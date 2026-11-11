Подарили имущество — попали на 22% НДС? Три законных способа не потерять расходы в 2026 году

Щедрость души прекрасна, но для налоговой инспекции она часто выглядит как добровольный отказ от прибыли. Можно ли уменьшить налог на прибыль, если вы безвозмездно передали имущество, работы или услуги?
Короткий ответ: по общему правилу — нет. Согласно п. 16 ст. 270 НК РФ, такие затраты не уменьшают налогооблагаемую базу. Минфин вновь подтвердил эту железную логику в Письме от 28.09.2026 № 03-03-06/1/84841: нет встречного предоставления — нет расхода.
Но Налоговый кодекс — не монолит. В 2026 году есть три законных исключения, которые позволяют сохранить деньги. Разбираемся, как не переплатить и не нарваться на доначисления.
Исключение №1: Когда «надо» важнее, чем «хочу»
(подп. 48.7 п. 1 ст. 264 НК РФ)
Расходы можно учесть, если обязанность по безвозмездной передаче установлена федеральным или региональным законом, либо актом Правительства РФ.
Пример. Региональный закон обязывает застройщика безвозмездно передать построенные объекты социальной инфраструктуры (например, детский сад) в муниципальную собственность. Итог: стоимость строительства и расходы на передачу законно включаются в прочие расходы.
Важно: простого постановления регионального правительства или решения совета директоров недостаточно. Должна быть прямая законодательная обязанность.
Исключение №2: Добровольные пожертвования, которые всё-таки спасают
(подп. 19.6 п. 1 ст. 265 НК РФ)
Да, договор пожертвования может уменьшить налог! Но только если получатель — некоммерческая организация (НКО), включенная в реестр социально ориентированных НКО, или предусмотренная нормой религиозная организация.
Условия:
Имущество передается именно в качестве пожертвования.
Сумма таких расходов за год не превышает 1% от выручки от реализации (ст. 249 НК РФ). Это совокупный лимит на все пожертвования за год, а не на один договор.
Исключение №3: Создание инфраструктуры
(подп. 19.4 п. 1 ст. 265 НК РФ)
Это практическая лазейка для строительных компаний и производителей. Расходы на создание объектов социальной, инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, которые безвозмездно передаются в государственную или муниципальную собственность, можно учесть в расходах (с соблюдением установленных законом ограничений).
Ловушка НДС: где экономия оборачивается долгом
Многие бухгалтеры радуются, что нашли способ списать расход, и забывают про НДС. А зря. Безвозмездная передача по умолчанию признаётся реализацией.
1. Ставка НДС в 2026 году — 22%. Если передача облагается налогом, база определяется по правилам п. 2 ст. 154 НК РФ, а ставка применяется в размере 22% (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ).
2. Когда НДС не начисляется:
Передача основных средств государственному или муниципальному учреждению — это не объект обложения НДС (пп. 5 п. 2 ст. 146 НК РФ).
Передача в рамках благотворительной деятельности по ФЗ № 135-ФЗ освобождается от НДС (пп. 12 п. 3 ст. 149 НК РФ).
3. Главный подвох: восстановление НДС. Освобождение от начисления НДС не означает, что вы сохраняете ранее заявленный вычет. Согласно ст. 170 НК РФ, входной НДС по такому имуществу необходимо восстановить.
Для основных средств сумма восстановления рассчитывается пропорционально остаточной балансовой стоимости, а не равна первоначально принятому к вычету НДС.
Согласно позиции Минфина (Письмо от 24.03.2026 № 03-07-11/23885), восстановленный НДС в общем случае не учитывается в расходах по налогу на прибыль как затрата, связанная с безвозмездной передачей. Автоматически «прибавлять» его к сумме пожертвования нельзя.
4. Счета-фактуры. Не спешите штамповать счета-фактуры с пометкой «Без налога (НДС)». Согласно п. 3 ст. 169 НК РФ, по общему правилу счета-фактуры при операциях, освобожденных по ст. 149 НК РФ или не являющихся объектом по п. 2 ст. 146 НК РФ, не составляются (за редкими исключениями, например, для прослеживаемых товаров).
Сравнительная таблица: три сценария передачи имущества
Условия: рыночная стоимость имущества — 1 000 000 ₽. Выручка компании — 100 000 000 ₽ (лимит пожертвований 1% = 1 000 000 ₽). Первоначальный входной НДС при покупке был 200 000 ₽, остаточная стоимость ОС составляет 50% (сумма восстановления НДС = 100 000 ₽). Ставка налога на прибыль — 25%.
Вид передачи
Налог на прибыль (НП)
НДС
Чистый налоговый эффект
1. Обычное дарение коммерческой фирме
Расходы не учитываются (п. 16 ст. 270 НК РФ). Экономия НП: 0 ₽.
Начисляется к уплате 22% от базы (220 000 ₽).
Убыток: -220 000 ₽ (только НДС к уплате).
2. Пожертвование подходящей НКО
Учитывается в пределах 1% выручки. Экономия НП: 250 000 ₽.
Не начисляется (пп. 12 п. 3 ст. 149 НК РФ). Но подлежит восстановлению 100 000 ₽ (50% от первоначального вычета). Восстановленный НДС в расход не включается.
Условно-положительный: +150 000 ₽ (экономия НП 250к минус уплата восстановленного НДС 100к).
3. Обязательная передача инфраструктуры (закон/акт Правительства)
Учитывается полностью (пп. 48.7 ст. 264 или пп. 19.4 ст. 265 НК РФ). Экономия НП: 250 000 ₽.
Не является объектом (пп. 5 п. 2 ст. 146 НК РФ) или освобожден. Проверка восстановления НДС по ст. 170 НК РФ в зависимости от типа актива.
Положительный: до +250 000 ₽ (при отсутствии восстановления НДС).
Примечание: Право на учет расхода по налогу на прибыль и освобождение от НДС — это самостоятельные правовые режимы. Получатель, подходящий для одной льготы, не всегда автоматически обеспечивает вторую.
Чек-лист для бухгалтера: алгоритм проверки
Прежде чем проводить безвозмездную передачу, прогоните её через эти 5 шагов:
Проверьте статус получателя. Запрошена ли у НКО свежая выписка из реестра СО НКО? (Обязательно для подп. 19.6 п. 1 ст. 265 НК РФ).
Проверьте правовое основание. Это ваша добрая воля (договор пожертвования) или прямая обязанность по закону/акту Правительства? Найдите точный реквизит нормативного акта.
Рассчитайте совокупный лимит 1%. Не превышает ли общая сумма пожертвований за год 1% от выручки по ст. 249 НК РФ?
Определите режим НДС. Подпадает ли операция под пп. 5 п. 2 ст. 146 или пп. 12 п. 3 ст. 149 НК РФ? Если да, не выставляйте счет-фактуру без необходимости, но обязательно рассчитайте сумму НДС к восстановлению.
Рассчитайте восстановление НДС. Для основных средств берите не первоначальный вычет, а сумму, пропорциональную остаточной балансовой стоимости (п. 6 ст. 171 НК РФ).
Налоговый кодекс не запрещает быть щедрым. Он просто просит оформлять эту щедрость так, чтобы она была экономически обоснованной с точки зрения закона. Если вы действуете по принуждению нормы права, строите социальную инфраструктуру или жертвуете проверенной НКО — бюджет разделит с вами часть расходов. Если просто «подарили по-соседски» без оглядки на нормы — увы, это исключительно ваши издержки плюс, возможно, 22% НДС сверху.
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Евгений Сивков (sivkov.biz)
Кандидат экономических наук, налоговый консультант
Источники:
Налоговый кодекс РФ (гл. 25, 21), в ред. на 2026 г.
Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ (о ставке НДС 22% с 2026 года).