Подарили имущество — попали на 22% НДС? Три законных способа не потерять расходы в 2026 году

Щедрость души прекрасна, но для налоговой инспекции она часто выглядит как добровольный отказ от прибыли. Можно ли уменьшить налог на прибыль, если вы безвозмездно передали имущество, работы или услуги?

Короткий ответ: по общему правилу — нет. Согласно п. 16 ст. 270 НК РФ, такие затраты не уменьшают налогооблагаемую базу. Минфин вновь подтвердил эту железную логику в Письме от 28.09.2026 № 03-03-06/1/84841: нет встречного предоставления — нет расхода.

Но Налоговый кодекс — не монолит. В 2026 году есть три законных исключения, которые позволяют сохранить деньги. Разбираемся, как не переплатить и не нарваться на доначисления.