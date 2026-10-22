Сотрудник сдает квартиру работодателю: Минфин разрешил НПД, но ФНС раньше запрещала. Кто прав?

Компания платит сотруднику 60 000 рублей в месяц за аренду квартиры*. Он выдает чеки самозанятого, но продолжает жить в ней с семьей. Минфин в 2026 году допустил применение НПД при аренде жилья у работодателя. Означает ли это, что налоговых рисков больше нет? Разбираемся на конкретных примерах.
*Законодательство и разъяснения проверены по состоянию на 22 октября 2026 года. Числовые примеры условны.
Почему у бухгалтеров возникла путаница
Долгое время бухгалтеры жили по логике: если работник сдает что-то своему работодателю, это автоматически «услуга», а значит, НПД не применяется. Основанием служило письмо ФНС от 03.08.2021 № СД-4-3/10980@, где служба указывала, что аренда имущества работодателю — это услуга, не подпадающая под спецрежим.
И вот в августе 2026 года появляется письмо Минфина от 24.08.2026 № 03-11-06/74216 с прямо противоположным выводом: ограничение по договорам работ и услуг с работодателем на аренду жилых помещений не распространяется. То есть самозанятый может сдавать квартиру своему работодателю и платить 6% НПД.
Но вот нюанс. Письмо Минфина — это разъяснение, а не нормативный акт. Оно не отменяет автоматически опубликованную позицию ФНС 2021 года. На официальном сервисе ФНС старое письмо по-прежнему доступно без отметки об отзыве.
Что это значит для бухгалтера? Новое разъяснение дает серьезное правовое основание для применения НПД при реальной аренде жилья. Но оно не гарантирует отсутствия спора, особенно если сделка формальная, а квартира фактически не передана.
Важно и другое: аренду жилой недвижимости нельзя автоматически приравнивать к аренде автомобиля, офиса или оказанию услуг работодателю. Это разные правовые конструкции с разными налоговыми последствиями.
Два разных вопроса, которые нельзя смешивать
Прежде чем радоваться «разрешили — значит, можно», разделите в голове две проблемы:
Вопрос первый. Может ли самозанятый сдавать работодателю свое жилое помещение и платить 6% НПД?
Вопрос второй. Действительно ли компания арендует квартиру для хозяйственной деятельности, или под видом аренды переводит работнику дополнительное вознаграждение?
Положительный ответ на первый вопрос не дает автоматического положительного ответа на второй.
Минфин разрешил режим. Но он не разрешил подменять зарплату арендой. Если инспекция увидит в сделке подмену трудовых отношений, ей будет все равно, что написано в письме от 24 августа 2026 года.
Кстати, регулярные одинаковые ежемесячные платежи сами по себе не доказывают скрытую зарплату. Для обычной аренды фиксированная плата — это норма. Значение имеет совокупность обстоятельств: квартира фактически не передана, компания ей не пользуется, арендная плата необоснованна, а одновременно исчезли премии или сократилась другая часть вознаграждения.
Три ситуации: настоящая аренда, скрытая зарплата и жилье как соцпакет
Ситуация
Налоговый риск
Что проверять
Компания снимает отдельную комнату для приезжающих специалистов
Зависит от реальности передачи и использования
Доступ, проживание, договор, соответствие площади и цены
Компания платит за всю квартиру, но сотрудник живет в ней по-прежнему, не передавая ее компании
Высокий
Реальность сделки, возможная замена зарплаты арендой
Компания действительно арендует жилье и затем предоставляет его самому сотруднику
Требует отдельной налоговой оценки
Деловая цель, доход работника, НДФЛ, взносы и расходы компании
Обратите внимание: в первом случае наличие отдельной комнаты еще не гарантирует правомерности всех операций. Во втором — речь может идти о притворной сделке по п. 2 ст. 170 ГК РФ, но это нужно обосновывать фактами, а не презумпцией. В третьем случае доход в натуральной форме у работника возможен, но не возникает автоматически в любой ситуации.
Сколько налогов заплатит собственник: НДФЛ или НПД
Допустим, арендная плата составляет 60 000 рублей в месяц, или 720 000 рублей за год. Собственник — налоговый резидент РФ. Остаток спецвычета по НПД израсходован.
Показатель за год
Обычное физлицо
Правомерный НПД
Начисленная арендная плата
720 000 ₽
720 000 ₽
Налог с дохода
93 600 ₽
43 200 ₽
Доход собственника после налога
626 400 ₽
676 800 ₽
Страховые взносы компании
0 ₽
0 ₽
Но есть нюанс, о котором часто забывают. Арендодатель одновременно является сотрудником и получает зарплату. А значит, для расчета НДФЛ по общей ставке нужно учитывать совокупную налоговую базу.
Дополнительный пример. Зарплата сотрудника — 2 млн рублей за год, аренда — 720 000 рублей. Совокупный доход — 2 720 000 рублей.
В 2026 году действует прогрессивная шкала: 13% до 2,4 млн рублей, 15% с части от 2,4 до 5 млн рублей. Если аренда облагается по общей ставке, то:
с 400 000 рублей (часть аренды, попавшая в диапазон до 2,4 млн) — 52 000 рублей НДФЛ;
с 320 000 рублей (часть аренды, превысившая порог) — 48 000 рублей НДФЛ по ставке 15%.
Итого дополнительный НДФЛ с аренды — 100 000 рублей.
При НПД — всего 43 200 рублей. Разница ощутимая.
Экономили на взносах — получили доначисления: сколько может стоить аренда вместо премии
Если инспекция переквалифицирует арендные выплаты в скрытое трудовое вознаграждение, последствия для компании будут серьезными.
Условный расчет при переквалификации 720 000 рублей в зарплату:
Дополнительные страховые взносы (при тарифе 30%, без превышения предельной базы) — 216 000 рублей.
НДФЛ, который компания должна была удержать как налоговый агент, — от 93 600 до 100 000 рублей (в зависимости от совокупной базы).
Пени на сумму недоимки.
Штраф по ст. 123 НК РФ за неправомерное неудержание НДФЛ — 20% от суммы, подлежавшей удержанию.
Штраф по ст. 122 НК РФ за неуплату налога на прибыль или УСН из-за необоснованно признанных расходов — 20% недоимки, а при доказанном умысле — 40%.
Важно: это предварительный расчет. Реальная сумма зависит от тарифов, налоговой базы, обстоятельств переквалификации. Нельзя механически начислять все налоги и штрафы одновременно без проверки соответствующих оснований.
Но даже в самом скромном сценарии речь идет о сотнях тысяч рублей доначислений. И это без учета репутационных рисков и времени на спор с инспекцией.
Можно ли учесть аренду в расходах по налогу на прибыль и УСН
Чек самозанятого подтверждает факт расчета, но не заменяет требование ст. 252 НК РФ об экономической обоснованности расходов. Чек есть. Договор есть. А кто жил в квартире? Если ответить нечего, налоговая может поставить расходы под сомнение.
Четыре вопроса, которые часто задают бухгалтеры
Первый. Что делать, если квартира арендуется для командированных, но часть месяца пустует?
Безопаснее учитывать затраты за фактические периоды проживания командированных. Если компания списывает полную стоимость долгосрочной аренды, нужно оценить риск спора. Регулярность поездок, сравнение с гостиницами и необходимость сохранять доступное жилье могут поддержать позицию, но не гарантируют отсутствие спора.
Второй. Нужно ли каждый месяц подписывать акт оказанных услуг?
Нет, для подтверждения арендных расходов ежемесячные акты по общему правилу не обязательны. Это подтверждено письмом Минфина от 25.03.2019 № 03-03-06/1/20067. Но если стороны сами предусмотрели такой акт в договоре, договорный порядок нужно соблюдать.
Третий. Когда оплата жилья работнику становится расходом на оплату труда?
Согласно письму Минфина от 18.08.2026 № 03-03-07/72043, расходы на жилье, предусмотренные системой оплаты труда, могут учитываться по ст. 255 НК РФ. Затраты исключительно социального характера ведомство предлагает не учитывать. Но это отдельный вопрос, который не следует смешивать с обычной арендой имущества у самого сотрудника.
Четвертый. Как отражать аренду в бухгалтерском учете?
По общему правилу ФСБУ 25/2018 организация признает право пользования активом (ППА) и обязательство по аренде. Затем отражает амортизацию ППА и проценты по обязательству.
Учет без ППА возможен при сроке аренды не более 12 месяцев или у организации, которая вправе применять упрощенные способы бухучета. Но формальные «11 месяцев» не решают вопрос автоматически — учитываются условия продления и намерения сторон.
Отдельно про НДС. Когда квартиру сдает обычное физлицо или плательщик НПД, входного НДС по арендной плате у компании нет. Кроме того, предоставление в пользование жилых помещений освобождается от НДС по пп. 10 п. 2 ст. 149 НК РФ. Поэтому переносить в учет квартиры проводки по вычету НДС из универсального примера аренды офиса нельзя.
Коммуналка, залог, ремонт и лимит НПД
Коммунальные платежи по счетчикам. Возмещение расходов, зависящих от фактического потребления нанимателем и подтвержденных индивидуальными приборами учета, не включается в доход НПД. Это разъяснено письмом Минфина от 29.05.2019 № 03-11-09/40094.
Но договор должен позволять отличить арендную плату от фактического возмещения. Нужны показания, квитанции и расчет. Если установлена единая плата 60 000 рублей «включая коммуналку», нельзя произвольно вычесть из дохода условные 5 000 рублей.
Аванс. На НПД доход признается при фактическом получении денег. Предоплата аренды за несколько месяцев отражается при поступлении, а не распределяется произвольно на будущие месяцы. Это имеет значение и для достижения лимита 2,4 млн рублей.
Обеспечительный платеж. Его налоговая квалификация зависит от условий:
если сумма возвратная — это не доход;
если по условиям договора он засчитывается в арендную плату последнего месяца — это доход НПД в момент зачета;
если сумма невозвратная и не засчитывается — это отдельный вопрос, требующий анализа.
Нельзя считать любой платеж с названием «залог» необлагаемым.
Ремонт. Здесь нужно четко понимать: кто делает ремонт, за чей счет и что именно засчитывается в арендную плату.
Если арендатор делает ремонт за свой счет и это не компенсируется уменьшением арендной платы, расходы учитываются по правилам ст. 623 ГК РФ — отделимые улучшения можно учесть, неотделимые остаются у собственника.
Если стороны договариваются, что арендатор делает ремонт в счет арендной платы, это доход в натуральной форме. А такие доходы исключены из НПД п. 11 ч. 2 ст. 6 Закона № 422-ФЗ. Поэтому неденежную плату нельзя автоматически оформлять как обычную денежную аренду на НПД.
Важно про лимит. Контролируйте общий доход по всем операциям НПД: не больше 2,4 млн рублей за календарный год. Зарплата в этот лимит не включается. И обязательно проверяйте статус самозанятого на дату платежа — если человек утратил право на НПД, последующие выплаты нельзя механически продолжать проводить как НПД.
Квартиру превратили в офис — и налоговая выиграла спор
В деле № А60-62971/2021 организация арендовала у директора жилое помещение. В договоре были предусмотрены хранение документации, деловые встречи, переговоры и использование под офис. Директор применял НПД, у компании имелись чеки.
АС Уральского округа постановлением от 23.09.2022 № Ф09-5746/22 поддержал доначисление НДФЛ по квартирному эпизоду: помещение передавалось для целей, не отвечавших жилому назначению.
Важный нюанс. Это дело касалось использования жилого помещения не по жилому назначению. Оно не доказывает, что любая аренда квартиры у работника является скрытой зарплатой. В этом же деле существовал отдельный автомобильный эпизод с благоприятным для компании результатом.
Вывод для бухгалтера. Налоговую интересует не только запись в ЕГРН и договоре, но и фактическое использование помещения. Запись «квартира» и чек НПД не заменяют проверку реального назначения.
Какие документы спасут от претензий
Не просто перечислим бумаги, а объясним, какую претензию каждый из них помогает опровергнуть.
1. Документы о праве собственника сдавать квартиру.
Какую претензию опровергает: «Арендодатель не имел права сдавать помещение».
Выписка ЕГРН подтверждает право собственности. Но она не является универсальным доказательством отсутствия любых запретов на аренду — права других лиц, согласия сособственников и договорные ограничения при необходимости проверяются отдельно.
2. Договор и акт передачи жилья.
Какую претензию опровергает: «Сделка не состоялась, имущество не передавалось».
В договоре укажите объект, адрес, передаваемую площадь или комнату, назначение для проживания, срок, плату, порядок изменения цены, коммунальные расчеты, обеспечение и обязанности по ремонту. Акт передачи должен отражать состояние квартиры, ключи и фактически переданное имущество.
3. Подтверждение реального доступа и проживания назначенных компанией лиц.
Какую претензию опровергает: «Компания не использовала квартиру по назначению».
Для жилья командированным нужны документы о поездках и заселении. Для постоянного размещения — основания предоставления жилья работникам.
4. Обоснование размера аренды, желательно с рыночными ориентирами.
Какую претензию опровергает: «Цена необоснованно завышена, это скрытая выплата».
Закон не требует оценщика для каждой такой сделки, но необъяснимая цена усиливает вопросы к деловой цели.
5. Документы о деловой цели компании.
Какую претензию опровергает: «Расходы не связаны с деятельностью».
Служебная записка, приказ, обоснование необходимости аренды — все, что объясняет, зачем компании это жилье.
6. Проверка статуса НПД, чеки и подтверждения оплаты.
Какую претензию опровергает: «Арендодатель не имел права применять НПД» или «Расходы не подтверждены».
Сохраняйте подтверждение статуса на дату выплаты и чек с ИНН организации, верной суммой и понятным предметом. Например: «Арендная плата за жилую квартиру по договору № 5 за октябрь 2026 года».
7. Проверка изменений зарплаты и премий сотрудника до заключения договора и после.
Какую претензию опровергает: «Арендная плата подменяет трудовое вознаграждение».
Если одновременно с началом аренды у сотрудника исчезли премии или сократилась другая часть вознаграждения, это серьезный красный флаг.
Что делать бухгалтеру, если договор уже действует и инспекция запрашивает документы
Не паникуйте и не бросайтесь массово аннулировать чеки или подавать уточненки без анализа оснований. Действуйте последовательно:
Шаг 1. Проверьте факты. Кто фактически пользовался квартирой? Была ли реальная передача имущества? Соответствует ли использование жилья заявленному назначению?
Шаг 2. Оцените квалификацию дохода. Это действительно аренда или под видом аренды скрывается трудовое вознаграждение? Есть ли деловая цель?
Шаг 3. Проверьте право на НПД. Действительно ли арендодатель имел право применять спецрежим на дату каждого платежа? Не превышен ли лимит 2,4 млн рублей?
Шаг 4. Соберите документы. Договор, акты, чеки, подтверждения оплаты, документы о праве собственности, обоснование деловой цели, документы о фактическом использовании.
Шаг 5. Проверьте суммы выплат. Сравните арендную плату с изменениями в трудовом вознаграждении сотрудника. Нет ли подозрительных совпадений?
Шаг 6. Оцените отчетность и возможные корректировки. Если выявлены ошибки, определите, нужны ли уточненные декларации, пересчет налогов, доплата пеней.
Только после этого принимайте решения о корректировках.
Три правила, которые защитят от проблем
Первое. Реальная передача жилья. Квартира должна быть фактически передана компании, а не существовать только на бумаге. Акт передачи, ключи, реальное использование — это не формальность, а суть сделки.
Второе. Деловая цель. Компания должна объяснить, зачем ей эта квартира. Командированные специалисты, приглашенные работники, проект в другом городе — нужна конкретика, а не отписка «для производственных нужд».
Третье. Правильная квалификация налогов. Если это аренда — платите НПД или НДФЛ. Если это жилье как часть оплаты труда — учитывайте НДФЛ, взносы и расходы по соответствующим правилам. Нельзя одну и ту же сумму провести и как аренду, и как зарплату.
Реальная аренда жилья у сотрудника может быть удобна обеим сторонам. Письмо Минфина подтверждает возможность применять НПД к такой аренде работодателю. Но когда вся польза компании сводится к тому, что часть зарплаты переименовали в арендную плату, налоговая экономия становится предметом спора.
Защищает сделку не красивый чек, а то, что компания действительно получила за свои деньги.
Где проверить себя
• Налоговые решения и льготы — https://sivkovtax.ru/: как квалифицировать выплату, какие налоги начислить и что можно взять в расходы.
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А если договор уже действует, чеки копятся, а ответить директору на вопрос «у нас всё законно?» пока нечем, — разберите личную ситуацию: https://taplink.cc/nalogpro.
Пришлите договор, акты, чеки и расчеты зарплаты с премиями до и после аренды. Сначала посмотрим на факты, потом определим, есть ли проблема и что с ней делать. Обещать «никогда не доначислят» не буду: такие гарантии дают не консультанты, а продавцы.
Евгений Сивков (sivkov.biz)
кандидат экономических наук, налоговый консультант