Верховный суд: признание долга в соглашении об аренде прерывает срок давности
Экономколлегия ВС РФ напомнила: если арендатор в письменной форме признаёт долг, течение срока исковой давности начинается заново (п. 2 ст. 206 ГК РФ).
В феврале 2023 года компания «Кортэкс» подписала с Департаментом городского имущества Москвы соглашение о вступлении в договор аренды земельного участка. В документе была установлена арендная плата с 23 сентября 2015 года — даты, когда обязательства начал исполнять предыдущий арендатор.
Департамент потребовал взыскать 1,4 млн руб. долга и 143 тыс. руб. пени, накопленных прежним арендатором. Три инстанции отказали, сославшись на истечение срока исковой давности.
Суд указал: указание в соглашении даты начала арендных платежей с прошлого периода является признанием долга за весь этот период. Это прерывает течение исковой давности, и арендатор не может ссылаться на её истечение.
С учётом этой позиции дело направлено на новое рассмотрение в АСГМ.
ВС в очередной раз подтвердил подход, закреплённый в п. 20 Постановления Пленума ВС РФ № 43 от 29.09.2015 г.: письменное признание долга должником запускает срок исковой давности заново, даже если он уже истёк.
