Сотрудник сдает квартиру работодателю: Минфин разрешил НПД, но ФНС раньше запрещала. Кто прав?

Три правила, которые защитят от проблем

Первое. Реальная передача жилья. Квартира должна быть фактически передана компании, а не существовать только на бумаге. Акт передачи, ключи, реальное использование — это не формальность, а суть сделки.

Второе. Деловая цель. Компания должна объяснить, зачем ей эта квартира. Командированные специалисты, приглашенные работники, проект в другом городе — нужна конкретика, а не отписка «для производственных нужд».

Третье. Правильная квалификация налогов. Если это аренда — платите НПД или НДФЛ. Если это жилье как часть оплаты труда — учитывайте НДФЛ, взносы и расходы по соответствующим правилам. Нельзя одну и ту же сумму провести и как аренду, и как зарплату.

Реальная аренда жилья у сотрудника может быть удобна обеим сторонам. Письмо Минфина подтверждает возможность применять НПД к такой аренде работодателю. Но когда вся польза компании сводится к тому, что часть зарплаты переименовали в арендную плату, налоговая экономия становится предметом спора.

Защищает сделку не красивый чек, а то, что компания действительно получила за свои деньги.

Где проверить себя

• Налоговые решения и льготы — https://sivkovtax.ru/: как квалифицировать выплату, какие налоги начислить и что можно взять в расходы.

• Книги в официальном магазине автора — https://booksivkov.ru/: налоговые схемы, спорные ситуации и практические разборы без канцелярита.

А если договор уже действует, чеки копятся, а ответить директору на вопрос «у нас всё законно?» пока нечем, — разберите личную ситуацию: https://taplink.cc/nalogpro.

Пришлите договор, акты, чеки и расчеты зарплаты с премиями до и после аренды. Сначала посмотрим на факты, потом определим, есть ли проблема и что с ней делать. Обещать «никогда не доначислят» не буду: такие гарантии дают не консультанты, а продавцы.

Евгений Сивков (sivkov.biz)

кандидат экономических наук, налоговый консультант