.

5. Режим труда и отдыха водителей: уточнение перерывов

Основание: Приказ Минтранса от 14.04.2026 № 160. В правилах предоставления перерывов часто возникает путаница. Новые нормы работают так: При смене более 4 часов предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью от 30 минут до 2 часов.

При смене более 8 часов возможны два таких перерыва.

Правило «не позднее чем через 5 часов после начала работы» относится к перерыву между частями разделённой смены , а не к последнему обеденному перерыву.

Отдельно сохраняется специальный перерыв для отдыха и восстановления сил, который предоставляется после 4,5 часа непрерывного управления автомобилем.

6. Дополнительные выходные при ЧС: строгие условия и сроки

Основание: Постановление Правительства РФ от 28.05.2026 № 620. Право на дополнительные дни возникает не просто от факта проживания в зоне ЧС. Должны одновременно соблюдаться три условия: Фактическое проживание в жилом помещении, находящемся в зоне ЧС. Нарушение условий жизнедеятельности. Утрата имущества в результате ЧС. Сроки предоставления: Дополнительный оплачиваемый выходной день предоставляется в течение 10 дней после подачи письменного заявления.

Отпуск без сохранения заработной платы (до 5 календарных дней) предоставляется в течение 20 дней после заявления.

Оба вида отдыха оформляются приказом работодателя.

7. Две важные поправки из ФЗ № 144-ФЗ, о которых часто забывают

Неполное рабочее время: работодатель обязан принять решение по письменному заявлению работника об установлении неполного рабочего времени в срок не позднее пяти рабочих дней. Отзыв из отпуска «вредников»: работника с вредными или опасными условиями труда можно отозвать из отпуска только в исключительных (чрезвычайных) случаях. Часы, отработанные вместо дней отпуска, оплачиваются не менее чем в двойном размере, а сам порядок отзыва должен быть закреплен в локальных документах компании.

Практический чек-лист для кадровика и бухгалтера на конец августа: