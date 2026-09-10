Что ФНС найдет в вашей бухгалтерии: 4 риска, которые годами могли лежать без движения

В моей практике осенью 2026 года всё чаще встречаются требования, которые еще пару лет назад казались экзотикой. Инспекторы всё чаще поднимают старую дебиторку, спрашивают про «разрывы» по налогу на прибыль, сравнивают зарплаты штатников и выплаты самозанятым, а также пристально смотрят на компании, сменившие регион на упрощенке. Прежде чем мы разберем, как отвечать на эти запросы, давайте проведем экспресс-аудит. Четыре сигнала, которые я бы проверил в своей базе уже сегодня: Зависшая старая дебиторка по физлицам (директору, учредителям, родственникам). Расходы по контрагентам, по которым ФНС запрашивает пояснения либо выявляет рисковые признаки. Регулярные, одинаковые по сумме выплаты одним и тем же самозанятым. Смена региона регистрации на УСН в недавнем прошлом. Если хотя бы один пункт про вас — читайте внимательно. Разбираем каждый риск и ошибки, которые нельзя повторять.

Туманные подотчеты и займы: разбираемся со счетами

Многие руководители до сих пор воспринимают компанию как свой личный карман. Выдают себе деньги, оплачивают с корпоративной карты личные покупки, рестораны, отпуска. Подтверждающих документов нет годами. Бухгалтер от безысходности вешает эти суммы на счета расчетов. Сразу сделаю важную оговорку: счета 66 и 67 здесь ни при чем, они предназначены для кредитов и займов, полученных организацией. Для денег, выданных директору, мы смотрим на счет 71 (подотчетные суммы), 73 (займы работникам) или 76 (прочие дебиторы, в зависимости от природы операции). Со временем там набегают миллионы. Но важно понимать развилку: Незакрытый подотчет сам по себе еще не тождественен доходу.

Действующий заем с реальной обязанностью возврата — тоже не доход в виде самой суммы долга. Но есть отдельный налоговый риск: если работодатель или взаимозависимая организация выдали беспроцентный либо низкопроцентный заем, у заемщика может возникнуть облагаемый НДФЛ доход в виде материальной выгоды от экономии на процентах (ст. 212 НК РФ). ФНС прямо напоминает об этом в свежих разъяснениях.

А вот оплата семейного отдыха, ремонта личного дома, личных покупок и других расходов, произведенных исключительно в интересах физлица, уже создает высокий риск дохода в натуральной форме по ст. 211 НК РФ. (Оплату медицинских услуг я намеренно не включаю в этот список: п. 10 ст. 217 НК РФ предусматривает специальное освобождение при соблюдении ряда условий). Инспекторы запрашивают учетную политику и локальные акты. Проверьте сроки и порядок отчётности, установленные вашими документами, и наличие просроченной задолженности по каждому подотчетному лицу. Если документов нет годами, инспектор делает вывод, что это скрытые выплаты руководству. Спорим по страховым взносам

Сам факт возникновения дохода по НДФЛ еще не означает автоматического появления объекта по взносам. Инспекции необходимо обосновать, что спорная выплата произведена в рамках трудовых отношений (ст. 420 НК РФ). Если такой связи нет, у компании появляются основания оспаривать начисление. Важно для директора в 2026 году. Для единоличного исполнительного органа коммерческой организации с 1 января 2026 года действует специальное правило: база для страховых взносов за месяц в общем случае принимается не ниже МРОТ, если облагаемые выплаты руководителю ниже этой величины. Это отдельное правило, и его не нужно смешивать со спором о конкретных личных расходах директора. Чем рискует бухгалтер?

Ответственность (административная по ст. 15.11 КоАП, субсидиарная или уголовная) не наступает автоматически за сам факт проводки. Для каждого вида нужен свой состав, вина и причинно-следственная связь. Зафиксируйте позицию письменно. Если бухгалтер видит налоговый риск, служебная записка директору поможет подтвердить, что он своевременно сообщил руководителю о последствиях операции и не скрывал профессиональную оценку. Но сама по себе такая записка не исключает ответственность, если бухгалтер сознательно участвует в неправомерных действиях. Корпоративный риск тоже реальный

Личные расходы директора могут быть взысканы с него как убытки, если он не докажет их связь с интересами общества. В деле № А40-13607/2024 с бывшего генерального директора взыскали около 6,8 млн руб. убытков по части расходов, экономическую пользу которых для общества он не подтвердил. Кассация взысканную часть оставила в силе, а по остальной части отправила спор на новое рассмотрение. Чем может закончиться личная покупка за счет компании

Если организация оплачивает личные расходы директора, последствия зависят от того, как операция была отражена в учете: из налоговых расходов могут исключить сумму затрат, если она уменьшила налог на прибыль;

у директора может возникнуть НДФЛ с дохода в натуральной форме;

отдельно инспекция может поставить вопрос о страховых взносах, если сочтет выплату произведенной в рамках трудовых отношений;

при возникновении недоимки возможны пени и штраф;

сама компания или ее новые участники могут поставить вопрос о взыскании с директора убытков. Поэтому считать налоговый эффект нужно по конкретной операции, а не применять одну универсальную формулу.

Что инспекция проверяет по расходам («разрывы» по прибыли)

Под «разрывом по прибыли» далее понимаем рабочее обозначение претензий инспекции к расходам по конкретной цепочке контрагентов. В одном из полученных нами требований инспекция использовала следующую формулировку: «По результатам анализа банковских выписок присутствуют расчеты с недобросовестными контрагентами, сработал критерий Р-5 ППА-отбор на сумму... руб.». Инспекция просит пояснить обоснованность расходов. Как формировать доказательственную цепочку?

Первым шагом установите правовое основание требования. Посмотрите, в рамках какой процедуры оно направлено, какие документы запрошены и относятся ли они к предмету соответствующего мероприятия налогового контроля. Распространенная ошибка — сразу бежать к контрагенту за его книгой продаж или декларациями. Контрагент вам ничего не обязан раскрывать. Ваша задача — собрать свою доказательственную цепочку:

Договор → Товар/услуга → Логистика → Оплата → Использование в деятельности → Конечный деловой результат. В ответе в ИФНС указывайте факты: предмет сделки, даты, суммы, деловую цель. Магических формулировок в налоговом споре не существует. Отвечайте полно в пределах поставленного вопроса. Не добавляйте неподтверждённые версии и лишние предположения, но и значимые факты не скрывайте.

Самозанятые против штатников: ищем подмену

Инспекторы просят пояснить, почему средняя зарплата штатных сотрудников ниже выплат самозанятым. Сразу отмечу: высокая цена услуг сама по себе не является нарушением. ФНС действительно использует сравнение доходов самозанятых и штатников как аналитический фактор, но оценка проводится в совокупности с другими признаками. На что реально смотрит ФНС в 2026 году: Длительность и регулярность отношений.

Моноклиентство. В отдельных разъяснениях территориальных органов ФНС (например, УФНС по Карелии) среди маркеров называют получение более 90% дохода от одного заказчика. Но само по себе превышение этой доли не превращает ГПД в трудовой договор — обстоятельства оцениваются в совокупности.

Одинаковые периодические выплаты.

Подчинение внутреннему распорядку, отсутствие самостоятельности. Базовая проверка перед оплатой: Актуальный статус плательщика НПД. Наличие чека из приложения «Мой налог» на каждую сумму. Исполнитель не был вашим работником менее двух лет назад (ФНС продолжает жестко контролировать этот запрет). Детализация цены в договоре полезна и показывает экономический смысл, но договор не спасет, если фактически отношения трудовые. Если самозанятый ходит в офис к 9:00, подчиняется графику и получает фиксированную сумму каждый месяц — ни одна детализация в договоре не убедит инспектора.

Фиктивная налоговая миграция и УСН

Налоговики рассылают компаниям письма с подозрениями в фиктивной миграции ради льготных ставок по УСН, грозя доначислениями. Здесь важно опираться на закон. Главный факт: если в любом из трех последовательных налоговых периодов начиная с года переезда ставка в новом регионе оказывается ниже ставки, установленной на соответствующий период прежним регионом, налог рассчитывается по ставке прежнего региона (п. 2 ст. 346.21 НК РФ). ФНС повторила этот порядок в своих свежих разъяснениях. При споре о фиктивности переезда инспекция будет оценивать совокупность фактических обстоятельств. Сам по себе отдельный признак — отсутствие сотрудников, небольшое помещение или удаленное управление — еще не образует универсального доказательства фиктивности. Территориальные управления ФНС действительно называют отсутствие сотрудников и другие обстоятельства среди признаков риска, но это именно признаки для анализа, а не отдельные законодательные условия применения УСН. Не нужно создавать «бумажную реальность» и декорации задним числом. Доказывайте фактическое место управления, наличие реальных хозяйственных операций и, главное, реальную деловую причину переезда.

Что объединяет все четыре риска

У старой дебиторки, «разрывов» по прибыли, самозанятых и налоговой миграции есть одна общая черта: ФНС сопоставляет документальное оформление с фактической экономической реальностью. Назвать выплату «займом» недостаточно — заем должен реально возвращаться (и не забывать про матвыгоду).

Иметь УПД недостаточно — за ним должна стоять реальная поставка.

Назвать исполнителя самозанятым недостаточно — он должен оставаться самостоятельным подрядчиком.

Зарегистрироваться в другом регионе недостаточно, если фактические обстоятельства противоречат заявленной модели. Чем раньше документы и факты приведены в соответствие друг с другом, тем меньше придется объяснять инспектору спустя несколько лет.

Что делать дальше?