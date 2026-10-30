Бухгалтерия ответила на 16,3 млн ₽ по долгам клиента. Как аутсорсеру не стать спонсором банкрота

Разберём, какие обязанности действительно возникают у аутсорсера и как документально защитить свою работу.

Но есть и вторая зона риска: при определённых условиях бухгалтерские компании обязаны исполнять требования законодательства о противодействии отмыванию доходов (ПОД/ФТ).

В деле ООО «Сансар» суд установил размер солидарной субсидиарной ответственности руководителей и бухгалтерского аутсорсера — 16 284 386,08 ₽. Причина спора — не просто арифметическая ошибка. Суды исследовали недостоверность бухгалтерских данных, отсутствие инвентаризаций и последствия этого для формирования конкурсной массы.

Представьте: вы ведёте бухгалтерию клиента, готовите отчётность и сдаёте декларации. Через несколько лет клиент банкротится. А конкурсный управляющий требует привлечь вашу бухгалтерскую фирму к ответственности по его долгам.

Урок на 16,3 млн ₽: почему статус «внешнего исполнителя» не спасает

В деле о банкротстве ООО «Сансар» (№ А40-33003/2017) суды оценивали не только наличие договора на бухгалтерское обслуживание, но и фактическое исполнение обязанностей по ведению учёта. Обязательные инвентаризации за несколько лет не проводились, а бухгалтерская отчётность содержала недостоверные сведения об активах. Это затруднило установление состава конкурсной массы. Определением Арбитражного суда Москвы от 20.01.2021 размер солидарной субсидиарной ответственности, в том числе бухгалтерской компании, был установлен в размере 16 284 386,08 ₽. Главный вывод: статус внешнего исполнителя сам по себе не исключает привлечения к ответственности, если установлены предусмотренные законом основания. Однако обычная бухгалтерская ошибка и основание для субсидиарной ответственности — это не одно и то же. Всё решают детали документооборота.

115-ФЗ: пять проверок для бухгалтерской фирмы

Бухгалтерская компания не получает полномочий банка, приставов или суда. Вы не можете физически заблокировать расчётный счёт клиента в банке. Обязанность принимать меры по замораживанию касается только тех операций и активов, которые находятся в пределах ваших законных полномочий и фактического контроля. Чтобы не попасть под санкции, проведите самопроверку по памятке Росфинмониторинга для субъектов ст. 7.1: Применимость: Подпадаете ли вы под ст. 7.1 Закона № 115-ФЗ (управление деньгами/счетами или обеспечение деятельности юрлица, включая бухсопровождение)? ПВК: Утверждены ли и актуализированы ли Правила внутреннего контроля? Кадры: Назначено и обучено ли специальное должностное лицо? Техника: Подключен и работает ли личный кабинет на сайте Росфинмониторинга? Клиенты: Проводится ли регулярная идентификация и проверка клиентов по актуальным перечням? Сроки, которые нельзя нарушать (это предельные лимиты, действовать нужно незамедлительно): 24 часа — с момента размещения информации Росфинмониторингом (национальные перечни).

20 часов — с момента получения уведомления по перечням Совбеза ООН.

Не позднее следующего рабочего дня — направление сведений о применённых мерах в Росфинмониторинг. Цена ошибки (ст. 15.27 КоАП РФ): Часть 1 (нарушения правил внутреннего контроля): предупреждение или штраф 10–30 тыс. ₽ на должностное лицо, 50–100 тыс. ₽ на юридическое лицо.

Часть 2.1 (нарушения при замораживании имущества или приостановлении операций): штраф 30–40 тыс. ₽ на должностное лицо, 300–500 тыс. ₽ (либо административное приостановление деятельности до 60 суток) на юридическое лицо.

Расторгли договор, но база 1С осталась у бухгалтера. Кто отвечает?

Риски не исчезают в момент расторжения договора. В деле № А40-10192/2021 (ООО «Праксис») конкурсный управляющий потребовал привлечь бухгалтерскую компанию к ответственности, так как после прекращения договора не удалось получить необходимую документацию и электронную базу 1С. Арбитражный суд Московского округа постановлением от 06.03.2024 отменил решения нижестоящих судов и направил спор на новое рассмотрение. Кассация указала, что вопросы передачи документации и обязанностей исполнителя требуют дополнительной оценки. Суд не признал компанию виновной, но показал, насколько опасен размытый финал сотрудничества. Мини-инструкция по безопасной передаче дел: При прекращении договора обязательно составьте детальный акт приёма-передачи. В нём зафиксируйте: Опись передаваемых файлов, оригиналов первички и бухгалтерских регистров. Дату и способ передачи (например, через защищённый ЭДО или на защищённом носителе под роспись). Текущее состояние базы 1С (версия, отсутствие блокировок, наличие резервных копий). Подтверждение принятия архивов представителем заказчика.

7 пунктов договора, которые стоит проверить

Ни один пункт договора не гарантирует абсолютной защиты от самостоятельной субсидиарной ответственности. Но грамотные формулировки помогают чётко разграничить зоны риска. 1. Разграничение полномочий. Чётко пропишите, что Исполнитель осуществляет обработку первички и расчёт налогов. Укажите, что само по себе название услуги не ограничивает обязательные функции по 115-ФЗ, если они применимы, но распоряжение деньгами и выбор контрагентов остаются за Заказчиком. 2. Инвентаризация. Организация и проведение инвентаризации, а также ответственность за физическое наличие активов лежат на Заказчике. Оговорка: если договор фактически возлагает на аутсорсера организацию этого процесса, он обязан его выполнить. 3. Реакция на отсутствие документов. Если заказчик не представил документы в срок, исполнитель направляет письменное уведомление с перечнем недостающих сведений, указанием возможных последствий и сроком для устранения. Важно: договорное право приостановить услуги не отменяет установленных законом сроков представления отчётности заказчиком. Исполнитель не должен формировать заведомо недостоверную отчётность ради соблюдения формального срока. 4. Отказ от «флешки директора». Клиент не передаёт токен УКЭП руководителя, а аутсорсер не принимает его в работу. Работа ведётся через личную электронную подпись сотрудника аутсорсера и машиночитаемую доверенность (МЧД) со строго ограниченным функционалом (например, только отправка отчётности). 5. Лимит гражданской ответственности. Ограничение предельного размера претензий (например, суммой стоимости услуг за 3–6 месяцев). Критическая оговорка: такой лимит работает для гражданско-правовых споров между сторонами, но не защищает от субсидиарной ответственности по Закону о банкротстве и ничтожен при умышленном нарушении обязательств (п. 4 ст. 401 ГК РФ). 6. Персональные данные (152-ФЗ). Наличие письменного поручения от Заказчика (ч. 3 ст. 6 Закона № 152-ФЗ). Пропишите договорной срок: Исполнитель уведомляет Заказчика об инциденте с утечкой в течение 12 часов. Это не срок из закона, но он необходим, чтобы Заказчик (как оператор) успел исполнить свою обязанность по уведомлению Роскомнадзора в законный 24-часовой срок. Учтите, что аутсорсер может самостоятельно выступать оператором для данных своих сотрудников. 7. Договорное отражение гарантий по 115-ФЗ. Используйте корректную формулировку, отражающую законные права: «Исполнитель при осуществлении деятельности, подпадающей под требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, самостоятельно исполняет предусмотренные законом обязанности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Правомерное применение Исполнителем мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также отказ в приёме клиента на обслуживание в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, не образуют нарушения договора и не являются основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности в пределах, установленных пунктом 6 статьи 7.1 Закона № 115-ФЗ. Настоящее условие не освобождает Исполнителя от ответственности за действия, совершённые с нарушением обязательных требований законодательства».

Нужна системная защита, а не латание дыр?